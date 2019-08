Shazam! Maurizio Merluzzo è la voce italiana del film: "Il digitale è per chi ha fretta, come me"

Intervista video a Maurizio Merluzzo: il doppiatore è la voce italiana di Zachary Levi in Shazam!, disponibile in digitale da luglio.

Shazam!: Zachary Levi, Grace Fulton, Jovan Armand, Jack Dylan Grazer, Ian Chen, Faithe Herman in una scena

YouTuber, a volte cosplayer, appassionato di fitness e soprattutto doppiatore: dopo aver doppiato videogame, anime (tra cui Naruto, Pokémon e Dragon Ball) e serie tv (compreso Ragnar, il re guerriero di Vikings), Maurizio Merluzzo è ora al primo ruolo importante al cinema: è sua la voce di Zachary Levi nella versione italiana di Shazam!, uscito in sala ad aprile e ora disponibile da luglio in digitale sulle principali piattaforme di streaming, da Tim Vision a Google Play.

Maurizio Merluzzo è arrivato al Giffoni Film Festival, insieme a Warner Bros., proprio per parlare di digitale: Shazam! uscirà anche in supporto fisico il 28 agosto, quindi è stato inevitabile chiedere alla voce dell'eroe DC cosa preferisca, se l'immediatezza dello streaming o il feticcio dell'oggetto: "Maurizio Merluzzo ha fretta" ci ha detto ridendo, proseguendo: "La comodità del digitale è abbastanza importante: se sono a casa e so che è uscito il film in digitale, su varie piattaforme da poter utilizzare sulla tv e sui vari supporti che ho, se ho voglia di vedere il film lo voglio subito. Poi per collezione arriverà anche l'oggetto, però io sono uno che ha fretta e in più c'è anche la comodità: non devi nemmeno alzarti dal divano".

Shazam! - Zachary Levi in una foto del film

La domanda da un milione di dollari da fare a un doppiatore è: meglio i film in lingua originali o doppiati? "Dipende: Maurizio c'ha fretta! Tornando al discorso di prima: molte volte mi capita di vedere le serie in originale, magari perché escono prima così. Per quanto riguarda il cinema invece, siccome sono un grande fruitore, se posso li vedo in sala, me li godo in italiano, anche perché ho la fortuna di avere dei colleghi straordinari".

La video intervista a Maurizio Merluzzo