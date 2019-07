Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon, al Giffoni avvistato un UFO misterioso!

Già dalle prime ore del mattino di ieri, erano iniziate a circolare voci di strani avvistamenti sul blue carpet del Giffoni dedicato al nuovo film Shaun, vita da pecora: Farmageddon - Il Film ed era tutto vero perché davanti agli occhi di bambini e passanti increduli, è atterrato un misterioso UFO proveniente da una galassia molto lontana, con LU-LA la nuova amica intergalattica della pecora più amata e cool del cinema.

Ancora una volta Shaun ci ha stupito con una delle sue trovate geniali e sorprese dell'altro mondo, o meglio SPAZIALI, per la gioia di grandi e piccini presenti che, divertiti, hanno scattato migliaia di selfie. Un'iniziativa di Koch Media, distributore italiano del film prodotto in partnership da AARDMAN ANIMATIONS e STUDIOCANAL, definita da tutti, esilarante proprio come Shaun, Vita da Pecora - Farmageddon Il Film, che dopo il successo mondiale di pubblico e botteghino del capitolo precedente, arriva al cinema con una nuova fenomenale extra-avventura, dal 26 settembre al cinema.

Shaun, vita da pecora - Farmageddon Il Film: un'immagine dell'astronave al Giffoni Film Festival

L'UFO e i protagonisti Lu-La e Shaun, sono stati realizzati in polistirolo resinato, rifinito e dipinto a mano da artigiani internazionali. I registi del film, Will Becher, Richard Phelan, hanno animato al Giffoni alcuni incontri e una masterclass raccontando i segreti della tecnica di stop motion ai bambini e ragazzi presenti in sala. A proposito di "Shaun, vita da pecora: Farmageddon - Il Film": Dal 26 settembre arriverà nelle sale cinematografiche un'avventura galattica tutta nuova, diretta da - Will Becher, Richard Phelan - prodotta in partnership da AARDMAN ANIMATIONS e STUDIOCANAL e distribuita in Italia da Koch Media.

Shaun, vita da pecora - Farmageddon Il Film: un'immagine dei "protagonisti", Giffoni Film Festival

La sinossi del film racconta la nascita di strane luci sulla tranquilla città di Mossingham, che annunciano l'arrivo di un misterioso visitatore da una galassia molto lontana... Quando l'ospite intergalattico - una birichina e adorabile extraterrestre di nome LU-LA - si schianta con il suo UFO proprio accanto alla fattoria di Mossy Bottom, Shaun non si lascia scappare l'occasione di vivere una nuova, e parte in missione per riportare LU-LA a casa. Grazie ai suoi astro-poteri, all'incontenibile simpatia e ai suoi ruttini di dimensioni galattiche, LU-LA incanterà presto tutto il gregge. Shaun riporta la sua nuova amica aliena nella Foresta di Mossingham per trovare la sua navicella perduta, ma non sa che una misteriosa agenzia governativa gli sta già alle calcagna. Riuscirà Shaun ad evitare un Farmageddon a Mossy Bottom prima che sia troppo tardi?

Shaun, vita da pecora - Farmageddon Il Film: un'immagine della scenografia del Giffoni Film Festival