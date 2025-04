Ne vedremo delle belle, le pagelle della terza puntata: Marini ancora delusa, Pellegrino e Russo contro Matano

Il clima è più disteso che mai, in quel di Rai Uno. La terza puntata di Ne vedremo delle belle infatti, si è conclusa con Valeria Marini che sibila "Cosa tocca sopportare" davanti al suo ottavo posto in classifica.

Ne vedremo delle belle si riconferma ancora lo sciagurato programma che tanta soddisfazione ci dà sui social e nei siti di gossip ma che, in quanto show del sabato sera, segna un punto bassissimo per la rete che lo ospita. A vincere la puntata è stata Angela Melillo, mentre la classifica generale è guidata da Pamela Prati, tallonata per pochi punti da Lorenza Mario.

Ecco dunque com'è andata la serata. Ma prima di procedere con le nostre pagelle, un ringraziamento speciale: perché là fuori, dietro le quinte della trasmissione, c'è un coreografo che lavora, ed è a lui che va il nostro pensiero. Fabrizio Mainini, ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo in questo momento, a te il nostro più sincero abbraccio: tieni duro, ormai mancano solo altre due puntate.

Le pagelle di Ne vedremo delle belle: Matano fa arrabbiare Pellegrino e Russo, De Sica ci prova

La giuria nella terza puntata

Christian De Sica - voto 5

Apre la puntata rispondendo alle critiche: "Dicono che sono buono, io cerco di essere gentile perché sono signore e le conosco", poi aggiunge però che quelle dietro le quinte "se scannano", perciò perché mai dovrebbe essere gentile solo lui? Ecco, appunto.

Solo che non ce la fa; ci prova, ma probabilmente non è nelle sue corde. De Sica non riesce a mordere come dovrebbe né a entrare in dinamica: forse ha paura, e tutto sommato non ce la sentiamo nemmeno di dargli torto.

Frank Matano - voto 5

Si accoda a De Sica: stasera litigo. Tempo pochi minuti, e sta già là che Patrizia Pellegrino gli urla contro. Promessa mantenuta, solo che la Pellegrino s'era preparata la sfuriata a casa.

Il peccato originale di Matano? Il commento della scorsa puntata, quando dopo l'esibizione di L'importante è finire, aveva pronunciato un oltraggioso "A volte è meglio non cominciare proprio". Tanto è bastato per mandare su tutte le furie la Pellegrino, che gli intimava di sciacquarsi la bocca. Più tardi, ha osato dire che Carmen Russo nella sua danza del ventre sembrava una venditrice di tappeti: non una grande battuta, eppure s'è ritrovato la Russo a un palmo dal naso.

Alla fine dà i suoi 5 punti alla Pellegrino "per l'autoironia". Matano si è svegliato, però il materiale è infiammabile e lui non sa come fare per maneggiarlo a dovere.

Mara Venier - voto 7

Meno esplosiva rispetto alla scorsa puntata, forse perché stavolta gli animi si sono accesi e lei ha preferito abbassare i toni. Dei tre comunque, è l'unica che è davvero a suo agio al tavolo della giuria. Riesce a colpire senza offendere, smorzare ma anche buttarla in caciara quando serve.

Carlo Conti - voto 6

Nella scorsa puntata aveva iniziato ad infierire, stavolta invece ha troncato un paio di polemiche sul nascere. Insomma: gli è tornata la fretta. Eh no Carlo, questo non ce lo devi fare: se ci apparecchi un programma trash, allora è il trash che ci devi dare. Qua non è mica Sanremo.

Valeria Marini - voto 3

Patrizia Pellegrino e Valeria Marini nella terza puntata

Il programma spara subito la sua ape regina: Valeria Marini. Sfida la Pellegrino perché le dice che non sa fare niente; le fa eco una malefica Venier: "Lo dicono anche altre". Il tema del musical è Priscilla, la regina del deserto, mentre i brani della performance I will survive e It's raining men.

La tutina attillata e lucente può poco: Valeria Marini non azzecca nemmeno il lipsync del playback. Per il ballo invece, il povero coreografo ci ha provato, ma mica può fare i miracoli.

La Marini si giustifica a modo suo: è emozionata, anche se ha sbagliato non ha perso il senso dello show. Aveva promesso una Valery diversa, è la Valeria di sempre.

Le colleghe le preferiscono la Pellegrino, la giuria pure: ingoia il rospo, poi a fine puntata lo sputa. La telecamera la inquadra e si sente il suo "Cosa tocca sopportare": un po' quello che dice chiunque sappia ballare o cantare e in tv ci trova Valeria Marini.

