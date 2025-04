Paradise 2: cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie con Sterling K. Brown

Quella di Dan Fogelman e Sterling K. Brown è stata la sorpresa in streaming d'inizio 2025, un successo per Disney+ e Hulu. Cosa sappiamo sulla stagione 2?

A volte accade che una major hollywoodiana spenda tonnellate di milioni di dollari per la promozione di una serie TV streaming che poi non ottiene il successo sperato. Il tutto mentre magari un'altra produzione su cui non si era puntato altrettanto diventa una hit quasi del tutto a sorpresa. Su Disney+, con Paradise, è accaduto qualcosa del genere. Non che la major abbia fatto passare del tutto sottotraccia questa produzione, d'altronde parliamo di un qualcosa che è stato concepito dal Dan Fogelman di This is us e interpretato (e anche co-prodotto insieme a Fogelman) da uno dei protagonisti della serie citata, Sterling K. Brown.

Il protagonista di Paradise, Sterling K. Brown

Eppure, per lo meno dalle nostre parti, non abbiamo visto sforzi promozionali paragonabili a quello che abbiamo notato con un Daredevil qualsiasi. Ciò nonostante, Paradise è finita per tenere banco un po' dappertutto e lo ha fatto con la forza di una storia accattivante, coinvolgente e magnetica e delle performance che hanno contribuito ad arricchire il tutto. Già perché con la sua storia post-apocalittica e distopica che tratta un sacco di argomenti scomodi per così dire, Paradise poteva facilmente scadere in un territorio a metà fra il paternalistico e il patetico. Una caduta che è stata evitata con maestria. Ora è arrivato il classico momento in cui bisogna fare il punto della situazione circa quello che sappiamo sulla stagione 2.

Paradise 2: la conferma

La conferma che Paradise 2 si sarebbe fatta è arrivata il 20 febbraio, due settimane prima, giorno più, giorno meno, che su Disney+ (su Hulu, negli USA) venisse proposto il gran finale della stagione 1. A diffondere l'informazione è stato Sterling K Brown con un video su Instagram in cui rispondeva al messaggio di un entusiasta follower secondo cui una sola stagione non poteva bastare. Narrativamente parlando, Paradise era palesemente strutturata per avere un prosieguo. E questo è anche il motivo per cui noi addetti ai lavori abbiamo potuto vedere, in anticipo, sette puntate di otto prima della sua uscita ufficiale.

L'intenzione era palesemente quella di contenere il più possibile gli spoiler sia in merito all'identità dell'assassino del presidente Cal Bradford che, soprattutto, circa le possibili anticipazioni sulla stagione 2. In Paradise accadono talmente tante cose che il reveal del killer assume un'importanza quasi secondaria alla luce di un sovraccumulo di eventi e di emozioni gestite in maniera molto sapiente dallo showrunner. Ora però, la stagione 2 ha di fronte a sé un compito non da poco: tenere fede alle aspettative del pubblico circa la posta in gioco.

Quello che vogliamo sapere

Già le prime puntate avevano tanto da dover gestire: il dramma personale del protagonista Xavier Collins, quello della principale antagonista Samantha "Sinatra" Redmond, quelli di Cal Bradford e di suo figlio, senza dimenticare le sofferenze patite da alcuni personaggi ricorrenti a cui Fogelman ha comunque dedicato dei bellissimi focus (su tutti, l'agente Billy Pace). Destini che s'intrecciavano su una tela fatta di cataclismi climatici e nucleari in cui vedevamo un'amministrazione, nello specifico quella americana, intenta a tenere le persone all'oscuro per evitare la diffusione del panico mentre, allo stesso tempo, un'elite di privilegiati pianificava la sua salvezza costruendo il gigantesco e sofisticatissimo bunker sotterraneo in cui si svolge Paradise. Quando si dice saper cogliere lo zeitgeist del momento...

