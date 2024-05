L'AcchiappaTalenti stasera su Rai 1: anticipazioni e ospiti del talent di Milly Carlucci

Stasera in prima serata, subito dopo Affari Tuoi, va in onda la prima puntata de L'AcchiappaTalenti, il nuovo talent condotto da Milly Carlucci, in onda in diretta dall'Auditorium Rai del Foro Italico. Il programma, che ci farà compagnia per cinque serate, terminerà con la finalissima dell'8 giugno. Ecco chi sono gli ospiti e quello che vedremo.

Le anticipazioni del programma

Gli AcchiappaTalenti che animeranno La serata sono cinque celebrità del mondo dello spettacolo: Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara, che ha preso il posto di Nino Frassica che ha dato forfait dopo la morte del fratello. I talent scout del programma dovranno aggiudicarsi il talento migliore e più affine alle proprie caratteristiche.

I protagonisti selezionati per partecipare al programma si presenteranno attraverso una clip di quindici secondo, in questo breve lasso di tempo i talent scout potranno aggiudicarseli battendo con un martelletto, simile a quello che si usa nelle aste.

Il cast de L'AcchiappaTalenti

Ad esibirsi saranno cantanti, acrobati, maghi, artisti stravaganti e di vario genere. Si tratta di artisti o aspiranti tali italiani e internazionali: alcuni girano le tv di tutto il mondo coi loro numeri, altri sono alla ricerca di uno spazio nel mondo dello spettacolo.

A votare le esibizioni dei talenti ci sarà una giuria composta da Simona Ventura, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, Il pubblico da casa potrà votare sin dall'inizio per il proprio acchiappatalenti preferito sugli account X, Facebook e Instagram della trasmissione.

Ogni puntata è divisa in due manche, il vincitore della serata parteciperà alla finale di sabato 8 giugno. Il programma si potrà vedere anche in streaming, live e on demand su RaiPlay.