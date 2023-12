Odio il Natale 3 si farà? Ecco tutto quello che sappiamo

Come accaduto con la prima, anche la seconda stagione di Odio il Natale è stato un successo per Netflix e questo porta a chiedersi se ci sarà anche una terza stagione.

La serie con Pilar Fogliati non solo è schizzata in cima alla classifica di quelle più viste sulla piattaforma in Italia ma anche nella Top 10 dei prodotti non in lingua inglese più visti al mondo. Inevitabile quindi l'arrivo di nuovi episodi, che a questo punto possiamo aspettarci per il periodo delle festività natalizie del 2024.

Cosa accade in Odio il Natale 2?

Chi avrà suonato alla porta di Gianna la Vigilia di Natale? È finalmente arrivato il momento di scoprirlo. Da quella fatidica sera è passato un anno, e ritroviamo la nostra Gianna che, a sorpresa, non è più single. Per la prima volta, il Natale che si avvicina sembra sorriderle, perché si sa, il Natale ama le coppie, no? Ma sarà proprio quest'ultimo, ancora una volta, a scombinare le carte, facendole commettere un errore imperdonabile che romperà la sua relazione. Proprio nel momento in cui tutto sembrava al proprio posto, ripartirà invece un nuovo countdown: Gianna, infatti, sa di aver bisogno della magia del Natale per riconquistare il suo ex, e, per questo, vuole farlo entro la cena della Vigilia che, a casa Belotti, è la cena che sistema ogni cosa. Una cena che, quest'anno, deve organizzare lei e che, come vedremo, porta con sé più di un imprevisto. Con l'aiuto delle sue amiche, Margherita e Titti e un bizzarro nuovo vicino di casa con la figlia adolescente, Gianna capirà che l'amore è come la Slitta di Babbo Natale: quando c'è, è impossibile non riconoscerlo.

Remake della serie norvegese Natale con uno sconosciuto, Odio il Natale, se verrà rinnovata dovrà affidarsi a idee originali, dato che l'originale terminava con la seconda stagione.