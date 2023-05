Sky e Netflix insieme? Si può, è il momento giusto, ma ancora per poco!

Se avevate dei dubbi sull'installare Sky a casa vostra oppure farvi un abbonamento a Netflix c'è una promozione attualmente attiva - ma solo fino all'11 giugno - che potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di Sky+Netflix (Intrattenimento plus) a 14,90€ per 18 mesi anziché 30€ al mese. Da un lato il pacchetto Sky TV con tutti gli show e le serie targate Sky, e dall'altro i contenuti e le funzionalità della piattaforma rossa, a un prezzo da urlo. Ora vediamo nel dettaglio come funziona e cosa offre.

Quanto costa e come funziona l'abbonamento Sky TV + Netflix (Intrattenimento plus)?

A casa tutti bene: un'immagine della serie

L'offerta Sky TV + Netflix (Intrattenimento plus) a 14,90€ per 18 mesi è disponibile solo fino all'11 giugno. Per quanto riguarda Netflix si potrà scegliere tra il Piano Base (a 14,90 €), il Piano Standard (con un sovrapprezzo di 4 euro) o il Piano Premium. Quello incluso nell'abbonamento sarà comunque il Piano Base, che potrà essere modificato anche in un secondo momento con un upgrade a quello Standard o Premium pagando la differenza. E se si è già clienti Netflix ma non Sky? Si può comunque sottoscrivere l'offerta.

Inoltre, Sky ha pensato anche agli appassionati di Cinema e Calcio, con altre due promozioni altrettanto allettanti: Sky TV + Netflix (piano Standard) + Cinema e Paramount+ senza costi aggiuntivi a 19,90€ per 18 mesi anziché 48€ al mese e Sky TV + Netflix (piano Base) + Sky Sport a 24,90€ per 18 mesi anziché 50€ al mese.

Quali serie e quali programmi sono compresi nell'abbonamento Sky TV + Netflix (Intrattenimento plus)?

Stranger Things: una foto dei protagonisti della serie

Tanti i titoli che potranno vedere in un'unica combo coloro che approfitteranno di quest'abbonamento fino all'11 giugno. Tra questi, citiamo show iconici come la seconda serie animata di Zerocalcare Questo mondo non mi renderà cattivo, disponibile a partire dal 9 giugno, la prima serie TV di Gabriele Muccino A casa tutti bene, tratta dal suo omonimo film di successo, e cult che hanno fatto impazzire i fan a livello mondiale come Stranger Things e La casa di carta. Non mancheranno anche factual e talent show come X Factor e Bruno Barbieri - 4 Hotel, tra musica e cucina. Se l'offerta fa al caso vostro, è il momento di approfittarne, c'è tempo fino all'11 giugno. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito Sky.it.