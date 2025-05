Giorgia, 12 mesi da urlo tra Sanremo e X Factor. La consacrazione di un talento più unico che raro

Dopo 30 anni di carriera Giorgia Todrani si è presa tutto quello che aveva consapevolmente lasciato per strada, e con gli interessi, tra cinema, musica e tv. E la riconferma ad X Factor come conduttrice.

L'anno della piena consapevolezza di sé, della fiducia ritrovata, del coraggio a lungo mancato e ora finalmente abbracciato, dell'esplicitata ironia ed eleganza, del puro talento nel saper fare tutto. Giorgia Todrani ha vissuto gli ultimi dodici mesi su una nuvola, tra rivincite e opportunità colte, scommesse vinte e trionfi del tutto personali.

Riconfermata co-conduttrice di X Factor anche per la 19esima edizione, Giorgia ha fatto più cose nell'ultimo anno che nei precedenti dieci, ritrovando centralità musicale e mediatica, facendosi conoscere ad una generazione che non sapeva probabilmente chi fosse e riscoprire da chi aveva rimosso le sue abnormi qualità, sia umane che artistiche.

Il ritorno a Sanremo la chiave di volta

Sanremo 2023: Giorgia sul palco dell'Ariston nella seconda serata

E pensare che tutto è probabilmente nato da uno pseudo fallimento. Nel 2023, dopo 22 anni d'assenza, Giorgia torna al Festival di Sanremo con il brano Parole dette male. Data come favorita della vigilia, Todrani inciampa su una canzone che non buca, non decolla, e arriva solo sesta. Le critiche sono aspre, c'è chi punta il dito sulla scrittura, chi sulla scelta di ritornare all'Ariston con una canzone distante anni luce dai successi passati. Ed è qui che Giorgia svolta, perché si rialza immediatamente, sale sui pedali e inizia a spingere come mai fatto prima.

Candidata ai Nastri d'argento come miglior attrice per Scordato di Rocco Papaleo, a inizio 2024 accetta finalmente ciò che si era sempre rifiutata di fare. Co-condurre. E non una trasmissione qualsiasi bensì il Festival di Sanremo. Amadeus convince Giorgia nel fare l'impossibile e Todrani conquista tutti, con la sua genuinità, la sua rivendicata romanità, la propria competenza e intelligenza.

La critica applaude l'inedito ruolo e lei, che fino a quel momento si era sempre rifiutata di indossare gli abiti di 'giurata' in qualsivoglia talent musicale, bissa e debutta come conduttrice unica ad X Factor, su Sky. Ed è un trionfo. Sia registrata che in diretto Giorgia sembra nata per presentare.

È spigliata, precisa e con la battuta sempre pronta. Quando canta incanta, mentre se conduce brilla.

Nel frattempo doppia un personaggio di Oceania 2, lungometraggio animato Disney, e canta un brano ad hoc, "Perditi". Non contenta ritrova Ferzan Ozpetek ,19 anni dopo l'incisione della memorabile Gocce di Memoria per La Finestra di Fronte, con il brano Diamanti, realizzato per l'omonimo film campioni d'incassi. E strappa una candidatura ai David di Donatello, dove potrebbe trionfare mercoledì 7 maggio.

Il 2025 d'oro dopo 30 anni di carriera

X Factor 2024: Giorgia insieme ai giudici di questa edizione

A inizio 2025 Giorgia torna a Sanremo come concorrente con un brano che da subito diventa un instant-classic del Festival. La cura per Me, co-scritto da Blanco, diventato virale persino su TikTok con centinaia di video che hanno visto giovanissimi cantarla a squarciagola. A Sanremo 2025 è sempre prima nel voto della giuria stampa ma a causa di imprecisati conteggi e percentuali dettati dal televoto finisce incredibilmente sesta, tra i fischi del pubblico dell'Ariston e lo sgomento del pubblico da casa.

Ma la canzone è ovunque, rimanendo seconda nella classifica FIMI dei singoli più venduti d'Italia per due mesi, dietro solo Balorda Nostalgia di Olly, con oltre 200.000 copie vendute. Ad oggi dopo 12 settimane La cura per Me è ancora in Top5, con Piazza San Giovanni che lo scorso primo maggio l'ha intonata all'unisono, nel corso del tradizionale concertone, lasciando sgomenta la stessa cantante. Proprio l'esibizione di Giorgia è stata la più vista dell'intera giornata, su Rai3. Non contenta, i due tour del 2025, il Come Saprei Live per i 30 anni di carriera in speciali location e il Palasport Live, sono andati praticamente sold out.

La riconferma a X Factor a furor di popolo

Talmente tanti progetti che sembrava complicato ipotizzare un secondo X Factor da conduttrice, fino all'annuncio ufficiale di Sky. "Siamo entusiasti di poter confermare Giorgia alla conduzione di X Factor 2025, dopo un'edizione sorprendente, in cui ha saputo cucirsi addosso un ruolo per lei inedito", ha precisato Antonella d'Errico, Executive Vice President Content Sky Italia.

"Ragazzi, ho grandi novità. Deve però restare tra noi. Ci vedremo presto mi sa", la conferma social di Todrani, che solo pochi mesi fa aveva candidamente confessato come "dieci anni fa avrei detto di no a X Factor. Ora sono molto più aperta. Non mi aspettavo andasse così bene".

Ma la Giorgia di oggi è diversa dalla Giorgia del recente passato. È più matura, meno impaurita, più disinvolta e cosciente delle proprie qualità, a lungo quasi auto-sabotate. Il caso ha voluto che incrociasse X Factor dopo 18 edizioni, diventando "maggiorenni" insieme. Perché dopo 30 anni di carriera Giorgia ha saputo rimettersi in gioco, evolvere, rilanciare e proporsi ad un pubblico mai così ampio, perché diviso tra passato, presente e futuro imminente, spaziando tra musica, cinema e televisione come solo le più grandi possono e sanno fare.