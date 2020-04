Tatuaggi delle star: i tattoo più belli e il loro significato

I tatuaggi di Johnny Depp

Amati da molti ed osteggiati da altri, i tatuaggi sono una forma artistica che ha da sempre riscosso un grande successo soprattutto tra le celebrities. Dedicati ai propri affetti più cari o ai grandi successi nel lavoro, piccoli e quasi invisibili o enormi e colorati, chiari o impossibili da decifrare, i tatuaggi delle star di Hollywood sono fonte di incredibile curiosità da parte dei fan, che spesso li riproducono su loro stessi, affascinati dal loro aspetto estetico o dal loro significato profondo. In questo articolo abbiamo riunito alcuni dei tatuaggi più belli delle star, in modo tale da scoprire un po' di più sulla personalità dei nostri beniamini e, chissà, da poter prendere ispirazione.

1. Helen Mirren, un motivo geometrico sulla mano

Il tatuaggio di Helen Mirren

Ebbene si, anche la Dame Helen Mirren ha un tatuaggio. Atto di ribellione giovanile, come da lei dichiarato, il piccolo motivo geometrico sulla mano sinistra significa "ama il tuo vicino", qualcosa per ricordarsi tutti i giorni l'importanza di essere amorevoli e tolleranti verso il prossimo. L'attrice premio Oscar ha però sottolineato quanto il minuscolo tattoo, che all'epoca della sua realizzazione le era sembrato quasi rivoluzionario, ora le sembra fin troppo mainstream.

2. Anne Hathaway, la "M" sul polso

Il tatuaggio di Anne Hathaway

Passiamo a un'altro tatuaggio tutt'altro che appariscente, la "M" che decora il polso della bellissima Anne Hathaway. L'attrice non ha mai dichiarato il vero significato della piccola lettera in stampatello, e le ipotesi dei media e dei fan nel corso degli anni si sono moltiplicate: c'è chi dichiara possa richiamare il nome di suo fratello, Michael, o chi, addirittura, dice possa far riferimento al film Les Misérables, per il quale l'attrice si è accaparrata un premio Oscar come miglior attrice non protagonista.

3. Penelope Cruz, il misterioso numero sul polpaccio

il tatuaggio di Penelope Cruz

Un'altra bellissima attrice, un altro tatuaggio misterioso. Penelope Cruz si è fatta tatuare un numero, 883, sul polpaccio, ma nessuno conosce il suo significato, che l'attrice non ha mai voluto rivelare. Dato che il tatuaggio risale al periodo della relazione con Tom Cruise, sono in molti ad essere convinti che abbia qualcosa a che fare con Scientology, la chiesa a cui appartiene la star hollywoodiana.

4. Emma Stone, le impronte di un uccellino

Il tatuaggio di Emma Stone

Continuiamo la nostra lista con un altro tatuaggio estremamente fine e delicato, sempre sul polso di un'attrice premio Oscar. Le impronte di uccellino di Emma Stones sono state disegnate, incredibile ma vero, da una leggenda come Paul McCartney. L'attrice ha chiesto all'ex Beatles di progettare un design ispirato alla canzone Blackbird, che per lei ha sempre rappresentato la battaglia della madre contro il cancro.

5. Amanda Seyfried, la parola "oscena" sul piede

il tatuaggio di Amanda Seyfried

Dopo l'esperienza sul set di Mamma Mia! la giovane attrice si è fatta tatuare la parola "minge" sul lato del piede. Amanda Seyfried ha dichiarato che la parola in Inghilterra ha un significato ben diverso rispetto a quello che gli si attribuisce negli Stati Uniti, e la prima volta che l'ha sentita usare da Colin Firth, con lei nel cast del film, l'ha trovata così divertente da decidere di tatuarsela. Negli Stati Uniti "minge" è un termine d'affetto, in Inghilterra, invece, significa "vagina".

7. Susan Sarandon, una frase motivazionale sul polso

Il tatuaggio di Susan Sarandon

Per Susan Sarandon, protagonista di film cult come The Rocky Horror Picture Show e Thelma & Louise, i tatuaggi sono una forma d'arte con cui adora decorare il proprio corpo. Tra tutti quelli che si è fatta realizzare abbiamo scelto la frase motivazionale che le decora il polso "A New Dawn A New Day", "Una nuova alba, un nuovo giorno", abbreviata nella parola "andand", che sembra un bellissimo bracciale. L'attrice ha dichiarato che la frase le ricorda, ogni volta che la guarda, che c'è sempre un nuovo giorno ad attenderci, che si può sempre rimediare ai propri errori.

