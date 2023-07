Secret Invasion, il mistero dell'impostore Skrull

Il finale di Secret Invasion ha messo in discussione i film precedenti e, in particolare, il ruolo di Don Cheadle nei panni di James "War Machine" Rhodes: da quanto tempo era uno Skrull?

La miniserie Secret Invasion sarà ricordata più per il polverone che ha sollevato nella comunità dei fan che per la sua effettiva qualità: dopo aver ucciso la Mariah Hill di Cobie Smulders nel primo episodio, il regista Ali Selim ha svelato nel quarto una terribile verità, e cioè che James Rhodes, il personaggio interpretato da Don Cheadle che indossa l'armatura di War Machine, è stato in realtà uno Skrull per moltissimo tempo. Il finale della serie ha rincarato la dose quando Gi'ah (Emilia Clark) libera il vero Rhodey - e anche l'agente Everett K. Ross (Martin Freeman) - ma questo preciso momento ha sconvolto gli spettatori più attenti. Vediamo insieme perché.

Chi sono gli Skrull?

Secret Invasion: un'immagine della serie Marvel

Prima di tutto, sarà meglio spiegare ai meno appassionati che ci stanno leggendo di cosa diamine stiamo parlando. Gli Skrull sono una specie aliena parecchio belligerante caratterizzata da lineamenti grinzosi, pelle verde e sangue viola, e con la capacità naturale di assumere qualsiasi aspetto. Nel Marvel Cinematic Universe fanno il loro esordio nel film Captain Marvel, inizialmente come antagonisti e poi come alleati di Nick Fury e Carol Danvers (Brie Larson). Scopriamo, infatti, che un contingente di Skrull ha lasciato il pianeta Skrullos in cerca di una nuova casa. In quell'occasione Fury, impegnandosi ad aiutarli, stringe anche una duratura amicizia con Talos (Ben Mendelsohn) e la sua famiglia Skrull.

Secret Invasion: un'immagine della serie Marvel

In Secret Invasion abbiamo scoperto che una fazione di Skrull dissidenti, mossa dal rancore nei confronti di Fury che non ha mai mantenuto la parola data in precedenza, si è infiltrata nelle sfere più alte della società terrestre, sostituendo politici e VIP con l'intenzione di colpire l'umanità letteralmente dall'interno. A guidare la carica è Gravik (Kingsley Ben-Adir) che in particolare punta a mettere le mani sul Raccolto, un campionario di DNA appartenenti agli Avengers e ai loro nemici che consentirebbe agli Skrull di ottenere i loro poteri e diventare dei veri e propri Super Skrull. Nel corso della miniserie, Gravik si macchia dell'assassinio di Talos, che alla fine viene vendicato dalla figlia Gi'ah dopo che si è trasformata in una Super Skrull.

Chi è James Rhodes?

Secret Invasion: un'immagine della serie Marvel

Il colonnello James Rhodes, detto anche Rhodey, è un ufficiale in comando dell'aeronautica militare statunitense che nel Marvel Cinematic Universe è stato interpretato da Terrence Howard in Iron Man e poi da Don Cheadle a partire da Iron Man 2. Rhodey è il migliore amico di Tony Stark, nonché un Avenger che opera l'armatura denominata War Machine. Nel film Captain America: Civil War, dopo essersi schierato con Iron Man contro il team di Captain America, Rhodey resta accidentalmente ferito da un attacco della Visione e, precipitando dal cielo, perde l'uso degli arti posteriori.

Secret Invasion: un'immagine della serie Marvel

In seguito, Rhodey torna a camminare grazie a una protesi meccanica, e continua a militare nell'aeronautica e negli Avengers, contravvenendo agli ordini del Generale Ross per aiutare Steve Rogers e gli altri a difendere il Wakanda in Avengers: Infinity War. Rhodey non è stato cancellato nel Blip e ha collaborato con i pochi Avengers rimasti per i cinque anni antecedenti la Battaglia della Terra, nella quale ha visto morire il suo migliore amico. Lo abbiamo poi ritrovato in The Falcon and the Winter Soldier, quando ha consegnato ufficialmente lo scudo di Cap a Sam Wilson, e sappiamo che ora è uno dei membri più importanti nella compagine governativa degli Stati Uniti.

