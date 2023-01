Oscar 2023: Film fantastici e dove trovarli… in sala e in streaming

Film fantastici e dove trovarli. Sono state annunciate le nomination agli Oscar 2023 e la voglia di vedere i film candidati è sempre più forte. Ricordo che, tanti anni fa (erano i primi anni Duemila) un mio amico, per arrivare preparato alla Notte degli Oscar, decise di fare, qualche sera prima, una maratona al cinema provando a vedere quanto più poteva dei titoli candidati. Oggi è cambiato tutto: tanti titoli, infatti, si possono recuperare sulle piattaforme di streaming che acquistano, ma sempre più spesso producono in proprio, film d'autore e di qualità. La storia recente degli Academy Awards, infatti, l'hanno scritta anche loro. Ma è bello vedere che alcuni dei più importanti tra i film in nomination sono al cinema, e sono lì da un mese o più, il che fa sperare che si scongiuri quella spiacevole tendenza che vuole i film tenere in sala solo per un paio di settimane. Altri, strategicamente, sono stati tenuti in caldo fino ad ora ed escono proprio a nomination annunciate, sfruttando al massimo la promozione degli Academy Awards. Vedremo se gli Oscar saranno capaci di portare in sala le persone. La speranza è che, oltre che per i film per cui ognuno di noi fa il tifo, le buone notizie arrivino proprio anche per le sale.

I film al cinema: The Fabelmans, Avatar: La via dell'acqua e gli altri

Avatar: la via dell'acqua, una scena tratta dal trailer

Il luogo migliore dove recuperare i film da Oscar è, ovviamente, il cinema, la cara, vecchia, sala. Per fortuna, gli incassi, la qualità artistica dei film e la mancanza di grandi alternative in questo inizio di 2023 ha fatto sì che alcuni dei protagonisti della corsa agli Oscar, e del 2022, siano ancora in sala. Si tratta di grandi registi e grandi titoli, ma è scongiurato uno dei difetti della distribuzione di questi anni, la tenitura troppo breve dei film. Così in sala trovate ancora The Fabelmans di Steven Spielberg, (Miglior film, Miglior regista, Miglior attrice protagonista, Miglior attore non protagonista, Migliore sceneggiatura originale, Miglior scenografia, Migliore colonna sonora originale) e Avatar: La via dell'acqua di James Cameron (Miglior film, Miglior scenografia, Migliori effetti speciali, Miglior sonoro). E li troverete fino alla notte degli Oscar e probabilmente anche dopo. In sala ci sono ancora Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio, candidato a Miglior film d'animazione) e Babylon, appena uscito, che è rimasto deluso della nomination, ma ne ha comunque tre (Miglior scenografia, Migliori costumi, Migliore colonna sonora originale).

I film in arrivo in sala: Gli spiriti dell'isola, Tàr e gli altri

Tár: un'immagine di Cate Blanchett

Uno dei grandi protagonisti di questa edizione degli Academy Awards è in arrivo il 2 febbraio: è Gli spiriti dell'Isola, di Martin McDonagh, forte delle candidature come Miglior film, Miglior regista, Miglior attore protagonista, Miglior attore non protagonista (sono due), Miglior attrice non protagonista, Migliore sceneggiatura originale, Miglior montaggio, Migliore colonna sonora originale. Il 2 febbraio ritorna in sala anche quello che potrebbe essere il film rivelazione di questi Awards: Everything Everywhere All at Once, che si batterà per gli Oscar alla Miglior attrice protagonista, Miglior attore non protagonista, Miglior attrice non protagonista (anche qui sono due), Migliore sceneggiatura originale, Miglior film, Miglior regista, Miglior montaggio, Migliori costumi, Migliore colonna sonora originale, Migliore canzone originale. Il 9 febbraio arriva TÁR di Todd Field con Cate Blanchett, candidato ai premi di Miglior regista, Miglior attrice protagonista, Migliore sceneggiatura originale, Miglior montaggio, Miglior fotografia, Miglior film. Ma potrete vedere anche il particolarissimo Marcel the Shell, candidato alla statuetta per il Miglior film d'animazione.

