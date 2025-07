Scanners Trilogy: Gold Edition a 5 dischi, la saga horror come non l'avete mai vista prima

Grazie Midnight Factory, i tre film della saga avviata da David Cronenberg sono usciti assieme in una favolosa Gold Edition a 5 dischi con card, booklet e oltre cinque ore di extra. Il primo film è in 4K UHD, i sequel in blu-ray.

Per gli appassionati di una trilogia cult avviata dal genio di David Cronenberg, quello confezionato da Midnight Factory Gold per Plaion è davvero un prodotto imperdibile. La Scanners Trilogy - Gold Edition è infatti disponibile con una confezione slipcase che al suo interno contiene tutti insieme Scanners, Scanners 2: il nuovo ordine e Scanners 3 - The Takeover. Il capostipite della saga, uscito nel 1981, è proposto fra l'altro per la prima volta restaurato in 4K UHD, mentre i due sequel sono presentati in blu-ray. Ottimi e abbondanti gli extra.

Una scena di Scanners, il capostipite della saga

Quello presentato dalla Midnight Factory Gold è un favoloso prodotto da collezione a cinque dischi che ripercorre la saga sugli individui dotati di potenti telepatici e devastanti capacità psichiche, capaci di leggere e controllare le menti e di infliggere perfino la morte esplosiva alle loro vittime. Una saga inquietante tra fantascienza e horror, con gli spunti di Cronenberg sul potenziale distruttivo della mente umana, quasi un precursore delle tematiche delle relazioni tra uomo, tecnologia e potere mentale.

Cinque dischi, card da collezione, booklet e una marea di extra

La cover della Scanners - Trilogy

Andiamo a vedere i dettagli della Scanners Trilogy - Gold Edition, che oltre alla cover esclusiva di Daniele Serra vanta ben cinque dischi e oltre 5 ore di contenuti speciali. All'interno troviamo il primo film, Scanners, quello diretto da David Cronenberg, in 4K UHD e in blu-ray. Per i due film che arrivano dieci anni dopo uno dietro l'altro, Scanners 2: il nuovo ordine e Scanners 3 - The Takeover, troviamo invece la sola versione blu-ray. I due sequel, entrambi diretti da Christian Duguay, completano la saga tra giovani scanner, controlli governativi, teste che esplodono, momenti gore e farmaci sperimentali. Troviamo poi come detto anche un disco bonus ricchissimo di extra. Ma non è tutto, a completare l'opera ci sono anche quattro card da collezione e un booklet di 24 pagine. Va segnalato che all'inizio i due sequel avevano problemi di fuori sincrono labiale nelle tracce italiane, ma Plaion si è dimostrata pronta a rimediare al problema con l'invio dei dischi sostitutivi con audio corretto.

La Gold Edition di Scanners Trilogy con cinque dischi, booklet e card

Scanners in 4K non si è mai visto così bene. Buoni i sequel in blu-ray

Naturalmente la parte maggiormente attesa è il video di Scanners, che approda per la prima volta nel mondo del 4K UHD. Girato ovviamente in 35 mm, caratterizzato da un look ruvido e grintoso e da scene spesso piuttosto cupe e con scarsa illuminazione, il film ha delle difficoltà a far emergere tutto il potenziale della codifica, ma di sicuro il miglioramento rispetto alle edizioni precedenti è netto e il film non si è mai visto così bene, grazie anche all'ottimo restauro. Il dettaglio è buono e regge bene anche sui fondali, c'è una soddisfacente sensazione di profondità e anche il croma è bello intenso grazie soprattutto al Dolby Vision, valorizzato anche da un ottimo livello del nero.

Una spaventsa scena di Scanners, primo film della trilogia

Come detto Scanners 2: il nuovo ordine e Scanners 3 - The Takeover son proposti in blu-ray. La resa è ovviamente lontana dal 4K del primo film ma comunque nel complesso soddisfacente, perché il dettaglio in HD in alcune occasioni riesce a emergere con decisione e vigore, mentre in altri frangenti più ostici, soprattutto nelle sequenze più buie e complicate, il quadro si fa inevitabilmente più pastoso e rumoroso, con una leggera flessione della nitidezza generale. Buono nel complesso il croma.

Per l'audio tante tracce DTS HD e resa discreta

Una scena di Scanners 2: il nuovo ordine

Sul fronte audio la proposta è variegata. Scanners vanta le tracce DTS HD 5.1 e DTS-HD 2.0 sia per l'inglese che l'originale. L'ascolto in italiano, pur pulito, offre un timbro solo discreto, poca dinamica e spazialità limitata, anche nella traccia multicanale, che si rivela solo un minimo più frizzante. Migliore la resa delle tracce inglesi, che assicurano un ascolto più avvincente e un audio più corposo e vivace, pur restando molto lontani dagli ascolti dei film moderni. Stessa numerosa offerta di tracce anche per i due sequel, che denotano però una leggera maggior spazialità generale e una vivacità più marcata, soprattutto nell'ascolto in originale. Sui problemi di sincrono del primo rilascio abbiamo già sottolineato come Plaion sia prontamente corsa ai ripari.

Extra pazzeschi: oltre 5 ore di contributi

E veniamo all'altro pezzo forte dell'edizione, ovvero le oltre 5 ore di extra, quasi interamente dedicate al primo film, che già sul relativo disco offre il commento audio di William Beard, professore e studioso cinematografico. Sul disco tutto dedicato ai contenuti speciali si parte con un talk di Stephen R. Bissette & Tim Lucas (68'), poi Inside Scan: Scanners featurette, dietro le quinte di 9').

Un'altra inquietante sequenza di Scanners

Troviamo poi una lunga serie di interviste: My Art Keeps Me Sane con l'attore Stephen Lack (24'), A Method in his Madness con l'attore Micheal Ironside (31'), Bad Guy Dane con l'attore Lawrence Dane (5'), Scanners con il produttore esecutivo Pierre David (13'), Telepathic Visions con il direttore della fotografia Mark Irwin (19'), Mind Fragments con il compositore Howard Shore (19'), Exploding Brains & Popping Veins con il makeup effects artist Stephan Dupuis (9') e Monster Kid con lo special make-up artist Chris Walas (22'). A seguire poi Q&A allo Slash Filmfestival con Michael Ironside, David Cronenberg e Howard Shore (63'), infine trailer, spot TV, spot radio e una galleria fotografica. Sui dischi dei due sequel invece troviamo Inside Scan: The Takeover (di 8' per Scanners 2 e di 6' per Scannners 3), infine i trailer tedesco e inglese e la galleria fotografica.