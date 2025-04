The Accountant 2 visto da Daniella Pineda e Cynthia Addai-Robinson: "La famiglia? Una roba complicata"

"Adoro questa domanda. Al cento per cento: l'amore è l'elemento più importante del film. E grazie per averlo detto", ci dice Daniella Pineda quando le chiediamo, durante il junket virtuale, se l'amore fosse l'elemento identificante di The Accountant 2 diretto da Gavin O'Connor. Con lei, nel set, anche l'altra protagonista femminile, ossia Cynthia Addai-Robinson, che riprende il ruolo di Marybeth Medina, già incontrata nel primo film datato 2016.

The Accountant 2: Cynthia Addai-Robinson in una foto

La storia? L'agente Medina, dopo una drammatica perdita, si rivolge al contabile Chris Wolff alias Ben Affleck per risolvere un caso che coinvolge anche la misteriosa e vendicativa Anais, interpretata dalla Pineda, che dice: "C'è azione, scene di combattimento, ma anche commedia. Un film che parla di quanto sia complicata la famiglia".

The Accountant 2: intervista a Daniella Pineda e Cynthia Addai-Robinson

Una storia colma d'azione, umorismo e, come detto, emotività fraterna, sottolineata dal rapporto tra Chris e suo fratello Brax, interpretato da Jon Bernthal. "Non credo che le persone che guardano il film abbiano questa idea, almeno in primo piano impatto", prosegue Cynthia Addai-Robinson, "Ma è bello prendere le persone alla sprovvista potrebbero effettivamente avere una reazione emotiva inaspettata nel vedere alcune di queste scene, soprattutto tra i fratelli, perché, ancora una volta, come ha detto Daniella, la famiglia è una roba complicata".

The Accountant 2, vista la struttura, è perfetto per essere gustato sul grande schermo, prosegue Addai-Robinson. "Questa è una lettere d'amore al cinema. È bello andare in sala e vedere un film così. Personalmente, adoro andare al cinema e gustarmi qualcosa di divertente. Mi rende felice, e mi rende felice lavorare in questo mondo".

Oltre il bene e il male

The Accountant 2: J.K. Simmons e Daniella Pineda in una foto

Come hanno detto Ben Affleck e Jon Bernthal nella nostra video intervista esclusiva, The Accountant 2 va oltre il senso del bene e del male. Per Daniella Pineda: "Il nostro film è nel mezzo. Penso che ognuno sia un po' cattivo e un po' buono, il che è, credo, un riflesso delle persone nella vita reale. Penso che ogni personaggio. Non vorremmo seguire Christian se non sapessimo che in fondo nel suo cuore che è buono. E lo stesso vale per suo fratello e per molti altri personaggi. Quindi mi sembra che ognuno sia un piccolo antieroe a modo suo".

Per Cynthia Addai-Robinson, invece, "Ogni personaggio è guidato dalla convinzione delle proprie certezze. Tipo lupi solitari, molto indipendenti, individualisti, e sono abituati a muoversi per il mondo da soli con uno scopo e focus molto determinati. Suppongo che gran parte dell'umorismo derivi da ciò che accade quando si hanno tutti questi profili, costretti a lavorare insieme o interagire tra loro. È lì che, credo, si trovano gran parte dell'umorismo e alcune delle idee più interessanti si uniscono le parti del film".