Al cinema nelle prossime settimane: The Whale, Empire Of Light e gli altri

Ma di film da Oscar ne avremo fino a marzo, e speriamo davvero che alle sale la cosa faccia bene. Tutta la bellezza e il dolore di Laura Poitras, Leone d'Oro a Venezia e candidato come Miglior documentario, è in uscita il 12-13-14 febbraio, mentre il 16 ecco The Quiet Girl di Colm Bairéad, candidato all'Oscar per il Miglior film internazionale dall'Irlanda. Bisognerà aspettare fino al 23 febbraio per vedere The Whale di Darren Aronofsky, che punta alle statuette di Miglior attore protagonista, Miglior attrice non protagonista e Miglior trucco e acconciatura, e fino al 2 marzo per vedere Empire of Light di Sam Mendes candidato "solo" per la miglior fotografia.

Gli spiriti dell'isola: Colin Farrell e Brendan Gleeson in una scena

I film su Netflix: Niente di nuovo sul fronte occidentale, Pinocchio, Blonde

Pinocchio: un'immagine del film di Guillermo del Toro

Ma chi segue, anche distrattamente, la scena cinematografica saprà che Netflix, in chiave Oscar, gioca un ruolo sempre più importante. In piattaforma, allora, potrete vedere uno dei candidati con più nomination, Niente di nuovo sul fronte occidentale (Miglior film, Migliore sceneggiatura non originale, Miglior film internazionale, Miglior scenografia, Miglior fotografia, Miglior trucco e acconciatura, Migliori effetti speciali, Miglior sonora, Migliore colonna sonora originale) e anche Bardo - La cronaca falsa di alcune verità, candidato solo per la Miglior fotografia, ma che è sempre un film di Alejandro Gonzales Iñárritu. È un film che ha fatto discutere, così come Blonde di Andrew Dominik, che si fregia della candidatura a Miglior attrice protagonista di Ana De Armas. Glass Onion - Knives Out è candidato (e ha fatto discutere anche questo) alla Migliore sceneggiatura non originale. Pinocchio di Guillermo del Toro è giustamente candidato come Miglior film d'animazione, dove Netflix schiera anche Il mostro dei mari. Ci sono anche RRR per la Migliore canzone originale, e Raghu, Il piccolo elefante, e The Martha Mitchell Effect, candidati al Miglior cortometraggio documentario.

Disney+: Le pupille, Black Panther: Wakanda Forever e gli altri

Le pupille: un'immagine

Su Disney+, prima di tutto, trovate il titolo che rende orgogliosa l'Italia, Le pupille di Alice Rohrwacher, coprodotto da Alfonso Cuarón, candidato alla statuetta per il Miglior cortometraggio e per cui tutti faremo il tifo. Di tutt'altro tipo è uno dei titoli simbolo della piattaforma, Black Panther: Wakanda Forever, in streaming dal 1 febbraio, che punta al titolo di Miglior attrice non protagonista (Angela Bassett), Migliori costumi, Miglior trucco e acconciatura, Migliori effetti speciali e Migliore canzone originale. In streaming trovate anche Red, prodotto Pixar candidato al Miglior film d'animazione e Fire of Love, in lizza come Miglior documentario.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in una sequenza di volo

Su Paramount+ c'è Top Gun: Maverick

Causeway: Jennifer Lawrence in una scena tratta dal film

Altri titoli li trovare su tante altre piattaforme. Paramount+ spicca per Top Gun: Maverick, che arriva agli Oscar forte delle nomination come Miglior film, Migliore sceneggiatura non originale, Miglior montaggio, Migliori effetti speciali, Miglior sonoro, Migliore canzone originale. Su Prime Video trovate Argentina, 1985, candidato argentino all'Oscar per Miglior film internazionale. Aftersun è su Mubi (Miglior attore protagonista), Causeway è su Apple TV+ (Miglior attore non protagonista), dove trovate anche Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo, candidato come Miglior cortometraggio d'animazione. Elvis (Miglior film, Miglior attore protagonista, Miglior montaggio, Miglior scenografia, Miglior fotografia, Migliori costumi, Miglior sonoro, Miglior trucco e acconciatura, tra cui c'è il nostro Aldo Signoretti), The Batman (Miglior trucco e acconciatura, Migliori effetti speciali, Miglior sonoro) e La signora Harris va a Parigi (Migliori costumi) li trovate invece a noleggio sulle varie piattaforme che offrono il servizio.