Da quanto tempo Rhodey è uno Skrull?

Secret Invasion: un'immagine della serie Marvel

Alla luce di quanto appena scritto, si intuisce perché la risposta a questa domanda sia tanto importante. Rhodey è comparso in ben sette film e una serie TV, assumendo ruoli di primo piano: il suo legame di amicizia fraterna col Tony Stark di Robert Downey Jr. ha consolidato la sua caratterizzazione e il suo valore, facendone uno degli Avengers più amati dal pubblico grazie anche all'interpretazione dell'ottimo Cheadle. Per questo motivo, è stato uno shock scoprire che una Skrull di nome Raava ha assunto le sue sembianze mentre lui era prigioniero: alla fine di Secret Invasion viene tratto in salvo, e molti spettatori hanno notato che indossa un camice da ospedale. Un dettaglio che ha confuso il pubblico e sollevato molte polemiche.

Secret Invasion: un'immagine della serie Marvel

Neppure il regista Ali Selim ha voluto sbilanciarsi sulla questione, suggerendo che Rhodey potrebbe essere stato sostituito ai tempi di Captain America: Civil War. Il motivo è che, nelle scene finali di quel film, Rhodey indossava lo stesso camice o un camice molto simile mentre gli facevano una TAC. È un'ipotesi terribile perché significherebbe che tutto il lavoro svolto sul personaggio da quel momento in poi è da cancellare, semplicemente perché non è stato il vero Rhodey a battersi per Captain America e gli altri in Infinity War, a confidarsi con Nebula in Avengers: Endgame e a consolare Happy Hogan (Jon Favreau) al funerale di Tony Stark. Tutti momenti bellissimi che caratterizzavano il suo personaggio, affondando le radici nella sua storia cinematografica, e che Secret Invasion potrebbe aver annullato.

Secret Invasion: un'immagine della serie Marvel

Oppure no. Non siamo convinti che sia la spiegazione giusta per una serie di motivi. In primo luogo, proprio perché non avrebbe senso scrivere il personaggio in un certo modo nei film per poi disfare tutto con un colpo di scena televisivo. Ma soprattutto perché ci sono alcuni dettagli che fanno pensare a un'altra ipotesi, e cioè che Rhodey sia stato sostituito solo dopo The Falcon and the Winter Soldier. Il primo di questi dettagli visivi è il sangue: gli Skrull perdono sangue viola, e quando Fury spara in testa a Raava nel finale di Secret Invasion, vediamo chiaramente il sangue esplodere violaceo dietro la sua nuca. In Avengers: Endgame, invece, dopo che Thanos distrugge il quartier generale degli eroi, vediamo Rhodey sotto le macerie con una ferita sulla fronte da cui sgorga sangue rosso.

Secret Invasion: un'immagine della serie Marvel

Nella stessa scena, Rhodey esce dall'armatura malfunzionante di War Machine e striscia tra le macerie sotto cui sono sepolti anche Hulk e Rocket: ha le gambe paralizzate a causa della ferita riportata in_ Civil War_, il ché non avrebbe senso se fosse già una Skrull, a meno che non avesse voluto fingere anche in quella circostanza. Rhodey indossa poi le protesi meccaniche sopra i pantaloni al funerale di Tony e sotto i pantaloni in The Falcon and the Winter Soldier: quando chiacchiera a tu per tu con Sam dopo la cerimonia, si notano chiaramente i led delle protesi brillare sotto i pantaloni. Ancora una volta, se non vogliamo credere che Raava indossasse le protesi in qualsiasi momento, è difficile credere che in quelle situazioni Rhodey fosse già un impostore.