Patrizia Pellegrino - voto 4

Si muove meglio della rivale e mostra orgogliosa la sua alzata di gamba con i tacchi.

Se la prende con Matano e, incredibile, si fa rimettere al suo posto dalla Marini: Frank è giudice e ha il diritto di esprimere la sua opinione. Vince la manche e, soprattutto, sa che finirà su tutti i siti per il teatrino con Matano.

Angela Melillo - voto 6 e 1/2

Angela Melillo sfida Matilde Brandi: cantano Non sono una signora. Le due si avvicendano al microfono; quando la musica si ferma, devono proseguire a cappella. Intonata, si difende bene. Il pezzo necessità di personalità e lei ovviamente non è la Berté, ma almeno si capisce che se Pingitore l'aveva messa sul palco, un motivo c'era.

Vince manche e puntata. La Melillo ha inoltre un grande merito: quando decide di lanciare una freccia, va fino in fondo. Non nega ciò che ha detto, anzi, lo rivendica.

Matilde Brandi - voto 6

Non perde il ritmo quando la musica si ferma, compensa il canto appena sufficiente con la presenza scenica grintosa. Lorenza Mario fa notare che la musica le viene tolta in un passaggio particolarmente difficile.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Adriana Volpe - voto 7

Non si tratta di una vera intervista: bisogna infatti fare da spalla a Nino Frassica. Conti consegna dei cartoncini con un canovaccio da seguire. Adriana Volpe gioca alla pari: sceglie di sfidare un'altra conduttrice. Il cartoncino contiene domande secche che danno modo a Frassica di rispondere con le battute. Grazie a questa impostazione, la Volpe riesce effettivamente a fargli anche da spalla e aggiudicarsi la manche.

Veronica Maya - voto 6

Le capita il cartoncino più sfortunato: le domande lasciano spazio a risposte ampie. Va a finire che parla solo Frassica, quella della Maya è a tutti gli effetti un'intervista. A un certo punto, Frassica chiede perplesso: "È una domanda?", non ci ha capito niente nemmeno lui.

Nella clip introduttiva, la Maya ci tiene a chiarire l'essenziale: "Qua tutte facciamo medicina estetica. Io non sono tutta rifatta, mi sono fatta il botox alle sopracciglia, ho un sopracciglio un po' più alzato. Tra un mese va via". Grazie, ce lo stavamo chiedendo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Lorenza Mario - voto 8

Il pezzo da ballare è Kiss kiss di Holly Valance, una danza del ventre cover di un brano turco. La Mario si riconferma l'unica che merita quel palco a pieni voti. Incredibile a Ne vedremo delle belle: una concorrente che se c'è da cantare, canta; se c'è da ballare, balla. In sala relax si fa gli affari suoi.

È la Bianca Guaccero del programma: assente dal piccolo schermo da tempo, dopo questo programma, sicuramente riceverà qualche telefonata di lavoro in più. O almeno si spera.

Carmen Russo - voto 6

Ci mette l'occhio felino e lo sguardo assetato di vittoria, ma come ha detto lei, non è nel suo. Una danza del ventre senza sensualità.

A Matano ricorda una televenditrice di tappeti persiani; lei gli si siede sulla scrivani a egli mostra lo stacco di coscia. La Venier la vota "per il coraggio" mentre tutti scelgono la Mario.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Prima di procedere con l'ultima manche, vengono lette le lettere contenute nell'urna. Le cattiverie sono assortite: Carmen Russo che fa troppa fatica a stare dietro alle colleghe, Valeria Marini che sostituisce le etichette dei vestiti mettendoci la taglia 42 che non le entrerebbe "nemmeno in un braccio", perché la Prati si veste così alla sua età, è vero che la Prati e la Marini si sono picchiate (spoiler: no), la Marini che si mette al centro del palco e toglie spazio.

Solo Angela Melillo rivendica la propria, quest'ultima; le altre guardano tutte da un'altra parte.

Laura Freddi - voto 5

Cantano Anema e core di Serena Brancale, che è anche ospite; purtroppo per lei, dovrà assistere alle scena.

Ci prova, ma nemmeno si avvicina alla sufficienza. Quantomeno la Freddi è sorridente, sa incassare e, va detto, il pezzo non è adatto a lei.

Pamela Prati - voto 4

Come sopra, però più stonata. Vince la manche perché, chiaro come il sole, le colleghe votanti non hanno voglia di litigare a fine puntata. Gode di una sorta di soggezione da parte delle altre. La Melillo lo aveva detto sabato scorso: aveva ragione.