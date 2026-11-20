Netflix sta facendo un ottimo lavoro sull'animazione. Non lo scopriamo ora, né un paio di anni fa con il travolgente successo di K Pop Demon Hunters, lo abbiamo intuito sin dalle prime produzioni e l'evidente voglia di dire la propria anche in questo settore che raccoglie attorno a sé un pubblico ampio, competente e appassionato. Non ci stupisce quindi che anche con Steps si sia fatto un ottimo lavoro, a cominciare dal ricco cast vocale originale, e con quella voglia di sovvertire l'ordine costituito delle fiabe. Un po' come aveva fatto Shrek all'epoca della sua uscita, pur senza raggiungere la stessa carica irriverente del film Dreamworks. Steps ha dalla sua alcuni colpi di genio che ci lasciano passar sopra ai difetti, ma ve ne parleremo in modo più diffuso a seguire.
La trama di Steps: cosa succede quando le "cattive" prendono la bacchetta magica
Cosa succederebbe se la fiaba di Cenerentola fosse raccontata dal punto di vista delle sue celebri "antagoniste"? Questa la domanda base da cui nasce Steps, la cui storia è ambientata in un regno fiabesco dai colori vibranti, e ribalta la prospettiva classica mettendo al centro Lilith e Margot, le due sorellastre asiatiche costrette a vivere all'ombra della perfezione di Cenerentola. Stanca di essere etichettata come la cattiva della storia, la ribelle Lilith decide di sottrarre la bacchetta magica alla svampita Fata Madrina per cambiare il proprio destino.
Il piano, però, sfugge rapidamente di mano: un incantesimo finito male trasforma accidentalmente Margot in una rana e consegna le sorti del reame alla spietata Priscilla. Per spezzare il sortilegio e salvare il regno prima che sia troppo tardi, Lilith dovrà allearsi proprio con Cenerentola e con Gef, un affascinante troll fuori dagli schemi, in un'avventura che dimostra come anche i cosiddetti "cattivi" meritino il loro lieto fine.
Oltre lo stereotipo della fiaba: una rilettura contemporanea (ma con qualche freno)
L'idea, non del tutto innovativa ma comunque interessante, di affrontare il mondo delle fiabe da una prospettiva diversa e più irriverente è buona e nel complesso funziona: Steps diverte e regala alcuni momenti che sfiorano il genio (per esempio l'incapacità di riconoscere i volti del Principe), ma non tutte le trovate sono all'altezza di quelle più riuscite e alcune risultano fin troppo basiche e fuori fuoco.
Si percepisce, in generale, una sorta di freno a mano tirato, la volontà di non calcare troppo la mano nel prendere in giro i classici della fantasia. Di giocare con i loro stereotipi, piuttosto che prendersi gioco di essi. Resta in ogni caso un punto di forza del film Netflix, intrattiene con ritmo e vivacità, con personaggi sopra le righe che gli spettatori impareranno ad amare. Su tutti Gef, il troll diverso dai suoi simili, che vanta anche una prima apparizione su schermo da applausi.
Un cast vocale stellare tra colori vibranti e musica pop
Steps gode di un impegno produttivo non indifferente e lo confermano i nomi coinvolti tra le voci originali, dalla Cenerentola doppiata da Amanda Seyfried a Stephanie Hsu e Ali Wong nei ruoli delle sorellastre a Bette Midler, Peter Dinklage, Daniel Radcliffe che è un impagabile Principe e Young Mazino. L'avere il film su Netflix permette agli spettatori di cambiare lingua a proprio piacimento e godersi della prova di questi interpreti internazionali, apprezzando il lavoro svolto per caratterizzare e dare brio ai personaggi.
Perché è proprio questo a fare la differenza in Steps: il ritmo, la brillantezza, quel sapore pop che serpeggia per tutto il film e che si concretizza anche nella selezione musicale, nelle canzoni scelte per accompagnare la storia. Non si tratta di un nuovo K Pop Demon Hunters, ma la componente musicale è mantenuta e valorizzata anche in questo caso.
Conclusioni
Pur senza raggiungere la carica sovversiva dei grandi classici dell’animazione moderna o l’impatto musicale di titoli come K Pop Demon Hunters, Steps conferma l’ottimo stato di salute della divisione animata di Netflix. È un film che sceglie la strada della leggerezza e del divertimento immediato, rinunciando a spingere fino in fondo sull'acceleratore della satira ma compensando con un ritmo contagioso, un comparto visivo brillante e personaggi capaci di conquistare fin dalla prima scena. Un’aggiunta riuscita al catalogo della piattaforma, ideale per chi cerca una commedia fiabesca brillante, ben doppiata e perfetta per una serata in famiglia o all’insegna del puro intrattenimento pop.
Perché ci piace
- Da Ali Wong e Stephanie Hsu fino a un irresistibile Daniel Radcliffe, il doppiaggio dà marcia e personalità a ogni personaggio.
- La messa in scena vivace e la selezione musicale mantengono sempre alto il coinvolgimento.
- Il troll Gef e alcune gag visive (come quella sul Principe) regalano i momenti più divertenti del film.
Cosa non va
- Gioca con gli stereotipi delle fiabe senza avere il coraggio di ribaltarli fino in fondo.
- Accanto a trovate brillanti ci sono passaggi più basilari e meno ispirati.