Secret Invasione: una scena del terzo episodio

Considerando che la delicata condizione fisica di Rhodey e il suo status rilevante impongono probabilmente frequenti controlli medici, la nostra teoria - o quantomeno, quello che ci piace pensare - è che la Skrull lo abbia sostituito dopo The Falcon and the Winter Soldier, magari durante un'altra TAC: ciò non cambierebbe l'impatto negativo che le consulenze di Rhodey hanno avuto sulla politica del presidente Ritson (Dermot Mulroney) e al contempo non vanificherebbe il lavoro di scrittura compiuto sul personaggio nei film precedenti.

Perché è così importante e come ne esce Secret Invasion?

Secret Invasion: Martin Freeman in una scena della serie Marvel

Il fumetto originale cui si ispira Secret Invasion - un arco di storie pubblicato tra il 2008 e il 2009 - partiva dal presupposto che moltissimi eroi erano stati sostituiti da impostori Skrull: gli scrittori avevano anche escogitato dei sistemi per rafforzare la narrativa, arrivando a cancellare la memoria degli impostori in modo che si calassero meglio nella parte, convinti di essere gli eroi che impersonavano, oppure a risolvere il problema dei superpoteri che non sempre gli Skrull potevano replicare. Era una storia corale molto importante che instaurava col lettore una specie di gioco delle parti, in cui si finiva per andare a rileggere gli albi precedenti al fine di scovare gli indizi che avrebbero dovuto tradire gli impostori, magari nei manierismi o nei dialoghi. I colpi di scena erano quindi molto più efficaci, anche perché i lettori erano affezionati da molti più anni ai personaggi che gli Skrull avevano catturato o ucciso prima di sostituirli.

Secret Invasion: Samuel L. Jackcon con Ben Mendelsohn in una scena della serie Marvel

La miniserie televisiva fallisce platealmente, in questo senso, perché Rhodey e Everett Ross sono gli unici personaggi rilevanti a essere stati sostituiti, con la differenza che Rhodey è comparso in molti più film rispetto all'agente Ross. La maggior parte degli impostori sono politici di cui onestamente importa poco allo spettatore. Nonostante questo, il colpo di scena su Rhodey è abbastanza telefonato proprio perché era l'unico personaggio storico del Marvel Cinematic Universe nella serie TV a rischiare di più l'escamotage della sostituzione (Maria Hill, nello specifico, era stata già sostituita dalla moglie di Talos in Spider-Man: Far From Home, ma col benestare di Fury e presumibilmente della stessa Hill) e al contempo quello che sicuramente non sarebbe morto, visto che i Marvel Studios hanno ancora in cantiere Armor Wars, la futura serie TV promossa a pellicola cinematografica.

Secret Invasion: un'immagine della serie Marvel

Purtroppo la miniserie Secret Invasion non rappresenta un momento particolarmente memorabile per il personaggio interpretato da Don Cheadle. Rhodey forse dovrà fare i conti con le azioni compiute dal suo sosia, ma per quanto riguarda il passato le soluzioni sono due. Se veramente è stato sostituito ai tempi di Civil War, allora il Marvel Cinematic Universe uscirebbe indebolito da una scrittura maldestra che non ha tenuto conto della possibilità che il personaggio su cui gli scrittori di Kevin Feige stavano lavorando potesse non essere autentico. È chiaro che questo settore è fluido e malleabile e che una storia come Secret Invasion - che peraltro ha tribolato molto, tra la pandemia e le riscritture della sceneggiatura - sia stata pensata dopo Avengers: Endgame, ma è pur vero che una storia di questo calibro aveva bisogno di una pianificazione molto più attenta. Nel secondo caso, Rhodey è stato sostituito in un momento diverso ed è cambiato fuori scena: lo abbiamo rivisto solo quando era già uno Skrull, e quindi questa è stata solo una parentesi che si è chiusa nello spazio di sei episodi. E quindi, che senso ha avuto tutto questo?