Star Trek: Discovery 3x10, recensione: nostalgia problematica

Star Trek: Discovery, un momento con Michelle Yeoh

Ciò che temevamo si è avverato, come cercheremo di spiegare in questa recensione di Star Trek: Discovery 3x10: questo episodio e il precedente erano un lungo riempitivo costruito in modo artificioso per far uscire di scena Philippa Georgiou in vista del suo già annunciato spin-off, con un pretesto la cui debolezza narrativa si fa palese guardando i due capitoli uno dietro l'altro e arrivando alla conclusione che, con qualche accorto taglio qua e là, sarebbe bastato un episodio solo per raggiungere. Invece abbiamo avuto a che fare con una storia inutilmente bipartita, la cui pecca maggiore è di arrivare nel momento in cui la trama orizzontale dello show stava cominciando a dare frutti interessanti, a poche settimane dalla conclusione della terza annata che nel complesso, almeno per ora, rimane la migliore della serie. Un interludio fastidioso, per quanto non privo di fascino grazie alla presenza scenica di Michelle Yeoh, aggiunta preziosa al cast nonostante la natura a tratti caricaturale del suo personaggio negli ultimi mesi. Peccato, quindi, che il suo addio sia talmente maldestro.

Specchio riflesso

Star Trek Discovery: Michelle Yeoh e Sonequa Martin-Green nell'episodio The Red Angel

Come già suggerito nella prima parte, l'arco narrativo di Georgiou in Terra Firma: Part 2 prevede una sorta di redenzione all'interno del Mirror Universe, con lei che risparmia la versione malvagia di Michael Burnham anziché ucciderla come nella timeline originale. Un percorso di per sé sensato, ma che a livello drammaturgico traballa, perché l'universo parallelo, al netto di alcuni approfondimenti interessanti in certi episodi di Star Trek - Deep Space Nine e delle modifiche carine nei titoli di testa, non ha mai avuto una vera ragione di esistere al di là della domanda "E se fossero tutti cattivi in questo mondo?", e siccome Georgiou è l'unico personaggio di quella dimensione ad aver avuto un ruolo importante nel corso dello show la sua relazione con le versioni negative dei membri dell'equipaggio della Discovery risulta altamente superficiale, inserita solo per generare pathos aggiuntivo in vista di un'uscita di scena che, alla luce dei risultati, sarebbe stato meglio gestire con un addio fuori campo, invece di tirare in ballo elementi nostalgici deleteri (vedi anche il coinvolgimento di un personaggio occasionale che proviene da uno degli episodi più acclamati di Star Trek, il cui cameo dà l'impressione di essere stato aggiunto solo per far sì che tutto fosse collegato a livello mitologico).

Star Trek: Discovery: Sonequa Martin-Green nel finale della seconda stagione

E così l'ex-imperatrice non c'è più, pronta a creare danni in separata sede, nello spin-off che, a giudicare dall'ultima scena in cui appare il personaggio, sarà nuovamente ambientato in ciò che era il "presente" di Star Trek: Discovery, con tanto di saluto nostalgico da parte dell'equipaggio nella scena finale che sottolinea ancora di più la natura artificiosa dell'episodio (dato che praticamente nessuno, a parte Burnham, andava d'accordo con Georgiou). E ora si può tornare al succo del discorso, quello del nuovo presente che si discosta molto dagli stilemi classici del franchise a causa di un evento cataclismico che ha reso quasi impossibili i viaggi interstellari (il Grande Fuoco nella versione italiana). Evento che ha dato alla serie uno scossone narrativo non da poco, permettendole di andare per la propria strada senza un eccessivo attaccamento a ciò che è venuto prima. E adesso, chiuso il capitolo Georgiou, si spera che la situazione rimanga tale, con altri tre episodi a disposizione per chiudere un'annata nel complesso coraggiosa e disposta a esplorare per davvero luoghi dove nessuno è mai andato prima. Adesso il viaggio può ricominciare, senza deviazioni dal sapore gratuito.

