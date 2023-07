Mission: Impossible 7, Hayley Atwell: 'Per guidare con Tom Cruise a Roma mi sono allenata 5 mesi!'

Intervista a Hayley Atwell, new entry nel cast di Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno, in cui guida per le strade di Roma a fianco di Tom Cruise. In sala.

Il nuovo antagonista di Ethan Hunt nel settimo film della saga di Mission: Impossible è molto pericoloso: non ha corpo. Questa volta il personaggio di Tom Cruise deve infatti vedersela con L'Entità, un'intelligenza artificiale che è sempre dieci passi avanti a lui. Nonostante sia stato realizzato qualche anno fa, Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno ha anticipato una paura oggi più che mai attuale.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise e Hayley Atwell ammanettati insieme

Anche nelle recenti proteste degli attori nei confronti dei produttori di Hollywood c'è la richiesta di essere tutelati dall'A.I.: abbiamo chiesto se ha paura di essere sostituita dalla tecnologia a Hayley Atwell, la new entry del franchise di Mission: Impossible.

L'attrice interpreta Grace, ladra la cui vita si intreccia a quella di Ehtan Hunt. Ci ha detto sicura: "Non penso accadrà. Sono molto sicura delle mia capacità di attrice e della mia etica del lavoro che porto in ogni tipo di produzione. Non si può ricreare questo con qualcosa che non è umano". Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno è in sala dal 12 luglio

Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno: intervista a Hayley Atwell

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise e Hayley Atwell in una sequenza

In questo film fai letteralmente delle lezioni di guida con Ethan Hunt, ovvero Tom Cruise. Com'è stato?

Ho lavorato con Wade Eastwood, il nostro stunt coordinator, per cinque mesi prima di cominciare le riprese. È stato un programma di allenamento molto completo: con esperti al massimo livello. Ho fatto drifting, coreografie di combattimento, ho usato coltelli e pistole. Abbiamo capito quali sono i miei punti di forza e abbiamo sviluppato le mie capacità in modo che potessi fare quelle cose insieme a Tom in location reali, che è molto più difficile da fare, rispetto al set. Quando siamo arrivati a Roma avevo fatto talmente tanta preparazione che abbiamo potuto provare moltissime volte in modi diversi, con interpretazioni diverse. Abbiamo potuto sperimentare liberamente, perché durante il training siamo stati rigorosi.

Mission: Impossible 7, Hayley Atwell è una ladra

A proposito di questo: sei una ladra in questo film, muovi le mani come una maga. E parli anche italiano. Cos'è stato più difficile: parlare italiano o muovere le mani in quel modo?

Beh dico solo la parola "pervertito" in italiano! Avevo solo una parola da dire ed è "pervertito". Non è stato difficile impararlo. I trucchi con le mani hanno richiesto più tempo, perché ce ne sono di più. Ho lavorato con una persona fantastica che mi ha insegnato le basi del mestiere e abbiamo lavorato su idee diverse su come rubare dalle tasche e infilare cose nelle tasche. Su come nascondere chiavi nelle mie mani. Tanti modi divertenti attraverso cui mostrare quanto le piace usare quei trucchi.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise e Hayley Atwell in una scena d'azione

In questo film si parla tanto di bene e male. Dopo averci lavorato pensi che l'umanità meriti di essere salvata?

Certo, assolutamente. Senza alcun dubbio. La cosa bella di questo film è che è pieno di vita: del trionfo nelle avversità, parla della forza dello spirito umano, nel potere dello spirito di squadra, del sacrificio in nome di un bene più grande. È il messaggio di questi film. Dobbiamo affezionarci ai personaggi per seguire la storia. Dobbiamo amare l'umanità per salvarla.