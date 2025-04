Kevin Bacon non ha alcuna intenzione di rallentare: "Sono più motivato che mai"

La star di Footloose e Mystic River è in una fase della carriera in cui ha intenzione di vivere nuove esperienze sul set.

Kevin Bacon ha rilasciato un'intervista esclusiva a People in cui conferma di non voler assolutamente rallentare la propria carriera, giunto a 66 anni e con decenni di successi alle spalle.

Negli ultimi anni, Bacon è passato da molti ruoli da protagonista a diversi da caratterista e lo stesso attore ha spiegato qual è il suo punto di vista su questo cambiamento.

Niente rallentamenti nella carriera di Kevin Bacon

"È buffo perché molte persone della mia età sono felici di fermarsi, rallentare, giocare a golf o simili. Io, forse in maniera eccessiva, sono più motivato che mai. Ci sono tantissime cose che voglio fare: come attore, come musicista, come autore di canzoni. Non come regista ma come cantautore sì" ha spiegato Bacon.

"Non ho alcun piano per fermarmi" ha ribadito Bacon, che ha poi spiegato che lui stesso non si vede più come un protagonista tradizionale.

Il percorso di Kevin Bacon e il passaggio da protagonista a caratterista

Da quando ha debuttato sul grande schermo nel 1978 con Animal House, Kevin Bacon è diventato un volto e un nome familiare anche per il pubblico internazionale grazie a film e serie come Footloose, Venerdì 13, Apollo 13, Tremors, The Following e Crazy, Stupid, Love.

Vincitore del Golden Globe grazie a Taking Chance, dagli anni '90 Kevin Bacon suona e compone musica insieme al fratello Michael nel duo The Bacon Brothers.

Kevin Bacon in una scena di The Air I Breathe

"Ho sempre desiderato il ruolo da caratterista" spiega Bacon "Ci ho lavorato per tutta la vita cercando questa varietà di possibilità. E le cose che mi vengono offerte non sono mai identiche tra loro". Kevin Bacon è tra i protagonisti della nuova serie The Bondsman, disponibile su Amazon Prime Video.