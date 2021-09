Dr Death, la recensione: il medical drama da incubo (o il medical drama al contrario)

Dr. Death: un'immagine di Joshua Jackson

Fin dai tempi di E.R. il medical drama fa rima con pericolo ma anche con rassicurazione. Questo perchè sia che si mostri il realismo, il romance o la denuncia del sistema sanitario statunitense, si tratta di un genere che vuole trovare e mostrare la soluzione, la speranza, i medici che hanno talento e sanno quello che fanno ma hanno anche tatto, quelli che insomma tutti vorremmo quando stiamo male. E poi c'è Christopher Duntsch, soprannominato Dottor Morte, come vedremo in questa recensione di Dr Death, la nuova serie dal 12 settembre su StarzPlay con appuntamento settimanale, questo perché ispirato al popolare podcast statunitense della rete Wondery e a un reale medico, che da promessa della neurochirurgia divenne un pericoloso e atroce macellaio.

Dottor Morte

Un titolo che è un soprannome che è tutto fuorchè rassicurante, presentando la miniserie Dr. Death come un exposè della burocrazia sanitaria nel Texas e delle due mille contraddizioni. Joshua Jackson dimostra ancora un'ottima prova attoriale, dopo The Affair, tratteggiando un personaggio detestabile ma pieno di chiaroscuri, e che nel suo mostrare che ha sempre dovuto fare il triplo dello sforzo degli altri, a scuola come negli sport, rivela una gamma di sentimenti che permette allo spettatore di avvicinarsi al personaggio. Egocentrico, permaloso, ma soprattutto dal grande carisma e fascino che abbindolare tutti, dai medici a - e soprattutto - ai pazienti e aspiranti tali. questo perché Dr Duntsch era sinonimo di fiducia e garanzia... prima che diventasse il Dr Morte. Parallelamente a un viaggio tra passato (recente) e presente per raccontare l'origin story di questo villain della medicina, promettente ricercatore ma che sarebbe stato meglio si fosse tenuto ben lontano dal bisturi, abbandonando i suoi pazienti dopo operazioni che per quanto complicate dovevano essere di routine e certamente non avrebbero dovuto portare a post operatori dolorosi con conseguenze spesso disastrose e permanenti come paralisi, incluso il suo migliore amico.

È proprio nelle relazioni con le persone della sua vita che Duntsch dimostra tutto il suo non saper stare al mondo. E in questo brilla la dottoressa Morgan di Grace Gummer, personaggio complesso e combattuto, conquistato e poi rigettato dall'aura di Duntsch. è quindi un dolore per gli spettatori - ma deve fare male e deve fare arrabbiare questa miniserie, in modo che qualcosa del genere non accada più, in modo che la burocrazia e altri dinamiche non permettano di andare avanti per anni a fare del male, invece che salvare vite, in nome dell'innovazione medica. Un medico che col passare del tempo (e della causa, negli ultimi episodi si trasforma quasi in un legal drama) si è lasciato andare, ha preso peso ed è sempre trasandato.

L'altra faccia della medaglia medica

Ma c'è anche il "poliziotto buono" in questa storia, anzi i poliziotti. Due chirurghi, Dr Henderson e Dr Kirby, brillantemente interpretati da Alec Baldwin e Christan Slater, che dopo aver notato un comportamento sospetto in Duntsch si fanno avanti per portare alla luce la verità e denunciarlo alla commissione medica. Troveranno non pochi ostacoli sul loro cammino e a venire in loro aiuto sarà una giovanissima assistente procuratore distrettuale, col volto innocente ma caparbio di Annasophia Robb (l'ex Carrie Bradshaw del prequel di Sex and the City). Il trio ce la metterà tutta per esporre Duntsch e fermarlo una volta per tutte. Una storia cruda e dolorosa che con una scrittura asciutta cinica e sagace e una regia estremamente attenta ai dettagli per acuire la tensione narrativa, poiché da spettatori sappiamo che al contrario degli altri medical non andrà tutto bene, e ci saranno terribili conseguenze ogni volta. Soffriamo con i pazienti e i loro familiari, ci indigniamo con i medici e gli ospedali che non hanno fermato prima il Dr Morte, ci divertiamo con i battibecchi fra Baldwin e Slater che dimostrano grande chimica e sono il valore aggiunto alla storia raccontata. Jackson dipinge tutte tutte le sfaccettature del personaggio, fin dallo sguardo, magnetico e allo stesso tempo pieno di tristezza, che vive un complesso di superiorità (o inferiorità) pericoloso e dannoso vista la professione scelta. Un medical drama da incubo, un medical drama al contrario, che nessuno vorrebbe guardare ma che tutti dovrebbero vedere.

