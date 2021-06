Max Minghella su Spiral: “È un film divertente, adatto sia ai fan di Saw che ai nuovi spettatori”

Spiral - L'eredità di Saw: Chris Rock durante una scena

A quattro anni da Saw Legacy, la saga horror Saw cambia pelle: Spiral - L'eredità di Saw (in originale Spiral: From the Book of Saw), dal 16 giugno nelle sale italiane, è allo stesso tempo il nono film del franchise e l'inizio di una nuova serie.

Spiral - L'eredità di Saw: Chris Rock e Max Minghella in una scena del film

Diretto da Darren Lynn Bousman (già regista di Saw II, Saw III e Saw IV), il film è prodotto da James Wan e Leigh Whannell, creatori della saga originale, e Chris Rock, anche protagonista. L'attore è il detective Ezekiel "Zeke" Banks, non particolarmente stimato nel suo dipartimento. Zeke è figlio di una leggenda della polizia, Marcus Banks (Samuel L. Jackson) e anni prima ha denunciato un suo collega corrotto.

Quando un killer che uccide poliziotti con lo stile di Jigsaw comincia a inviargli dei pacchetti con indizi, Zeke, insieme al capitano Angie Garza (Marisol Nichols) e al detective William Schenk (Max Minghella), si mette sulle sue tracce. Abbiamo parlato del film insieme all'attore Max Minghella, che lo definisce così: "È un film divertente, che non si prende troppo sul serio. Non credo che gli spettatori avranno incubi: c'è sangue, ma non è disturbante. Credo faccia un ottimo lavoro: se non hai mai visto un film di Saw sarai comunque in grado di capire cosa succede in questo. E allo stesso tempo se sei un fan di Saw troverai dei riferimenti alla saga."

La video intervista a Max Minghella

