My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero's, recensione primi episodi: un anime che vuole eccedere

Questo nuovo isekai parte con un primo episodio che getta le basi per una serie che sembra essere esigente: un protagonista con uno status "assassino" considerato mediocre e le prime crepe di un mondo che non è quello che sembra.

Gli isekai vivono da anni di formule riconoscibili: mondi fantasy, elementi del gioco di ruolo e protagonisti che bruciano il palcoscenico con poteri sovrumani. My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero's , disponibile su Crunchyroll, corrisponde a tutto ciò, ma pare aggiungere un elemento che sembra davvero esigente.

Piuttosto che accelerare sull'azione, la regia costruisce il suo spazio su sfumature e dinamiche sociali fra studenti convocati e - soprattutto - sulla discrepanza ironica tra aspettativa e realtà di una "abilità" che dovrebbe segnare il destino. L'effetto è quello di un piccolo cortocircuito: la sensazione di vedere l'ennesimo cliché resta, ma la prospettiva cambia, e con essa il modo di guardare il genere.

Premessa e primo approccio narrativo

L'episodio inaugurale di My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero's mette in scena la premessa della storia, in un modo si può dire, ormai canonico: una classe di ragazzi viene trasportata in un altro mondo per combattere il male, e ai ragazzi vengono assegnati status speciali.

Una scena di My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero's

Molti ricevono gloriosi ruoli da "eroe" o "mago", mentre il protagonista, Oda Akira, si ritrova con lo status di "assassino": lo spettatore scopre presto che il titolo non è esattamente sinonimo di potenza ostentata. L'episodio gioca sui fraintendimenti e sulle piccole quotidianità di chi si trova catapultato in una realtà dove regole e aspettative si scontrano.

Il tono è spesso arricchito da momenti di autoironia e di costruzione caratteriale che suggeriscono una traiettoria più orientata alla caratterizzazione dei personaggi piuttosto che alla mera battaglia.

Adattamento e produzione

La serie animata trae origine dalla light novel di Matsuri Akai, pubblicata inizialmente come romanzo web su Shōsetsuka ni Narō e poi edita in volume. Esiste anche una trasposizione manga, che ha contribuito a consolidare la popolarità della storia prima dell'annuncio dell'anime.

La produzione vede la collaborazione fra aziende veterane: la realizzazione animata è affidata a Sunrise, con TMS in produzione e pianificazione; la regia è curata da Nobuyoshi Habara e la sceneggiatura da Kunihiko Okada; la musica è di Satoshi Igarashi.

Questo assetto tecnico spiega la scelta di un'estetica che sa alternare momenti più statici a sequenze d'azione ben motivate, senza puntare fin dall'inizio su virtuosismi visivi a ogni fotogramma. La presenza di uno studio con esperienza in prodotti seriali di ampio respiro si sente nella affidabilità tecnica: montaggio, regia dei dialoghi e direzione del cast sono orientati a far funzionare le sottigliezze dei personaggi prima che le coreografie di massa.

Inoltre merita una menzione d'onore proprio l'animazione e la cura grafica: nel panorama degli isekai non è così scontato avere una qualità così tecnica e ben definita.

Personaggi e interpretazioni

Il cuore del primo episodio è umano: il protagonista appare meno come eroe e più come ragazzo scombussolato che cerca di comprendere la propria collocazione. La scrittura dedica tempo alle reazioni, agli sguardi, agli imbarazzi di chi scopre che il proprio ruolo non somiglia alla fiaba cui aveva aspirato.

Un personaggio di My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero's

I comprimari - compagni con status più patinati e figure autoritarie che incarnano l'ordine del nuovo mondo - sono tratteggiati con sufficiente colore per creare contrasto e tensioni future. Il doppiaggio giapponese e la cura nel casting (con annunci recenti anche per il cast in inglese e il debut del doppiaggio) danno un tono credibile ai battibecchi e alle fraintendenti, mentre la regia vocale tende a valorizzare la sottile autoironia della sceneggiatura.

Linguaggio visivo e ritmo narrativo: la deformazione dell'aspettativa

Il tema più interessante che emerge è la critica all'idea del "potere stabile": lo status tradizionale di eroe viene messo a confronto con ruoli minori, con l'ipocrisia con cui la società premia certi archetipi, anche in un mondo di fantasia.

L'ironia dell'essere un "assassino" che non brilla diventa spunto per raccontare insicurezze e identità, e per ribaltare il cliché che vuole il protagonista come eletto in virtù di poteri plateali. Questo approccio apre a riflessioni più larghe sul valore dell'azione quotidiana, sulla necessità di scoprire competenze nascoste e sulle discrepanze fra mito e realtà.

Pregi e limiti del primo episodio

Il principale pregio è la scelta di tono ed estetica: la qualità del disegno combinata a un registro auto-consapevole porta freschezza in un panorama isekai che rischia la ripetizione. La scrittura dei personaggi e l'interazione fra compagni di classe funzionano, fornendo basi solide per sviluppi futuri. La produzione tecnicamente è solida, e la presenza di staff con esperienza rassicura sulla tenuta della serie nel corso della stagione.

Fra i limiti si segnalano l'andamento a volte troppo cauto del ritmo - spettatori in cerca di esplosioni d'azione potrebbero restare delusi - e una certa prudenza visiva che rinvia le soluzioni più spettacolari a puntate successive.

La natura episodica e la necessità di introdurre molte figure possono creare un senso di frammento: la sfida sarà tenere il bilanciamento fra sviluppo di personaggi e il desiderio di spettacolo che molti fan del genere attendono.