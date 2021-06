Physical, la recensione della serie Apple: allenare la rabbia

Physical: Rose Byrne in una scena della serie

Se ve lo state domandando, sì, il titolo della nuova serie AppleTV+ fa riferimento proprio a "Let's get physical", brano di Olivia Newton-John, protagonista di Grease, uscito nel 1981. Ognuno dei dieci episodi si intitola (in originale) "let's" qualcosa e l'anno di pubblicazione della canzone è lo stesso in cui è ambientata la storia. Almeno per la sua maggior parte: nella prima scena siamo nel 1986, una donna in un body colorato, Sheila Rubin, sorride davanti alle telecamere. Stacco: la ritroviamo a inizio anni '80 davanti allo specchio, molto meno sorridente e decisamente più arrabbiata. Iniziamo la recensione di Physical con una premessa: questa non è semplicemente una serie sull'aerobica. Così come non è una vera e propria dramedy: sotto i colori fluo e i sorrisi il tono è molto più dark.

Physical: Rose Byrne in una scena

Creata da Annie Weisman (produttrice di Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane), Physical poggia tutto sulle spalle toniche di Rose Byrne, che interpreta Sheila. Ex ballerina e attivista politica nei mitici anni '60, la donna ha abbandonato le punte per sposarsi e avere una figlia. Il marito, Danny (lo stand-up comedian Rory Scovel), è un ex hippie che ha frequentato l'università di Berkeley e che ora insegna al college. Gli anni '80 sono tempi duri per i democratici e, nonostante le condizioni economiche non particolarmente floride, Danny lancia una campagna elettorale per fare in modo che, almeno nella sua città (siamo a San Diego, in California), non vinca il reaganismo.

Peccato che Danny sia molto più impegnato a provarci con la sua assistente e affidi tutti i compiti più sfiancanti a Sheila, che deve occuparsi non solo della casa e della figlia Maya, ma anche di raccogliere firme, trovare fondi, ingaggiare una troupe per uno spot. Schiacciata dalla rabbia, dalla frustrazione e da disturbi alimentari (ha la fissa per la magrezza che sfoga con la bulimia), la donna è una bomba pronta a esplodere. Fuori è bellissima, sfoggia un sorriso abbagliante e capelli voluminosi che sembrano avere vita propria. Dentro è un buco nero di cattiveria e autodistruzione: ha pensieri orribili, odia tutti, se stessa in primis, ha una evidente grassofobia con cui misura i mali del mondo. E noi spettatori possiamo sentire ogni suo terribile (e ingegnoso, va detto) insulto.

Cosa resterà degli anni '80?

Ormai lo diciamo da tanto tempo: non riusciamo a liberarci degli anni '80. La moda, la televisione, il cinema e la musica non riescono a non tornare sempre lì, come se, dopo tanto girovagare, fosse il salotto di casa in cui ci aspettano parenti e una tavola imbandita. C'è qualcosa di quel decennio che continua a ossessionarci: il culto del corpo, la cultura del divertimento, la sensazione che tutto fosse più bello, ricco e vaporoso. Almeno in America. Questo immaginario continua a sedurci. Eppure è anche il decennio in cui è esploso il consumismo più sfrenato, in cui l'immagine è diventata sostanza, la libertà sessuale ha dovuto fare i conti con l'AIDS ed è caduto il Muro di Berlino. Un decennio pieno di contraddizioni. Eppure basta sentire le note di Let's get physical per farci fregare immediatamente dalla nostalgia.

Physical: Rose Byrne in un'immagine della serie

Sheila Rubin incarna perfettamente lo spirito di quel tempo: ha studiato all'università, ha assaporato la libertà degli ani '60, ma non è riuscita a emanciparsi dall'idea che una donna debba prima di tutto essere moglie e madre. Dentro di lei però c'è un'energia incessante, che, se non incanalata, la porta a fare del male a se stessa e a immaginare morti atroci (per fortuna solo nella sua testa) di tutte le persone che conosce. È forse per questo che si sente irresistibilmente attratta dal centro commerciale della città: per il marito è una cattedrale del capitalismo, per lei contiene tutti piaceri proibiti. Cibi pieni di calorie e soprattutto le lezioni di aerobica di Bunny (Della Saba). In quella stanza con gli specchi alle pareti, zuppa di sudore, Sheila è finalmente padrona di sé, del proprio corpo e soprattutto della propria mente. Ed è qui che le viene l'idea: perché non diventare lei stessa un'insegnante di aerobica? E perché, visto che è la sua ossessione, non trasformare questa professione in una miniera d'oro, girando un video da mettere su VHS?

Rose Byrne è strepitosa

Physical: una scena con Rose Byrne

Physical ci porta nella testa di Sheila e non è un'esperienza piacevole. Vivere con tutto quel disagio in corpo è terribile. Eppure, guardando chi le sta intorno, la situazione non migliora: anche la vicina di casa Greta (Deirdre Friel) si sente inadeguata e per questo mangia per due. Il marito è un bambino insicuro. Perfino il suo rivale politico, il repubblicano John Breem (Paul Sparks), tutto casa, chiesa, famiglia e valori tradizionali è infelice. Tutti combattono tra la percezione che hanno di se stessi e quello che vedono gli altri. E questa frattura li fa letteralmente impazzire. Se però in un uomo essere aggressivo e arrabbiato è quasi un valore, per una donna è disdicevole, brutto, volgare. Ogni poro della pelle di Sheila trasuda rabbia. Per non implodere fa la cosa più sensata per una donna degli anni '80: capitalizzarla. Il suo corpo, unica cosa per cui viene valutata, diventa quindi la sua fonte di potere. Non è tanto un viaggio di liberazione il suo, quanto quello di consapevolezza: se la sua natura la porta a essere un buco nero di rabbia e frustrazione, almeno che questa oscurità diventi un successo.

Physical: una foto di scena

Il personaggio creato da Annie Weisman non è facile: è una donna ipocrita, meschina, a volte inutilmente cattiva. Una volta ascoltati i suoi pensieri è difficile affezionarsi a lei e volerle bene. In una parola: è umana. Se potessimo sentire i pensieri di tutti e anche i nostri, ad alta voce, sarebbe davvero difficile continuare a frequentare la maggior parte dei nostri conoscenti. A farsi carico di questo ruolo così difficile è una Rose Byrne bravissima: il suo volto è una maschera a volte tragica a volte patinata, così come il suo corpo che sembra instancabile, pieno di energia e allo stesso tempo costretto, ingabbiato dal cattivo gusto e dalle insicurezze. È grazie a lei che la serie funziona, continuando a incuriosirci, anche se questa donna probabilmente non la vorremmo come amica.