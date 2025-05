Sognando Ballando con le stelle debutta stasera su Rai 1: ospiti, coppie, giuria, anticipazioni del 9 maggio

Milly Carlucci lancia un talent show in quattro puntate: in palio un posto nel cast ufficiale di Ballando con le stelle.

Stasera, venerdì 9 maggio, si apre ufficialmente il sipario su Sognando... Ballando con le stelle, il nuovo attesissimo format in diretta dall'Auditorium Rai del Foro Italico. Alla guida, come sempre, Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli, pronta a trasformare la prima serata di Rai 1 in un vero e proprio Salone delle Feste.

Il programma nasce per celebrare i vent'anni di Ballando con le Stelle con una novità assoluta: un talent show in quattro puntate dedicato alla selezione di un nuovo maestro o maestra, che entrerà ufficialmente nel cast del programma autunnale. Un'occasione unica per fondere il fascino della gara con l'emozione dei ricordi, riportando in scena volti storici del programma e grandi performance.

Quante puntate avrà Sognando Ballando con le stelle

Il talent show sarà trasmesso ogni venerdì in prima serata su Rai 1, fino al 30 maggio, per un totale di quattro puntate che, tranne variazioni dei palinsesti, saranno consecutive. Tutti gli episodi saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, sia live che On Demand.

Le coppie: 10 aspiranti maestri in gara

Dopo una fase di casting trasmessa nel daytime, dieci giovani talenti della danza si sfideranno abbinati ai maestri più amati dell'ultima edizione. Ecco le coppie in gara:

Chiquito con Anastasia Kuzmina

Aly-Z con Moreno Porcu

Yoyo Flow con Rebecca Gabrielli

Yuri con Alessandra Tripoli

Eleonora con Luca Favilla

Vanessa con Carlo Aloia

Mario con Veera Kinnunen

Hugo con Giada Lini

Janiya con Pasquale La Rocca

Valentina con Nikita Perotti

Nikita Perotti

A giudicarli la giuria del talent show formata come sempre da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, affiancata dal giudizio popolare tramite i social. Ma a rendere tutto ancora più emozionante saranno i tribuni Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra, insieme alla new entry Matteo Addino e all'inossidabile presenza di Alberto Matano a bordo pista.

Gli ospiti

Sognando Ballando con le stelle non è solo una gara, ma una vera festa. Ogni puntata sarà arricchita da ospiti illustri, vip storici dello show come Federica Pellegrini, Massimiliano Rosolino, Gabriel Garko e Wanda Nara, pronti a tornare sulla pista da ballo per testare le abilità dei nuovi concorrenti.

E per gli amanti della musica, la lineup è notevole:Francesco Gabbani, Noemi, The Kolors, Francesca Michielin, Settembre, Rocco Hunt e Sal Da Vinci saliranno sul palco per regalare momenti da standing ovation. E non finisce qui: Francesco Totti sarà il grande protagonista della seconda puntata.

Per stasera sono stati annunciati: la conduttrice televisiva Hoara Borselli, prima vincitrice storica del programma nel 2005. E ancora la cantante Iva Zanicchi e l'attrice Nathalie Guetta, che potrebbe salire sul palco dell'Ariston nella prossima edizione di Sanremo. Infine, Federica Pellegrini.

Due Milly Carlucci sul palco

Milly Carlucci ha annunciato anche la presenza di Giulia Vecchio, l'imitatrice che ha conquistato il pubblico con la sua parodia di Milly e Monica Setta durante GialappaShow su TV8. Una scelta che promette di portare leggerezza e divertimento tra una coreografia e l'altra. La magia di Ballando si rinnova e si reinventa, tra tradizione e futuro. Chi sarà il nuovo maestro che conquisterà il pubblico e la giuria?