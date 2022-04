Sketchbook – Come nasce un disegno: Dietro le quinte dell’arte Disney

ll regista di Sketchbook - Come nasce un disegno, Jason Sterman, ci ha parlato della genesi e le intenzioni della nuova serie Disney+ in cui gli animatori dei Classici insegnano a disegnare i propri personaggi.

Un viaggio nel processo creativo alle spalle dei Classici Disney. Questo è in qualche modo Sketchbook - Come nasce un disegno, serie tv in sei episodi in cui altrettanti animatori degli studi insegnano al pubblico come disegnare uno dei personaggi di cui si sono occupati nella loro carriera, da Kuzco de Le follie dell'imperatore a Olaf, il Genio di Aladino, fino alla recente Mirabel di Encanto. Già così sarebbe un visione interessante, soprattutto per chi ha velleità artistiche e ama cimentarsi nella riproduzione dei propri eroi, ma la serie va oltre e approfitta di questo spazio riservato a ognuno degli animatori per lasciare che parlino di sé, del proprio lavoro in Disney ma anche di cosa significhi per loro essere animatori e portare questi personaggi su schermo.

L'idea di Sketchbook

Della serie ci siamo fatti parlare da Jason Sterman, che ne è produttore e regista, iniziando da come nasce l'idea alla base del progetto. "Ci piaceva l'idea di esplorare il concetto di animazione come medium, perché quando guardiamo un film animato siamo colpiti dallo storytelling, dal realismo magico che trasmette e come tutto funzioni alla perfezione, ma quello che manca sono i veri esseri umani, ovviamente, perché siamo nel mondo dell'animazione. Quindi come esplorare chi sono i veri esseri umani che permettono a queste storie di prendere vita. Inoltre, mi piacere l'idea di fare qualcosa che potesse avere una componente interattiva, l'idea di poter istruire senza avere la forma di un mero tutorial."

Queste idee si sono incrociate per diventare Sketchbook, una serie in cui "puoi imparare a disegnare i personaggi, se hai voglia di seguire le indicazioni, ma anche limitarti a guardare e imparare qualcosa su chi sono le persone alle spalle dei titoli che amiamo e conoscere le loro esperienze di vita." Un mix non semplice da ottenere, perché è necessario il giusto equilibrio tra le parti. Questa è secondo Sterman la sfida più grande di questo tipo di serie che "possiamo programmare quanto vogliamo, ma alla fine dobbiamo solo incrociare le dita e sperare che funzioni." Quello di cui è certo è che la parte di istruzioni funziona e ce lo ha dimostrato mostrando i due disegni di Kuzco realizzati da lui e la moglie, secondo le indicazioni del primo episodio, il primo che hanno montato!

Scegliere i personaggi Disney

Ma come scegliere quali personaggi mettere al centro di ogni episodio? "Si tratta di un effetto domino e i personaggi sono una conseguenza degli animatori che li hanno disegnati. Abbiamo lavorato fianco a fianco con i Walt Disney Animation Studios perché noi non conosciamo bene questi artisti e mentre alcuni sono nomi leggendari del campo, altri sono meno esposti pubblicamente. E volevamo avere artisti con diverse età e diversi background per offrire diversi agganci possibili al pubblico." Scelti gli autori, selezionare i personaggi è stato quindi piuttosto semplice, "perché volevamo figure con cui ogni animatore avesse un rapporto personale forte e abbiamo chiesto a ognuno di loro chi volesse disegnare."

Una cosa che colpisce Jason Sternan è la longevità dei Walt Disney Animation Studios, attivi da un secolo e con così tanti personaggi tra cui scegliere... e soli sei episodi da realizzare, al netto di possibili rinnovi e ulteriori aggiunte al cast di Sketchbook. È però felice che tra i primi ci sia il Genio di Aladdin, che ricorda di aver visto al cinema e con il quale ha un grosso legame personale. "È stata forse uno dei miei primi contatti con Robin Williams come attore e per me è speciale avere un episodio su di lui", ci ha detto, ma ha anche sottolineato come ci sia sempre spazio per nuovi preferiti. Ha fatto l'esempio di Mirabel, che al momento delle riprese dell'episodio sulla sua animatrice Samantha Vilfort non conosceva, essendo state prima di Encanto, e delle reazioni del pubblico al film, a come il mondo si sia innamorato del personaggio.

La magia del disegno a mano

Una delle magie di Sketchbook - Come Nasce un Disegno è di vedere gli animatori disegnare a mano, armati di matita, laddove oggi molto del lavoro è fatto al computer. Ma il disegno a mano non è mai sparito dal loro mando: "ho seguito anche artisti della Pixar per un altro lavoro e mi sono accorto che tutto inizia sempre con disegni a matita. Mi hanno detto che il disegno non è mai andato via e che lo amano." Ed è questo amore, questa passione e questa forte spinta creativa che la serie disponibile su Disney+ riesce a trasmettere così bene. Che si abbia o meno la voglia e la pazienza di voler seguire le loro indicazioni per disegnare i personaggi.