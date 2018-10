Ricchi di fantasia: una favola di famiglia per Francesco Miccichè

Approda nelle sale Ricchi di fantasia, commedia on the road tutta italiana che omaggia la nostra tradizione popolare, e racconta con leggerezza e positività l'Italia di chi si arrangia, giorno per giorno, senza rinunciare ad amare o a sognare. Una vicenda innescata da uno scherzo crudele trasforma in maniera rocambolesca e disastrosa la vita di Sergio, un simpatico carpentiere in difficoltà economiche, e della sua amante Sabrina, ex aspirante showgirl con due figli a carico; il risultato, di cui abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Ricchi di Fantasia, è un improbabile viaggio verso la Puglia a bordo di un furgoncino vintage e in compagnia di tre generazioni di familiari.

Ricchi di fantasia nasce dalla mente e dalla penna di Fabio Bonifacci, uno dei più dotati sceneggiatori di commedia attivi al momento in Italia (è suo lo script del recente e delizioso Metti la nonna in freezer), in associazione con la voglia di fare di Francesco Miccichè, regista sempre attivo tra cinema e televisione, che ci ha raccontato come ha plasmato insieme allo storico collaboratore l'intreccio e i personaggi sulla base degli interpreti prestigiosi che sono stati ingaggiati per il progetto: Sergio Castellitto e Sabrina Ferilliinnanzitutto, ma anche la veterana Valeria Fabrizi e l'irresistibile Paolo Calabresi, i piccoli e adorabili Siria Simeoni e Vincenzo Sebastiani e e naturalmente lei, la bellissima e talentuosa Matilde Gioli, che interpreta Letizia, figlia di Sergio, mamma single, e pensatrice illuminata dalla sua incrollabile fiducia nel Cosmo.

Abbiamo incontrato Francesco Miccichè e Matilde Gioli per l'intervista video che trovate poco sotto, e in cui potete ammirare la simpatia di un regista e sceneggiatore deciso a divertire il pubblico con intelligenza e con uno sguardo affettuoso al passato e il fascino di una delle giovani attrici più promettenti e intelligenti della nostra scena contemporanea. Buona visione.

La nostra videointervista a Francesco Miccichè e Matilde Gioli