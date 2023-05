Il pianeta preistorico 2, la recensione: Nuovi dinosauri, nuovi ambienti, nuove sfide

La recensione de Il pianeta preistorico 2, seconda stagione della serie Apple TV+ che ci porta nel mondo dei dinosauri con piglio documentaristico e un'attenzione alla realtà scientifica valorizzata da una sontuosa CGI. In catalogo, per cinque serate, dal 22 maggio 2023.

Li abbiamo amati tutti da bambini, molti di noi li amano anche da adulti. Parliamo dei dinosauri, quei magnifici animali che hanno popolato il nostro pianeta nel passato e che restano tra noi ancora oggi, almeno per il loro ramo aviano che ha portato ai moderni uccelli. Per questo aspettavamo di scrivere questa recensione de Il pianeta preistorico 2 con impazienza e gioia, per dare spazio e risalto a una produzione che non è degna di nota solo perché mette questi gloriosi animali al centro del racconto, ma perché sceglie di farlo con meraviglioso approccio naturalistico/documentaristico e una CGI ai vertici delle possibilità moderne.

I dinosauri, di nuovo in vita sui nostri schermi

I cinque nuovi episodi de Il pianeta preistorico sono all'insegne della continuità e non differiscono molto da quanto visto lo scorso anno in termini di approccio e qualità, insomma. La scelta resta la medesima di non concentrarsi su singole specie in ogni episodio, ma su ambiti in cui gli animali si muovono e interagiscono, su spaccati della Terra del passato, ambienti che diventano punti di contatto e scontro per le risorse tra gli animali.

Il pianeta preistorico: una foto della seconda stagione

E lo fa con un approccio naturalistico che non si può non amare, senza cercare l'inquadratura a effetto, ma quella realistica che un vero team di documentaristi avrebbe ottenuto nello spiare animali reali di oggi. L'effetto è disarmante, perché è impossibile non pensare, almeno per un attimo, di assistere alla vera vita di questi fantastici animali, ricostruiti, in quanto a comportamento, in base alle più recenti conoscenze scientifiche grazie alla consulenza del paleontologo Darren Naish.

Una CGI mai così realistica

Il pianeta preistorico: una foto della seconda stagione

Non sorprende la qualità della CGI, non dopo esser stati sorpresi lo scorso anno con i primi episodi della serie: Il pianeta preistorico 2 alza comunque l'asticella in termini di complessità delle sequenze e livello di dettaglio, mettendo in pratica con puntualità le conoscenze scientifiche a cui abbiamo accennato: ci sono piume, ormai impossibili da ignorare quando di parla di dinosauri, e sono splendidamente realizzate e assolutamente credibili come ogni aspetto delle specie rappresentate e la fusione tra riprese reali e grafica al computer.

Il pianeta preistorico, Jon Favreau: "Abbiamo aperto una finestra sul Cretaceo"

Un mondo allargato

Il pianeta preistorico: una foto della seconda stagione

Una differenza rispetto ai primi episodi però c'è: il mondo della preistoria del nostro pianeta viene allargato, per darne uno spaccato più ampio e completo, aggiungendo mammiferi e rettili, ricreando un ecosistema più strutturato. Un passo in più che asseconda l'intento di mostrare la vita preistorica terrestre e non solo una carrellata di specie di dinosauri popolari e da copertina. Una gioia insomma per chi ama questo genere di produzioni documentaristiche, che conferma quanto fatto lo scorso anno e porta avanti il discorso con sicurezza e passione. E ci auguriamo di vedere ulteriori episodi i prossimi anni.