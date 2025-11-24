Il pianeta preistorico: Era Glaciale, recensione: cambiano i protagonisti, non la qualità

Da grandi appassionati di dinosauri ed estimatori del lavoro fatto con le prime stagione de Il pianeta preistorico, siamo stati subito entusiasti all'annuncio dei nuovi episodi, per poi provare un pizzico di delusione quando abbiamo scoperto che il racconto si sarebbe spostato a un periodo più recente della storia geologica della Terra: l'era glaciale. Niente più dinosauri, basta con gli animali iconici che colpiscono l'immaginario popolare dei più giovani (e non solo), niente più Triceratopi, Brachiosauri e la superstar T-Rex. È, però, bastato cliccare su play e guardare i primi minuti per renderci conto che saremmo stati coinvolti quanto, se non più, delle stagioni precedenti e che la fauna che ha popolato il nostro pianeta preistorico in quella che definiamo era glaciale è ugualmente interessante. D'altra parte ci sono diversi film animati che ce lo anticipavano!

Un salto in avanti all'era glaciale

Un megalonice (Megalonyx jeffersonii) nel primo episodi della stagione

La terza stagione de Il pianeta preistorico fa quindi un salto in avanti, ma conferma un punto essenziale: la storia della Terra è ricca e sempre interessante, anche in assenza di quegli animali che dalla loro scoperta colpiscono l'immaginario con i loro misteri e il loro fascino. Siamo infatti milioni di anni dopo le prime due stagioni, nel Pleistocene, in un contesto che ha costretto la vita sulla Terra ad adattarsi per poter sopravvivere in un mondo che è plasmato dal ghiaccio, ma che presenta anche altre situazioni ambientali altrettanto estreme e difficili. E come per le stagioni precedenti, è proprio da lì che prende il via il racconto de Il pianeta preistorico, che di episodio in episodio mette al centro un habitat per tratteggiare le storie degli animali che lo abitano: La grande glaciazione, Nuove terre, I deserti, Le praterie e Il disglelo, cinque ambiti per cinque entusiasmanti episodi.

Cambiano i protagonisti, non la qualità

Anche se non ci sono più i dinosauri, la megafauna del Pleistocene è ugualmente interessante e intrigante, a cominciare dagli incredibili bradipi delle nevi che rubano la scena nel primo episodio, fino al sorprendente procoptodonte, un gigantesco mammifero imparentato con il moderno ratto canguro muschiato, o lo smilodonte o lo stegodonte, un piccolo parente dell'elefante, ai celebri Mammuth lanosi Una fauna ricca, variegata, a cui appartengono versioni giganti di molti degli animali che conosciamo oggi, dall'orso al Gigantopithecus, il primate più grande mai esistito, che stupiscono per il racconto che viene costruito loro attorno.

Il Gigantopithecus, il primate più grande mai esistito, parente delle moderne scimmie

Un racconto che viene portato avanti con una voce diversa dalle prime stagioni, ma ugualmente calda e magnetica: se cambiano i protagonisti in scena, infatti, altrettanto accade sul fronte del voice over, con David Attemborough che cede il passo a Tom Hiddleston. L'attore britannico accompagna con efficacia, senza rubare la scena alle splendide creature di cui narra le imprese. Un valore aggiunto di cui è possibile fruire soltanto guardando la serie in originale, ma teniamo a sottolineare anche il fronte musicale che completa il comparto sonoro, con le musiche di Hans Zimmer, Anže Rozman e Kara Talve della Bleeding Fingers Music che valorizzano l'azione.

L'impressionante livello tecnico de Il pianeta preistorico

Con lo spostamento temporale in avanti, un paio di aspetti hanno allo stesso tempo aiutato e complicato il lavoro tecnico de Il pianeta preistorico: era glaciale: se è vero che di questi animali abbiamo maggiori evidenze che hanno aiutato nella ricostruzione, è ugualmente vero che siamo meno disposti a perdonare licenze poetiche e imprecisioni nel loro movimento, visto che tutti siamo abituati al movimento e il look generale di animali più vicini a quelli odierni e saremmo in grado di individuare difetti con un semplice colpo d'occhio.

Un adorabile cucciolo di Mammut lanoso

Se questo non accade è perché il comparto tecnico della serie è in pieno stato di grazie, superando difficoltà apparentemente insormontabile nell'interazione tra animali diversi, nella resa di elementi ambientali complessi come il ghiaccio e la neve, ma anche la pelliccia dei singoli esemplari, più difficoltosa della pelle squamata e il piumaggio che caratterizzavano i dinosauri. La visione dei cinque episodi, da questo punto di vista, è sorprendente e la sensazione, cercata e voluta, di assistere a un vero e proprio documentario naturalistico, ottenuto come se questi animali fossero ripresi dal vivo e non ricostruiti, è centrata in pieno.

Sbirciare sotto il ghiaccio

Il forusracide, un uccello carnivoro, dal secondo episodio

Un ultimo cenno è necessario per il segmento finale di ogni episodio, intitolato Sotto il ghiaccio e dedicato all'approfondire la componente scientifica di quanto visto per la mezz'ora abbondante che l'ha preceduto. Perché se è vero che il cuore della docu-serie è ricostruito, è pur vero che ciò è fatto seguendo le conoscenze sempre più complete e approfondite che gli scienziati hanno ottenuto e ottengono anno dopo anno. È giusto, anzi doveroso, dar spazio a questo aspetto, per avvalorare quanto ci è stato appena raccontato, ma anche per mettere a fuoco un elemento: pur ricostruito con le più moderne tecnologie, al pari degli effetti visivi di tanti film che siamo abituati a guardare regolarmente, quello che vediamo non è frutto di fantasia, ma l'aspetto vero, reale, concreto del passato del nostro pianeta e può insegnarci tanto sulla Terra e la vita che ospita. Noi stessi compresi.