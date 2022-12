Lionsgate+, Gennaio 2023: le novità in catalogo tra film e serie tv

Ecco tutte le novità in arrivo su Lionsgate+, tra film e serie tv, nel mese di Gennaio 2023: arrivano i finali di stagione de Le relazioni pericolose e di Quello che non ci siamo detti.

Iniziate il nuovo anno col botto grazie a Lionsgate+: sulla piattaforma streaming, a Gennaio 2023, arriva il finale di stagione de Le relazioni pericolose e quello della coproduzione francese Quello che non ci siamo detti, che debutta oggi 15 dicembre 2022.

LE RELAZIONI PERICOLOSE

Le relazioni pericolose è un audace prequel del romanzo classico di Laclos incentrato sui primi anni della relazione tra la marchesa de Merteuil e il visconte de Valmont. Spinti dalla sete di vendetta per i torti subiti nel passato, li vediamo percorrere un'ascesa dai bassifondi di Parigi su per i ranghi dell'aristocrazia francese, attraverso la manipolazione non solo della nobiltà, ma l'uno dell'altro, al solo scopo di sopravvivere.

QUELLO CHE NON CI SIAMO DETTI

Tre giorni prima del matrimonio, Julia scopre che il padre, Michel, è morto. Dopo il funerale, Julia riceve un'alta cassa di legno: al suo interno c'è un androide a grandezza naturale, una copia esatta del padre. L'androide contiene i ricordi di Michel e ha una durata della batteria di sette giorni dopo i quali si spegnerà automaticamente e per sempre. "Michel" convince Julia a intraprendere un viaggio attraverso l'Europa per recuperare il tempo perduto. Inizia così un viaggio che sconvolgerà la vita di Julia. Al centro c'è la riconciliazione tra padre e figlia, ma è anche la storia di un primo amore, quel tipo di amore che non muore mai.

GASLIT

Gaslit è una visione moderna del Watergate, incentrata su Martha Mitchell, moglie del fedele procuratore generale di Nixon, John Mitchell. Martha è stata la prima persona a lanciare pubblicamente l'allarme sul coinvolgimento di Nixon nel Watergate, causando il disfacimento sia della Presidenza che della sua vita personale e costringendo il marito a scegliere tra lei e Nixon. Julia Roberts è stata nominata ai Golden Globe 2023 per il ruolo di Martha Mitchell nella categoria Migliore attrice in una miniserie, serie antologica o film per la televisione.

8 MILE

Un giovane bianco di Detroit - interpretato dal rapper Eminem - nonostante i molti ostacoli, raggiunge il successo e diventa un rapper famoso.

I MERCENARI

Un gruppo di professionisti delle armi e del combattimento corpo a corpo, guidati da Barney Ross, viene chiamato per porre fine alla dittatura di un sanguinario generale in un'isola del Centro America.