Farmageddon, i registi: “Shaun la pecora ci farebbe fare bella figura con gli alieni”

Shaun, vita da pecora - Farmageddon Il Film: un'immagine dell'astronave al Giffoni Film Festival

Prima la tv, con la serie Shaun, vita da pecora, poi il lungometraggio del 2015, ora lo spazio: Shaun la pecora, nata negli studi di animazione Aardman Animations, è pronta a una nuova avventura in Shaun, vita da pecora: Farmageddon - Il film, che arriverà nelle sale italiane il 26 settembre, distribuito da Koch Media.

Atterrata al Giffoni Film Festival, la navicella spaziale di Farmageddon ha portato con sé i due registi del film, Will Becher e Richard Phelan, che abbiamo incontrato proprio a Giffoni per un'intervista: impossibile non chiedergli cosa penserebbe Shaun del detto "meglio vivere un giorno da leone che cento da pecora": "Credo che Shaun sarebbe d'accordo perché non si comporta da pecora: è un ragazzo disubbidiente, ama l'avventura, quindi è più un leone" ci ha detto divertito Becher.

Shaun, vita da pecora - Farmageddon Il Film: un'immagine dei "protagonisti", Giffoni Film Festival

Shaun, Vita da Pecora - Farmageddon Il Film è un omaggio a molti dei più grandi film di fantascienza, in cui spesso però gli alieni sono il nemico: Shaun incontra la colorata aliena Lu-La e scopre che gli extraterrestri non sono così male come credeva: "Amiamo la fantascienza, a volte gli alieni sono i cattivi, a volte gli eroi" ci ha detto Richard Phelan, continuando: "Nel nostro film l'antagonista principale è a capo di un'organizzazione che caccia gli alieni e pensa che siano tutti cattivi. Shaun invece, quando li incontra, capisce che sono buoni: nel corso del film Shaun capisce che non sono come pensava."

La video intervista a Richard Phelan e Will Becher

Shaun la pecora tra Ritorno al Futuro e Incontri ravvicinati del terzo tipo

Shaun, vita da pecora - Farmageddon Il Film: un'immagine alla premiere al Giffoni Film Festival

In Shaun, vita da pecora: Farmageddon - Il film ci sono riferimenti a diversi classici della fantascienza: qual è il rapporto dei registi con questo genere? E a quali pellicole si sono ispirati? Per Will Becher: "Siamo cresciuti entrambi negli anni '80, guardando i film di Steven Spielberg, abbiamo cercato di catturare l'influenza che hanno avuto su di noi: da ragazzino uno dei miei preferiti era Ritorno al futuro, ci sono dei riferimenti sottili, e, ovviamente, Incontri ravvicinati del terzo tipo, 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick." Per Phelan invece: "Ero troppo giovane per averlo visto all'epoca, ma ci sono riferimenti a Robocop e a libri, quelli di H.G. Wells e Guida galattica per autostoppisti."

Shaun, gli alieni, la stop-motion e la commedia slapstick

Shaun, vita da pecora - Farmageddon Il Film: un'immagine della scenografia del Giffoni Film Festival

I film della Aardman sono quasi muti: quanto è difficile far ridere senza usare le parole? "Siamo grandi fan della commedie mute: abbiamo studiato Charlie Chaplin, Buster Keaton e Jaques Tati e come sono in grado di farti ridere senza usare nessun dialogo. Molto spesso dipende dalla faccia del personaggio, loro sanno che cosa è successo, è da lì che viene la battuta" ci ha detto Phelan. Fondamentali anche le prove però, come ha spiegato il collega: "Abbiamo passato molto tempo con il team di animatori, provando insieme a loro e recitando davanti alla telecamera, cercando di trovare i tempi comici migliori per le battute."

La stop-motion è una tecnica di animazione affascinante, ma purtroppo sempre meno popolare e diffusa: cosa si può fare per permetterle di continuare a vivere? "Venite a vedere Farmageddon: è fantastico!" ci ha detto Phelan, proseguendo: "È una commedia di fantascienza realizzata in stop-motion, abbellita dalla CGI, abbiamo usato nuove tecnologie, ma nel profondo è fatta di tre personaggi di argilla che si divertono."

Shaun, vita da pecora - Farmageddon Il Film: una foto dal Giffoni Film Festival

Quindi, se dovessimo mai incontrare delle forme di vita extraterrestri, avremmo più possibilità di dimostrare la nostra intelligenza mandando un essere umano o una pecora? Per gli autori: "Dipende dalla pecora: credo che se mandassimo Shaun saremmo a posto. Il più delle volte sembra piuttosto intelligente. Sicuramente ci divertiremmo di più mandando una pecora."