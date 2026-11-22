Raccontare la malattia sul grande schermo senza scivolare nella retorica o nell'effetto "lezione frontale" è una delle sfide più delicate per il cinema contemporaneo. Con Still Game, presentato nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, Riccardo Denaro sceglie la via della narrazione pura per seguire la parabola emotiva e sportiva di Anna, una diciottenne appassionata di pallavolo la cui vita cambia improvvisamente dopo una diagnosi di diabete di tipo 1. Un racconto intimo che vede nel cast anche Germano Lanzoni e che nasce dall'incontro tra cinema indipendente, mondo sportivo e terzo settore.

Dalla musica al volley: come nasce Still Game

La genesi del cortometraggio risale all'aprile del 2025, ma affonda le radici in un percorso autoriale che Denaro e il suo team portano avanti da anni. Prima di Still Game, il regista aveva già esplorato il racconto delle patologie croniche e rare con Oltre l'invisibile, serie dedicata alla sindrome di Smith-Magenis, e con I nostri sogni, progetto realizzato insieme alla Federazione Malattie Rare e presentato al Giffoni. A fare da catalizzatore, però, sono stati gli anni della pandemia e l'osservazione diretta della quotidianità di chi convive con il diabete: "La pandemia mi ha dato una spinta importante, facendomi capire che ognuno di noi c'è ma potrebbe non esserci: esistere e stare bene non sono cose scontate."

Uno scatto dalla presentazione alla Festa del Cinema di Roma

Una riflessione che ha poi avuto un ulteriore spinta grazie a incontri personali: "Conoscendo la figlia di alcuni miei amici che convive con il diabete da tanti anni, ho letto delle iniziative di Diabete Italia per rendere lo screening una prassi. Li ho contattati con l'idea di raccontare attraverso un corto, non solo ai pazienti o ai genitori, ma a tutto il mondo che circonda la persona malata, che il diabete non è l'ultima parola sulla persona. È un ostacolo, certo, ma può essere affrontato e condiviso con gli altri, senza sentirsi tagliati fuori o emarginati."

La presentazione romana di Still Game

Curiosamente, nella prima stesura della sceneggiatura lo sport non era ancora previsto. Anna era stata immaginata come una ragazza appassionata di musica, un mondo molto vicino allo stesso Denaro, batterista amatoriale, che stringeva un legame con un giovane musicista. È stato il confronto con un volontario di Diabete Italia a far virare il progetto verso il campo da pallavolo, grazie all'incontro con Veronica Minati, nota pallavolista che convive con il diabete: "L'idea del volley mi ha conquistato e mi ha portato a riscrivere la storia, rafforzando così anche il senso del titolo Still Game."

Sul set del cortometraggio

Una riscrittura che ha sfruttato le caratteristiche dell'attività sportiva, differente da altre discipline: "Ho scelto lo sport perché ha un elemento che alla musica manca: mentre suonare regala adrenalina ed emotività, praticare pallavolo, nuoto o calcio fa lavorare il fisico in un modo che aiuta concretamente a gestire la patologia. Così è nata la nostra Anna, una diciottenne alle prese con i dubbi tipici della sua età sul futuro da professionista, a cui il diabete arriva in maniera inaspettata innescando una fase di rifiuto di se stessa, di chiusura e di caduta emotiva verso il nulla."

Raccontare la malattia senza retorica, tra empatia e colonna sonora

Uno degli aspetti più riusciti di Still Game è proprio la scelta di evitare qualsiasi deriva didattica. Un approccio che riflette l'interesse di Denaro per i meccanismi della trasformazione narrativa e per la lezione del Brand Entertainment, secondo cui anche le realtà istituzionali e aziendali devono smettere di ripetere il proprio nome per iniziare a raccontare storie capaci di generare connessione: "Non volevo un esercizio accademico e nemmeno un tutorial, ma una storia vera. Quando ero piccolo, in Sicilia, la sera al fresco restavo incantato ad ascoltare i racconti dei nonni. La narrazione fa parte dell'immaginario umano e possiede una forza precisa: l'empatia. Una storia che ti colpisce ti segna in qualche modo."

Una scena di Still Game

A chiudere emotivamente il cortometraggio è la colonna sonora originale firmata da Paolo Diotti, autore sia delle musiche che del testo. La musica ha un ruolo strutturale nel lavoro di Denaro, che prima di approdare al cinema di finzione si è formato sul set dei videoclip, fin dal suo esordio in pellicola per Kajal di Iva Zanicchi, brano scritto da Cristiano Malgioglio, e della pubblicità, dirigendo circa ottanta spot in due anni prima della pandemia. Un'esperienza che gli ha insegnato a condensare una storia in trenta secondi e che in Still Game ha guidato anche la promozione: "Quando Paolo ha scritto il brano per Still Game, il testo era talmente cucito sul cortometraggio che ho deciso di non realizzare un trailer classico da 90 secondi, ma quasi un trailer-videoclip per non rovinare la canzone. Il film stesso finisce proprio sulle note e sulle parole del brano, che completano e chiudono la storia."

Un modello produttivo etico con Germano Lanzoni e il Terzo Settore

Sul piano realizzativo, Still Game dimostra come una produzione indipendente possa raggiungere un livello qualitativo alto facendo rete. Superata la difficoltà iniziale nel reperire le risorse, il progetto ha preso forma grazie alla coproduzione con Visionaria, al co-marketing con i partner, all'ospitalità delle strutture sportive e alla natura cooperativa della casa di produzione di Denaro. Una condivisione di intenti che ha coinvolto l'intera troupe e il cast, a partire da Germano Lanzoni.

Un momento del cortometraggio di Riccardo Denaro

Proprio questo dialogo virtuoso tra imprese, cinema e associazionismo è stato al centro del panel "Il valore delle storie: brand, cinema e terzo settore. Storie che generano impatto sociale", organizzato alla Festa del Cinema di Romacon la partecipazione anche di Carlo Rodomonti di Rai Cinema: "Oggi i brand finanziano la ricerca scientifica, ma se potessero accedere a sgravi fiscali o forme di tax credit per finanziare la comunicazione narrativa, aiuterebbero le associazioni a entrare in contatto con ospedali, ricercatori e opinion leader, moltiplicando la raccolta fondi. Senza comunicazione i progetti non esistono. È una visione che apre un modo diverso di fare produzioni, con cui si può arrivare anche a serie televisive importanti."

I prossimi progetti: un docufilm sul volley e il corto Palla di grasso

La formula sperimentata con Still Game è già pronta a declinarsi su due nuovi lavori in cantiere. Il primo, in fase avanzata di pitch, resterà nel mondo della pallavolo per raccontare in forma di docufilm la storia di una grande campionessa italiana che convive con il diabete. Il secondo, dal titolo provvisorio Palla di grasso, affronterà invece i disturbi del comportamento alimentare tra i giovanissimi attingendo direttamente all'adolescenza del regista.

La protagonista in una scena di Still Game

"Quando ero in prima media, in Sicilia, mio padre si ammalò di tumore ai polmoni e mia madre dovette accompagnarlo per un anno intero tra gli ospedali fino in Svizzera" ha raccontato infatti Riccardo Denaro, "ero il più piccolo di quattro figli, non capivo cosa stesse accadendo e mi sentivo profondamente solo: iniziai a sfogarmi sul cibo, ingrassando molto e subendo l'emarginazione a scuola proprio con quel soprannome. Parlando con una realtà che si occupa di disturbi alimentari tra i ragazzi, ho deciso di trasformare quella ferita in cinema."