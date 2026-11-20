Steps, il film d'animazione Netflix prodotto da Amy Poehler, è una rilettura ironica di Cenerentola con le voci di Ali Wong e Amanda Seyfried.

Netflix sta facendo un ottimo lavoro sull'animazione. Non lo scopriamo ora, né un paio di anni fa con il travolgente successo di K Pop Demon Hunters, lo abbiamo intuito sin dalle prime produzioni e l'evidente voglia di dire la propria anche in questo settore che raccoglie attorno a sé un pubblico ampio, competente e appassionato. Non ci stupisce quindi che anche con Steps si sia fatto un ottimo lavoro, a cominciare dal ricco cast vocale originale, e con quella voglia di sovvertire l'ordine costituito delle fiabe. Un po' come aveva fatto Shrek all'epoca della sua uscita, pur senza raggiungere la stessa carica irriverente del film Dreamworks. Steps ha dalla sua alcuni colpi di genio che ci lasciano passar sopra ai difetti, ma ve ne parleremo in modo più diffuso a seguire.

La trama di Steps: cosa succede quando le "cattive" prendono la bacchetta magica

Cosa succederebbe se la fiaba di Cenerentola fosse raccontata dal punto di vista delle sue celebri "antagoniste"? Questa la domanda base da cui nasce Steps, la cui storia è ambientata in un regno fiabesco dai colori vibranti, e ribalta la prospettiva classica mettendo al centro Lilith e Margot, le due sorellastre asiatiche costrette a vivere all'ombra della perfezione di Cenerentola. Stanca di essere etichettata come la cattiva della storia, la ribelle Lilith decide di sottrarre la bacchetta magica alla svampita Fata Madrina per cambiare il proprio destino.

Una scena del film d'animazione Netflix

Il piano, però, sfugge rapidamente di mano: un incantesimo finito male trasforma accidentalmente Margot in una rana e consegna le sorti del reame alla spietata Priscilla. Per spezzare il sortilegio e salvare il regno prima che sia troppo tardi, Lilith dovrà allearsi proprio con Cenerentola e con Gef, un affascinante troll fuori dagli schemi, in un'avventura che dimostra come anche i cosiddetti "cattivi" meritino il loro lieto fine.

Oltre lo stereotipo della fiaba: una rilettura contemporanea (ma con qualche freno)

L'idea, non del tutto innovativa ma comunque interessante, di affrontare il mondo delle fiabe da una prospettiva diversa e più irriverente è buona e nel complesso funziona: Steps diverte e regala alcuni momenti che sfiorano il genio (per esempio l'incapacità di riconoscere i volti del Principe), ma non tutte le trovate sono all'altezza di quelle più riuscite e alcune risultano fin troppo basiche e fuori fuoco.

L'adorabile troll Gef

Si percepisce, in generale, una sorta di freno a mano tirato, la volontà di non calcare troppo la mano nel prendere in giro i classici della fantasia. Di giocare con i loro stereotipi, piuttosto che prendersi gioco di essi. Resta in ogni caso un punto di forza del film Netflix, intrattiene con ritmo e vivacità, con personaggi sopra le righe che gli spettatori impareranno ad amare. Su tutti Gef, il troll diverso dai suoi simili, che vanta anche una prima apparizione su schermo da applausi.

Un cast vocale stellare tra colori vibranti e musica pop

Steps gode di un impegno produttivo non indifferente e lo confermano i nomi coinvolti tra le voci originali, dalla Cenerentola doppiata da Amanda Seyfried a Stephanie Hsu e Ali Wong nei ruoli delle sorellastre a Bette Midler, Peter Dinklage, Daniel Radcliffe che è un impagabile Principe e Young Mazino. L'avere il film su Netflix permette agli spettatori di cambiare lingua a proprio piacimento e godersi della prova di questi interpreti internazionali, apprezzando il lavoro svolto per caratterizzare e dare brio ai personaggi.

Una scena di Steps

Perché è proprio questo a fare la differenza in Steps: il ritmo, la brillantezza, quel sapore pop che serpeggia per tutto il film e che si concretizza anche nella selezione musicale, nelle canzoni scelte per accompagnare la storia. Non si tratta di un nuovo K Pop Demon Hunters, ma la componente musicale è mantenuta e valorizzata anche in questo caso.