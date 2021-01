Le migliori 10 serie TV disponibili su Starzplay

La nostra lista delle migliori serie TV disponibili su Starzplay: da The Stand a The Act ecco tutte quelle davvero imperdibili.

Normal People: Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal in una toccante scena della serie

In un anno in cui i servizi streaming in abbonamento hanno acquisito un ruolo sempre più preponderante nella vita di ogni amante del cinema e delle serie TV, il bacino di prodotti a portata di click è ora più ampio che mai. Tra questi uno di quelli che si sta creando un catalogo sempre più ricco ed accattivante è Starzplay , a cui è possibile accedere tramite l'app ufficiale o, qui da noi, anche attraverso altre piattaforme come Amazon Prime Video o Apple TV+. In questo articolo, in modo da guidarvi nel primo approccio alla piattaforma, abbiamo deciso di radunare quelle che secondo noi sono le migliori serie TV di Starzplay: da Castle Rock a Normal People e alla nuovissima The Stand, ecco quelle che ogni appassionato di serialialtà televisiva non può assolutamente lasciarsi sfuggire.

1. Castle Rock (2018 - 2019)

Castle Rock: Bill Skarsgård in un momento della serie

Cominciamo con Castle Rock, la serie antologica che trae ispirazione dallo sconfinato ed immaginifico mondo nato dai romanzi di Stephen King. La storia, che è ambientata proprio nella cittadina di Castle Rock (dove sono ambientati diversi romanzi e racconti del prolifico scrittore del Maine), si incentra nella sua prima annata su un avvocato che torna in città per indagare sullo strano caso di un ragazzo trovato nei sotterranei di un penitenziario abbandonato, la seconda, invece, segue un'infermiera (il nome Annie Wilkes vi dice qualcosa?) che viene rapita. Nel cast Bill Skarsgård, Lizzy Caplan, Sissy Spacek, Tim Robbins e tanti altri.

2. The Great (2019)

The Great: un'immagine della serie

Continuiamo con The Great, un dramedy crudo, irriverente e decisamente sopra le righe che racconta l'ascesa al trono di Caterina la Grande, regnante più longeva della storia di Russia. Dallo stesso sceneggiatore de La favorita, Tony McNamara, la serie segue le vicende che portarono la giovane Caterina (interpretata da una sempre stupenda Elle Fanning) ad escogitare un piano per usurpare il trono del marito Pietro (Nicholas Hoult). A colpire di più la rappresentazione della corte imperiale russa, tra eccessi, frivolezze e indicibili violenze: solo l'acume e la profonda cultura della protagonista potranno trascinare il mondo arretrato e profondamente maschilista di Pietro nell'Epoca dei Lumi.

3. The White Queen (2013)

The White Queen: Rebecca Ferguson in una delle prime immagini della serie

Tratta dai romanzi di Philips Gregory dedicati alla guerra delle due rose e alla stirpe britannica dei Plantageneti, The White Queen ha come protagonista Elizabeth Woodville, interpretata da Rebecca Ferguson, figura storica che ebbe un ruolo centrale nella politica inglese dell'epoca. Una serie affascinante, capace di trascinare lo spettatore nel mondo lontano che racconte anche grazie alla grandissima importanza data a scenografie e costumi. Della serie esistono poi due seguiti (sempre disponibili su Starzplay), sempre tratti dai romanzi della Gregory, The White Princess e The Spanish Princess, dedicati rispettivamente ad Elisabetta di York e a Caterina d'Aragona, la prima moglie di Enrico VIII.

4. The Stand (2019)

The Stand, Alexander Skarsgård e Natt Wolff

Passiamo ora ad una serie TV attualmente in corso, il secondo attesissimo adattamento del romanzo fiume di Stephen King, L'Ombra dello Scorpione. The Stand (dal titolo originale del romanzo), che segue le storie di un gruppo di sopravvissuti ad una letale epidemia. Fran, Stu, Nick, Larry e i loro compagni di (dis)avventure si ritroveranno a fare tutti lo stesso sogno: Mother Abigail, una vecchissima donna di colore che dice di essere un messaggero di Dio, pronta a guidarli verso la salvezza nell'inevitabile scontro con Randall Flagg. Flagg, l'Uomo Nero, é un personaggio ricorrente nei romanzi di King, e rappresenta il male assoluto, una demoniaca creatura decisa a spazzare via gli ultimi rappresentanti dell'umanità che non sono disposti a seguirlo. Il ricchissimo cast conta nomi come James Marsden, Amber Heard, Greg Kinnear, Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgård ed Ezra Miller.