8. Angelina Jolie, le coordinate sulla spalla

Il tatuaggio di Angelina Jolie

Angelina Jolie è conosciuta per essere una delle star hollywoodiane più tatuate. Tra tutti i tattoo che adornano il suo corpo abbiamo scelto quello sulla sua spalla sinistra, che copre un vecchio disegno, un drago, fatto in onore dell'ex marito Billy Bob Thornton. Angelina si è fatta tatuare le coordinate dei luoghi di nascita di tutti i suoi figli, alle quali ha poi aggiunto quelle di Brad Pitt.

9. Emma Watson, il tatuaggio sbagliato sul braccio

Il tatuaggio di Emma Watson

Passiamo ora ad un tatuaggio capace di scatenare enormi polemiche sul web. Emma Watson, diventata famosa per aver interpretato Hermione nella saga di Harry Potter, si è presentata agli Oscar del 2018 con un tattoo nuovo fiammante dedicato al movimento Time's Up. C'è un piccolo problema però, l'ortografia del messaggio che la star si è incisa sul braccio era completamente sbagliata, il distratto tatuatore aveva infatti scritto Times Up, senza l'apostrofo.

10. Megan Fox, il tatuaggio shakespeariano

Il tatuaggio di Megan Fox

La bellissima Megan Fox ha voluto omaggiare il bardo immortale con un tatuaggio sulla sula spalla destra. La frase, tratta dal Re Lear di Shakespeare e scritta in un font gotico, recita "We will all laugh at gilded butterflies", "Tutti rideremo delle farfalle dorate". Una critica alla falsità di certe persone, l'espressione "farfalle dorate" si riferisce infatti a coloro che indossano metaforicamente una maschera.

11. Sophie Turner, il tatuaggio dedicato a Il trono di spade

Il tatuaggio di Sophie Turner

Un'esperienza decennale come protagonista di una serie tv deve senza dubbio essere ricordata. Sophie Turner, che ne Il trono di spade interpretava la bellissima Sansa Stark, si è fatta tatuare "The pack survives", "Il branco sopravvive", la frase che, nella serie, ricordava ai membri sopravvissuti della famiglia Stark che solo insieme si può sopravvivere. Sopra alla frase anche il lupo simbolo della famiglia.

12. Kirsten Stewart e il frammento del Guernica

Il tatuaggio di Kristen Stewart

La giovane Kristen Stewart, che dopo l'enorme successo ottenuto con il ruolo nella saga di Twilight si è rivelata una delle attrice più promettenti della sua generazione, si è tatuata un frammento di una famosissima opera di Picasso, il Guernica. L'attrice ha dichiarato di essere rimasta così colpita dall'opera la prima volta che l'ha vista dal vivo, da sentirsi quasi obbligata a tatuarsene addosso almeno una piccola parte.

13.Scarlett Johansson e le rose sulla schiena

Il tatuaggio di Scarlett Johansson

La bellissima attrice, conosciuta anche per aver interpretato Vedova Nera in molti film del Marvel Cinematic Universe, si è fatta tatuare sulla schiena un intricato e vistoso disegno floreale, in cui numerose rose si intrecciano vicino a un agnellino. In molti sono convinti che il tatuaggio di Scarlett Johansson sia dedicato alla figlia, che si chiama Rose.

14. Johnny Depp e il tatuaggio piratesco

Il tatuaggio di Johnny Depp

Il tatuaggio di Johnny Depp, un uccello che vola su delle onde con sotto il nome Jack, è la versione invertita di quello del suo personaggio nella saga Pirati dei Caraibi, Jack Sparrow. L'attore, che ha da sempre adornato il suo corpo con numerosissimi tattoo, ha dichiarato che quello, in particolare, è dedicato a suo figlio Jack, nato nel 2002.

15.Ben Affleck e la sua fenice colorata

Il tatuaggio di Ben Affleck

Concludiamo questa lista con un tatuaggio che ha fatto molto scalpore: l'enorme fenice colorata che adorna la schiena del divo Ben Affleck. Il tatuaggio, che inizialmente si credeva essere un fake realizzato per un film, è stato criticato per il suo essere estremamente vistoso e colorato anche dall'ex moglie dell'attore, Jennifer Garner.