Movieplayer ha intervistato Ranbir Kapoor, Sai Pallavi e Yash, le star del kolossal diretto da Nitesh Tiwari. E spiegano: "è nostra responsabilità raccontare certe storie affinché le persone possano comprendere meglio la cultura e valori dell'India".

Fate largo, al cinema arriva Ramayana. Con i suoi 500 milioni di dollari di budget, il kolossal diretto da Nitesh Tiwari non ha nulla da invidiare alle produzioni hollywoodiane. Eppure, il film, che racconta il più importante testo indiano (millenario), a guardar bene è (anche) uno specchio della nostra realtà. Lo spiegano le tre star protagoniste, Ranbir Kapoor, Sai Pallavi e Yash (sfioriamo i quaranta milioni di followers in tre) che incontriamo via Zoom.

Ramayana: intervista a Ranbir Kapoor, Sai Pallavi e Yash

"Penso che tutti noi ci troviamo di fronte a situazioni che sfuggono al nostro volere", dice per prima Pallavi, "ma le nostre emozioni e le nostre reazioni sono sotto il nostro controllo". Attraverso questo racconto, osserva, possiamo vedere due estremi: "Un re dotato di grande potere e un altro re che, oltre a possedere grande potere, è anche compassionevole, forte, capace di perdonare e dotato di tante altre qualità". Questo, secondo il testo di Ramayana, aiuta a guardare dentro noi stessi, facendoci capire meglio chi siamo e come dovremmo comportarci di fronte agli eventi che la vita ci riserva.

Un concetto ripreso e ampliato da Yash, che dice "ci sono state persone prima di noi e ce ne saranno dopo di noi. Il mondo è lo stesso. Il mondo cambia in molti modi, ma le emozioni umane no. L'amore, la compassione, le relazioni o i valori sono sempre gli stessi". Nonostante la tecnologia ci abbia "avvicinati", Yash sottolinea che "come esseri umani, i nostri conflitti, i nostri dilemmi sono gli stessi". Una storia come questa ci ricorda proprio che "i problemi che affrontiamo non si verificano per la prima volta. Le persone ci sono già passate e la saggezza ci aiuta a gestirli in modo migliore".

Raccontare Ramayana è una responsabilità

Dall'altra parte c'è Ranbir Kapoor, che interpreta il protagonista Rama. L'attore evidenzia come il testo "ci ricorda la bontà. Ci infonde speranza su cosa significhi l'amore, cosa significhi il sacrificio, ci dà il coraggio di essere leali e ci mostra il trionfo del bene sul male". Ma perché un'opera così antica continui a risuonare bisogna puntare sulle emozioni, confida l'attore: "Gli schermi verdi e gli effetti visivi sono molto importanti, ma ciò che conta di più sono le emozioni e la sceneggiatura", e prosegue, "puoi anche girare un film con un budget da un miliardo di dollari utilizzando effetti speciali, ma se l'emozione e il cuore non ci sono, non riuscirà mai a toccare il pubblico". Alla fine, conclude, "potremmo anche riprendere una stanza con una sola telecamera, se c'è un battito emotivo, riuscirà sempre a toccare il pubblico".

Toccare un testo come questo porta con sé un bel carico di responsabilità. Per Yash, raccontare questa storia "fa anche parte delle nostre responsabilità, in quanto rappresentanti del nostro Paese e della nostra industria cinematografica è importante presentare le nostre storie su una piattaforma globale affinché le persone possano comprendere meglio la nostra cultura, la nostra gente e anche il sistema di valori dell'India".

Un sentimento condiviso anche da Sai Pallavi, la quale spiega come si è approcciata a un personaggio mitico così radicato nell'immaginario: "Almeno per quanto riguarda il personaggio di Sita credo di aver dovuto semplicemente disimparare molte cose su me stessa e sul mio modo di affrontare una scena". L'obiettivo, continua l'attrice, è stato "di essere il più semplice e trasparente possibile, per lasciare che l'energia divina fluisse attraverso di me".