The Stand: una foto di Whoopi Goldberg

5. Mr. Mercedes (2017 - )

I protagonisti di Mr. Mercedes

Continuiamo parlando di un'altra serie ispirata alle opere di Stephen King, Mr. Mercedes, in questo caso basata sull'omonimo romanzo del 2014. Al centro della storia il detective in pensione Bill Hodges (Brendan Gleeson), costretto a tornare in servizio per trovare il serial killer chiamato, appunto, Mr. Mercedes (Harry Treadaway), uno psicopatico mascherato come un clown che anni prima aveva investito - alla guida di una lussuosa Mercedes SL 500 - ed ucciso intenzionalmente molte persone.

6. Normal People

Normal People: una scena dell'ottavo episodio

Considerata una delle migliori serie televisive della scorsa annata, Normal People è basata sull'omonimo romanzo di Sally Rooney. Marianne e Connel (Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal) sono due giovani innamorati che seguiamo dall'adolescenza, quando si conoscono al liceo di una cittadina irlandese, fino agli anni del Trinity College a Dublino. Una relazione complicata e difficile, che nel corso del tempo si evolve in maniera inaspettata.

7. High Fidelity

High Fidelity: Zoë Kravitz in una foto della serie

High Fidelity è - come potrete immaginare dal titolo - un nuovo adattamento televisivo, da un punto di vista femminile, del romanzo Alta Fedeltà di Nick Hornby. Rob (Zoë Kravitz, nel ruolo che fu di John Cusack) è un'appassionata di musica e di cultura pop che possiede un negozio di dischi. All'ennesima delusione amorosa decide di ricontattare dieci ex fidanzati per scoprire che cosa di lei non funzioni quando inizia una relazione e perché non riesca mai a farle durare.

8. Power e Power Book II: Ghost

Power Book II: Ghost - Melanie Liburd e Justin Marcel McManus in una scena della serie

Tra le serie più di successo della piattaforma troviamo Power (ed il suo spin-off Power Book II: Ghost), prodotta - tra gli altri - dall'artista 50 Cent. Il protagonista della storia è James "Ghost" St. Patrick (Omari Harwick), il proprietario di un celebre night club che è anche uno dei principali narcotrafficanti di New York (soprannominato, appunto, "Ghost"). Durante la serie vedremo il protagonista cercare di trovare un equilibrio tra il suo essere un uomo d'affari di successo ed un potente criminale, cosa che non è assolutamente semplice. Lo spin-off della serie, Power Book II: Ghost, ha come protagonista il figlio di Ghost, Tariq.

9. P-Valley

P-Valley: una scena della serie

P-Valley è una serie tv ambientata nel Sud degli Stati Uniti, creata da Katori Hall e con diverse registe donne - tra cui Karena Evans, Kimberly Peirce, Millicent Shelton e Tamra Davis - che si alternano alla regia. Al centro della trama un gruppo di donne che lavorano in uno strip club, chiamato The Pink, a Chucalissa nel Mississippi, e tutti coloro che ne varcano le soglie. Tra loro c'è chi è carico di sogni e speranze e chi, invece, è smarrito e disilluso: questa serie ci insegna a cercare la bellezza anche nei luoghi in cui mai ci aspetteremmo di trovarla.

10. The Act

Una scena di The Act

Concludiamo la nostra lista delle migliori serie di Starzplay con The Act, tratta da una tanto incredibile quanto inquietante storia vera. Gypsy Blanchard (Joey King) è una giovane relegata su una sedia a rotelle a causa di numerosi problemi di salute che vive un rapporto molto conflittuale con la madre, l'iperprotettiva Dee Dee (Patricia Arquette). Con il tempo Gipsy scoprirà una serie di segreti che la madre ha sempre cercato di tenerle nascosti, e tra le due scoppierà una violenza inaspettata. Patricia Arquette si è aggiudicata un Golden Globe ed un Emmy per il ruolo.