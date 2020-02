Oscar 2020: i migliori vestiti protagonisti sul red carpet più atteso dell’anno

Oscar 2020: Brad Pitt sul red Carpet

Passano gli anni, ma l'evento più atteso ogni anno, da cinefili e non, rimane la cerimonia degli Oscar. Mesi ad aspettare di vedere il proprio beniamino vincere l'ambito premio, passati a vedere film su film sperando che i membri dell'Academy abbiano votato quello più meritevole. Mesi di discussioni, spiegazioni, novità e chi più ne ha più ne metta, si arriva alla cerimonia e quelle poche ore sembrano volare.

Così, questi Oscar 2020 come sono arrivati, sono già finiti, segnando un'altra pagina della storia del cinema. Questo evento che si svolge a Los Angeles è anche uno dei più attesi in fatto di glamour: case di moda che si trovano gomito a gomito per dettare legge sul red carpet, trucco e acconciature che definiranno la moda nei prossimi mesi e che verranno presi a titolo di esempio in tutto il mondo. Attimi che diventano speciali, divi e dive che calcano il red carpet degli Academy Award e che non si può fare a meno di ammirare. Dunque, quale migliore occasione di questa per vedere chi siano stati coloro ad indossare i migliori vestiti sul red carpet degli Oscar 2020?

1. Scarlett Johansson in Oscar de la Renta

Oscar 2020: Scarlett Johansson sul red carpet

Impossibile non inserire Scarlett Johansson nella lista dei migliori abiti degli Oscar 2020. Con ben due nomination sulle spalle per Jojo Rabbit e Storia di un matrimonio, l'attrice si è presentata sul red carpet con una abito firmato Oscar de la Renta color argento. Senza spalline e con un lungo strascico, la linea dell'abito segue la perfetta silhouette dell'attrice, avvalorata da un raccolto semplice con qualche ciocca cadente sul viso che sottolinea il suo raggiante sorriso.

2. Regina King e il suo abito firmato Versace

Oscar 2020: Regina King sul red carpet

Di cognome fa King, ma in realtà ha dimostrato ancora una volta di essere fedele al suo nome e di essere la regina dei red carpet. Regina King ha calcato il red carpet di Los Angeles con un abito color cipria di Versace, dalla silhoutte asciutta, ma dalla coda importante. Un abito monospalla, con alcune applicazioni di brillanti che creano movimento e vanno a sottolineare la sua vita sottile, chiara dichiarazione del suo portamento elegante e di classe, praticamente regale.

3. Spike Lee e l'omaggio a Kobe Bryant

Oscar 2020: Spike Lee sul red carpet

Durante questa cerimonia non poteva non esserci anche Spike Lee, che si è presentato con un completo firmato Gucci bicolore: infatti, il completo si contraddistingue dai colori viola e giallo, quelli dei Lakers, la squadra di cui faceva parte il grande e compianto Kobe Bryant. Un tributo, quello di Spike Lee, al famoso cestista morto in un tragico incidente appena due settimane fa: non a caso, infatti, sulla giacca (sia nella parte anteriore, che in quella posteriore) era presente il numero 24, quello della maglia con cui Bryant giocava.

4. Kaitlyn Dever in Louis Vuitton

Oscar 2020: Kaitlyn Dever sul red carpet

Non sempre il tono su tono è una scelta ottimale, soprattutto quando si parla di outfit. Ma sul red carpet hollywoodiano, il vestito rosso fuoco di Kaitlyn Dever fa davvero faville. Firmato Louis Vuitton, questo abito dalla linea molto semplice segue le forme della giovane attrice, grazie anche ad uno scollo a cuore, alla vita stretta e allo spacco laterale non troppo profondo. A corredo, una stola rossa intonata al vestito conferisce un ulteriore elemento di classe alla Jessica Rabbit di questi Oscar.

5. Florence Pugh e il vestito verde acqua di Louis Vuitton

Oscar 2020: Florence Pugh sul red carpet

Con una nomination alla Miglior attrice non protagonista per il ruolo di Amy in Piccole Donne, Florence Pugh si è presentata sul red carpet con un abito molto semplice e al tempo stesso sbarazzino e frizzante. Di un brillante color verde-acqua, l'abito di Louis Vuitton ha una un corpetto con scollo a V e due spalline molto sottili, mentre la gonna a ruota è asimmetrica, così da sottolineare la sua vita, con dei sandali abbinati. Il colore, inoltre, mette in risalto il suo volto di porcellana e i suoi capelli color del grano.

6. Margot Robbie in uno svolazzante Chanel

Oscar 2020: Margot Robbie sul red carpet

La bellezza di Margot Robbie è innegabile e non c'è red carpet che tenga, nemmeno quello degli Oscar. In occasione della 92esima edizione, l'attrice si è presentata con un abito di Chanel di colore nero: semplice e leggero, lo stile impero del vestito restituisce subito la semplicità dell'attrice stessa, che sembra avvolta in una nuvola. Impreziosito da un gioiello in corrispondenza della scollatura a cuore, l'outfit della Robbie ha fatto centro grazie ad una semplice quanto attraente acconciatura, così come il make-up.

7. Natalie Portman, una dea vestita Christian Dior

Oscar 2020: Natalie Portman sul red carpet

Come prevedibile, Natalie Portman si è presentata sul red carpet con un capo firmato Dior Haute Couture. Il vestito molto lungo, che copre il corpo dell'attrice dal collo in giù, presenta una trasparenza nella parte superiore fino alla scollatura a cuore, con la seconda parte del vestito color verde foresta. La sottile cinturina e il motivo a foglie ricordano molto la natura. Un outfit corredato da un trench molto lungo di colore scuro su cui sono stati ricamati i nomi delle donne che hanno diretto film nell'ultimo anno e che non sono state candidate.

8. Brad Pitt e la sua indiscutibile classe

Oscar 2020: Brad Pitt in un'immagine

Negli ultimi tempi non c'è red carpet che non sia conquistato da Brad Pitt. Fresco vincitore dell'Oscar al miglior attore non protagonista per C'era una volta a... Hollywood, la sua semplicità è il suo vanto maggiore, in grado di infiammare il tappeto rosso con il suo sorriso sornione e il suo tanto conosciuto mento volitivo. Il suo è un classico completo nero targato Brioni, con una caratteristica importante che conferisce un certo fascino: la sua, infatti, è una giacca in velluto di seta. Un capo molto semplice, ma anche elegante e chic, indossato in un periodo in cui il velluto è tornato a dominare il mondo della moda.

9. Renée Zellweger in total Armani

Oscar 2020: Renée Zellweger sul red carpet

Ha vestito i panni di Judy Garland nel film Judy, ma sul red carpet Renée Zellweger ha indossato un capo firmato Armani Privé. Semplice come lei, l'abito monospalla e con manica, segue le forme dell'attrice che delineano la purezza del suo talento e il candore delle sue interpretazioni. Un outfit avvalorato anche da un raccolto molto morbido e da un make-up no make-up, vale a dire un trucco molto naturale e molto luminoso.

10. Charlize Theron di nero vestita

Oscar 2020: Charliez Theron in un'immagine

Donna dai mille talenti, Charlize Theron sa sempre come conquistare i suoi fan e non. Non a caso ha calcato il tappeto rosso degli Oscar 2020 con il suo abito Dior Haute Couture: dalla forma semplice, il capo si contraddistingue per il suo spacco profondo e per il fatto di essere avere una spallina cadente. L'outfit è completato da sandali neri, acconciatura semplice e un girocollo molto prezioso.