One Piece Film: Red, la Limited Edition Blu-ray + 6 cards è in sconto su Amazon

Su Amazon i fan di One Piece, e coloro che hanno apprezzato One Piece Film: Red, possono trovare la sua Limited Edition Blu-ray + 6 cards attualmente in offerta.

A discapito della lunghezza, apparentemente infinita, del racconto principale che ormai procede spedito da anni, One Piece è sempre riuscito a tenere stretti a sé i fan di sempre, anche quelli più agé, specialmente grazie alle svolte, ai colpi di scena e soprattutto ai personaggi. Questi sono tantissimi fra i primari e i secondari, e la loro crescita ed evoluzione, nel corso dei vari scontri e avventure, ha praticamente cresciuto una o più generazioni che da sempre seguono le gesta di Cappello di Paglia e della sua ciurma. È bene precisare, però, che oltre alla serie animata, One Piece ha lasciato il segno anche passando per il formato cinematografico, con lungometraggi memorabili come One Piece Film: Red.

Proprio partendo da tutte queste ragioni e riflessioni abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon è attualmente possibile recuperare in offerta la Limited Edition Blu-ray + 6 cards di One Piece Film: Red. Sul sito potete trovarla, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 3,84€, con uno sconto dell'11% sul prezzo mediano indicato. Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere qualche informazione in più sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

One Piece Film: Red in sconto su Amazon

Diretto da Goro Taniguchi, con l'attenta supervisione di Eiichiro Oda, in questo progetto produttore generale, One Piece Film: Red rappresenta un tassello imperdibile per tutti i fan della serie e del manga omonimo. Allo specifico valore narrativo e creativo del film, in questo caso, si aggiungono anche i contenuti aggiuntivi presenti in questa specifica edizione home video (Original Preview, Trailer italiani, Intervista a Goro Taniguchi (regia), Speciale doppiaggio: Emanuela Pacotto, Patrizio Prata, Federica Simonelli, "In sala doppiaggio") praticamente imperdibili.

Non lasciatevi scappare la Limited Edition Blu-ray + 6 cards di One Piece Film: Red su Amazon, se non per voi potreste comunque sfruttare questo piccolo sconto per realizzare un regalo tematico per un'occasione speciale.