Il presidente Cal Bradford di Paradise

Adesso Paradise 2 dovrà obbligatoriamente ampliare la tela di questo racconto riprendendo le fila delle promesse fatte nel finale di stagione. Tornando a Xavier Collins: l'uomo ormai ha scoperto che sua moglie è, o potrebbe essere, ancora viva e, malgrado la devastazione patita, il mondo fuori ospita ancora dei sopravvissuti. Vogliamo capire come queste persone si siano salvate, se si siano in qualche modo riorganizzate socialmente e politicamente, quali sono le difficoltà che devono affrontare nella loro vita dopo l'apocalisse.

Questioni non semplici, specie perché stiamo vivendo in un contesto dove tematiche come queste vengono trattate anche da altre popolari produzioni seriali come Fallout e The Last of Us. E poi: quali saranno i nuovi equilibri di potere a Paradise ora che Sinatra è, per un po', fuori dai giochi? Chi sarà a fare il buono e il cattivo tempo? È probabile che a occuparsi del buono sarà proprio Jeremy, il figlio del presidente Bradford. Ma ci aspettiamo, inevitabilmente, un rovescio della medaglia.

Durante l'evento Deadline's Contenders Television, Brown, parlando di Paradise 2, ha spiegato che: "Ci sarà un'esplorazione del mondo al di fuori del bunker e di ciò che è accaduto negli ultimi tre anni, quindi avrete l'opportunità di vedere alcune cose da vicino e in modo personale". Chi è rimasto fuori non ha vissuto la stessa vita perché "noi abbiamo potuto pianificare, con infrastrutture e denaro. Loro no, quindi vedrete la differenza tra queste due realtà". Sulla moglie di Collins ha aggiunto: "Scopriremo se sua moglie è ancora viva. Era viva nel momento in cui è stato registrato quel nastro? È sopravvissuta fino a quel momento? Avrete ancora l'occasione di scoprire cosa sta succedendo nel bunker. Potrete vedere un po' di tutto. E poi aggiungo solo questo, senza spoilerare: questi due mondi si incontreranno e le cose si faranno interessanti".

I nuovi ingressi nel cast

Se la conferma di Paradise 2 è giunta il 20 febbraio, quella dell'avvio della produzione è arrivata, sempre via social (l'Instagram di Dan Fogelman nello specifico) un mesetto abbondante dopo. Il 28 marzo per l'esattezza. Nel mentre, abbiamo appreso dalle principali testate americane del settore, alcuni interessanti aggiornamenti sulle new entry nel cast. Cominciamo con Shailene Woodley (Big Little Lies, Divergent). Deadline scrive che l'attrice interpreterà un "ruolo ricorrente di rilievo" interpretando una sopravvissuta collegata in qualche maniera alla missione dell'agente Xavier avviata nel finale di stagione.

Shailene Woodley a Cannes nel 2019

Poi ci sarà anche Thomas Doherty (Tell Me Lies) il quale, sempre come riferito da Deadline, avrà anch'egli un "ruolo ricorrente di rilievo". Interpreterà Link, "il leader di una gang di motociclisti" legato alla storyline di Xavier che prende il via nel finale della prima stagione. Secondo la testata, si tratta di un personaggio che potrebbe già avere delle prospettive per la terza stagione anche se Hulu e Disney+ si sono rifiutate di commentare in via ufficiale. Infine hanno risposto all'appello anche Michael McGrady (The Perfect Couple) e Timothy Omundson (Psych). Avranno ruoli ricorrenti interpretando personaggi con archi narrativi legati all'agente Xavier Collins, sempre stando a Deadline.

Paradise 2: quando uscirà?

Un'altra new entry in Paradise 2: Thomas Doherty

La data di debutto della stagione 2 non è ancora stata comunicata. Tenendo conto che le riprese sono partite alla fine di marzo, è del tutto lecito ipotizzare che Paradise 2 potrebbe arrivare in streaming grossomodo nello stesso periodo in cui ha esordito la stagione 1. Chiaramente vi terremo aggiornati.