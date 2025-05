Sorelle sbagliate, la recensione: un'ottima serie thriller piena di colpi di scena

I thriller al femminile, che magari richiamino classici e registi come Hitchcock, stanno facendo un interessante comeback nella serialità e nella cinematografia. Si iscrive in parte in questa categoria Sorelle sbagliate, la miniserie che riporta in tv Jessica Biel dopo The Sinner e Candy in ruolo a metà strada tra i due, ed Elizabeth Banks, che dopo Modern Family e 30 Rock trova una parte decisamente più oscura. Due mondi collidono a causa di un terribile omicidio e la verità che li aspetta è molto lontana da quella che credono.

Sorelle sbagliate, riunite dal destino

Qualcuno ha detto omicidio?

Titolo originale The Better Sister e tratta dall'omonimo romanzo di Alafair Burke, la serie Prime Video - dal 29 maggio tutta disponibile in piattaforma - si muove tra le maglie dei rapporti interpersonali di sangue provando a sviscerarne tutte le possibili sfaccettature. Il rapporto tra Chloe (Biel) e Nicky (Banks) non è mai stato rose e fiori, fin da piccole, anche a causa di un ambiente familiare complicato.

Crescendo, le cose non sono migliorate soprattutto da quando le loro vite si sono estraniate: la prima è una media executive di alto profilo, vive una vita da sogno con l'affascinante marito avvocato Adam (Corey Stoll) e il figlio adolescente Ethan (Maxwell Acee Donovan). La seconda lotta per arrivare a fine mese e rimanere pulita da un passato di dipendenze. Quando Adam viene brutalmente assassinato, le due sono costrette a riavvicinarsi mentre i sospetti della polizia ricadono su Chloe: dove sarà nascosta la verità?

Una serie thriller fatta bene, finalmente

Amiche o nemiche?

Ciò che contraddistingue Sorelle sbagliate è l'insieme delle sue parti, scelte in modo equilibrato e complementare. L'ottimo cast, guidato dalle due attrici principali, convince e appassiona, mentre la regia di Craig Gillespie riesce ad evidenziare tutte le crepe dei rapporti umani seguendo i personaggi con la macchina da presa.

Non a caso c'è molta presenza femminile in questo racconto: la migliore amica (o forse nemica?) di Chloe, Catherine Lancaster, si avvale della presenza scenica di Lorraine Toussaint mentre Nancy Guidry, la detective che da subito sospetta delle verità nascoste della sorella fortunata e del figlio adolescente, utilizza il piglio spigoloso di Kim Dickens.

Sorelle sbagliate: Jessica Biel con Elizabeth Banks in una foto

Senza dimenticare Gloria Reuben e la sua determinata Michelle Sanders. La fotografia glaciale dell'apparente bella vita della prima sorella in contrasto con quella calda e piena di problemi in bella mostra dell'altra contribuisce a creare tensione narrativa. Ma è la sceneggiatura puntuale e asciutta a permettere di mantenerla fino alla fine, nonostante qualche storyline minore risulti eccessiva e un po' riempitiva per sviare e confondere i sospetti degli spettatori.

Uomini e donne, alleati o nemici?

La miniserie ci ricorda come non bisogna fidarsi mai delle apparenze, almeno in questo tipo di storie. Il fil rouge finisce per essere la tossicità dei rapporti familiari e non. E citiamo tra tutti una ritrovata Deirdre O'Connell con un ruolo molto simile a quello di The Penguin. Non manca la mascolinità tossica che si annida dove meno te lo aspetti, come nel personaggio dell'amico gay di Chloe, Bill Braddock (un grande Matthew Modine).

Giochi di specchi nella regia di Gillespie

Ma a tenere sicuramente la scena sono Jessica Biel ed Elizabeth Banks, che confermano la propria bravura nel muoversi tra il dramma e la commedia senza soluzione di continuità. Nel far trasparire tutte le intercapedini tra quei sentimenti complessi e contraddittori, soprattutto di un rapporto così viscerale. Nel mostrare come non si è sempre il risultato delle proprie scelte ma anche di quelle di qualcun altro. Si sono sicuramente oramai smarcate definitivamente dalla leggerezza e superficialità di alcuni precedenti ruoli. Tanto di cappello. E di borsetta firmata.