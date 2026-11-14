Ramayana, recensione: un kolossal che non passa inosservato

Colossale, colorato, enorme, quasi infinito nella progettualità scenica e narrativa che, con spirito orgoglioso e responsabile, adatta il testo mitologico indiano, assoluto riferimento per l'epica in lingua hindi (un testo che, per trovare un'assonanza occidentale, è equiparabile ai poemi omerici). Dietro Ramayana (Parte 1) c'è Nitesh Tiwari (regista di Dangal, campione di incassi), da sempre portatore di una certa visione capace di unire e fondere le influenze di Bollywood con quelle di Hollywood, mantenendo sempre coerente e forte l'identità locale. Cosa che avviene, naturalmente, anche con Ramayana.

Ranbir Kapoor è Rama

In effetti, pur ancorato agli stilemi del testo originale - progredendo con fare maestoso e rispettoso - forse inconsciamente Ramayana ricorda, per stile, anche certe produzioni degli anni Sessanta ossia i famosi peplum (Cleopatra, Ben-Hur e via discorrendo), mischiando poi uno sguardo contemporaneo che si rifà a Il signore degli Anelli o Avatar, almeno nella costruzione di un mondo effettivamente gigantesco da poter essere contenuto in un'immagine.

Ramayana: La Nascita di una Leggenda e una parata di star di Bollywood

Scritto da Shridhar Raghavan insieme allo stesso Nitesh Tiwari, Ramayana: La Nascita di una Leggenda (originariamente attribuito per tradizione al poeta in sanscrito Valmiki) racconta la storia di Rama, interpretato da una delle più influente star indiane, Ranbir Kapoor. Rama è un principe, citiamo la sinossi, "votato al sacrificio", considerato avatar (ossia l'incarnazione) del dio Vishnu.

Tuttavia, viene spedito in esilio insieme alla moglie Sita (altra mega star, Sai Pallavi) e al fratellastro Lakshmana (Ravi Dubey). Dall'altra parte, il film segue anche le gesta di Ravana (con il volto di Yash), un re immortale "mosso dalla vendetta" che finirà per rapire la principessa Sita.

Onorare e spettacolarizzare un testo fondamentale

Budget altissimo, 500 milioni di dollari, Ramayana, in effetti, fa vibrare ogni secondo puntando a un cinema che possa stupire e abbagliare. Effetti visivi, green screen, una struttura mastodontica, lo ripetiamo, che punta a onorare e spettacolarizzare uno dei testi più influenti di tutta l'umanità. Ecco, Ramayana, e la sua distribuzione globale, ci ricorda quanto certe storie, seme di tante altre nel loro contesto archetipico, appartengano anche ad altre culture e altre religioni che, per temi, sono distanti ma nemmeno così tanto dagli stilemi occidentali.

La poetica visiva e narrativa scelta da Tiwari è allora in linea con un approccio onesto che non tradisce, tuttavia, una certa profondità emotiva che sostituisce, va detto, un'iniziale goffaggine generale che suggerirebbe una marcata sensazione di artificiosità, anche considerando il peso specifico di un montaggio che sfiora le tre ore.

Yash è Ravana

Una durata che si sente, pensando pure a quanto all'interno di questa prima parte ci siano almeno tre storyline distinte che si alternano in diversi macro-blocchi. Poco a poco, però, Ramayana porta a compimento una certa connessione che, per quanto possibile, sfiora lo spirituale (al netto di un uso grossolano dell'AI), ponendo l'accento sul notevole worldbuilding e, intanto, dando spazio alla caratterizzazione dei protagonisti.

In mezzo, ovvio, i temi cardine che rendono universale e riconoscibile l'opera: i conflitti, l'amore, la bontà, la compassione e i dilemmi morali. Strato dopo strato, la pallicola ha dalla sua l'innegabile capacità di attrarre il pubblico grazie a una netta e diretta dichiarazione di intenti che, in qualche modo, viene tradotta dall'enfatico e incessante accompagnamento musicale firmato da Hans Zimmer e AR Rahman. Perché sì, si può dire tutto ma davanti a Ramayana non si può di certo restare indifferenti.