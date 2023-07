Mission: Impossible 7, McQuarrie: 'Tom Cruise sa se una scena è buona senza vederla: ricorda tutto!'

Con Tom Cruise non si scherza. E non soltanto per la sua straordinaria abilità nelle scene d'azione. Al Festival di Cannes 2022 ha detto, durante una masterclass, di ricordare ogni segno per terra, ogni lente usata in tutti i film che ha fatto. Potrebbe sembrare l'esagerazione di un mitomane, invece Christopher McQuarrie, regista di Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno, settimo film della saga, conferma le parole dell'attore.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise e Hayley Atwell ammanettati insieme

"È assolutamente vero. È talmente vero che posso chiamare Tom in qualsiasi parte del mondo si trovi e descrivergli come ho montato la scena. Non ha bisogno di vederla per sapere com'è: ricorda l'inquadratura, l'interpretazione. Capisce la struttura talmente bene, la assorbe. Fa questo da talmente tanto tempo che sa quando può essere soddisfatto del montaggio senza vederlo", ci dice.

E gli crediamo. In sala dal 12 luglio, Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno è stato inizialmente presentato come la prima parte dell'addio di Tom Cruise al personaggio di Ethan Hunt. Ma, durante il tour promozionale del film, l'attore e produttore ha ammesso di voler continuare a fare stunt fino a 80 anni. Chissà cosa direbbe The Entity, il nuovo impalpabile avversario del suo personaggio. Sì: stavolta il nemico dell'agente segreto non ha corpo: è un'intelligenza artificiale.

Mission: Impossible 7: la cosa più importante è l'empatia

The Entity è un personaggio molto interessante: avete davvero così paura che l'intelligenza artificiale farà il vostro lavoro nei prossimi anni?

Non sono così preoccupato. Penso che fare film si basi tutto sull'empatia, sui personaggi, sul gusto. Queste sono qualità molto umane. Penso che rimarrà il nostro campo per un po'. Potrei sbagliarmi, certo.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, recensione: un lungo addio per Ethan Hunt

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise in motocicletta

So che, quando era più giovane, ha lavorato in un'agenzia di investigazioni. Quell'impiego l'ha aiutata per questo franchise?

Quando facevo quel lavoro, il mio compito era sopratutto occuparmi della sicurezza in un cinema. Ho passato molto tempo in fondo alla sala a guardare il pubblico. Guardavo gli spettatori guardare film! All'epoca non lo sapevo, ma adesso so che è stata la mia scuola di cinema. Mi ha fatto capire come il pubblico interagisce con i film: gli spettatori hanno visto più film del regista! Sono connessi emotivamente al film in modo completamente diverso rispetto al regista. Sono più intelligenti e conoscono tutte le tue prossime mosse. Questo mi tiene sempre in guardia: quando faccio un film penso sempre a quelle persone.

Pensa che il pubblico sia intelligente? Non credo che la pensino in tanti così! È bello sentirglielo dire.

Lo so! Gli spettatori cercano continuamente di battere in intelligenza il film: parlo per esperienza, lo fanno ogni volta! Hanno visto più film di me. E io sono troppo legato al film, perché l'ho fatto. Invece il pubblico è completamente indifferente a questo: o mi guadagno la sua attenzione o no. Non è scontata.

Mission: Impossible e gli stunt di Tom Cruise

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise e Hayley Atwell in una scena d'azione

Ci domandiamo sempre cosa farete nel prossimo film. I suoi stunt sono sempre più grandi, migliori. Come scrivete il film? Prima delle scene d'azione, o dopo aver deciso quali stunt fare?

A volte le due cose si incontrano. A volte no. Parte sempre tutto dai personaggi e dalle emozioni: perché mi interessa cosa fanno? Le scene d'azione sono cose che vogliamo dare al pubblico: vogliamo dare a chi guarda Mission: Impossible ciò che non si aspetta.

Questo film comincia con il giuramento del fantasma: "viviamo e moriamo nell'ombra per le persone che conosciamo e per quelle che non conosceremo mai". Dopo aver lavorato a questa saga, pensi che l'umanità meriti ancora di essere salvata o no? L'Entità ha ragione?

Credo nell'umanità! Credo nella bontà delle persone. Quindi sì, certo.