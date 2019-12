I 20 migliori regali di Natale 2019 a tema Stranger Things

Ecco per voi i migliori regali di Natale per i fan della serie più amata di Netflix: da giochi da tavola che vi trasporta nel Sottotosopra a versioni giocattolo del Demogorgone, non fatevi scappare questi imperdibili oggetti a tema Stranger Things.

Stranger Things: un'immagine dell'attrice Winona Ryder

Con il concludersi la scorsa estate della terza stagione di Stranger Things, una delle serie più amate del vastissimo catalogo Netflix, la febbre per le avventure di Undici, Will, Mike e di tutti i membri del loro intrepido gruppo di amici è tornata ad altissime temperature. L'uscita della quarta stagione è, purtroppo per noi, ancora molto lontana, come fare quindi a sfamare il nostro appetito di tutto ciò che proviene da Hawkins e dal Sottosopra?

Fortunatamente l'avvicinarsi delle festività natalizie diventa un'occasione imperdibile per scambiarsi regali dedicati alle (dis)avventure dei nostri eroi preferiti che, tra mostri sanguinari, agenzie governative dai loschi intenti ed invasioni sovietiche segrete non possono mai stare tranquilli. Dai capi di abbigliamento ai gadget dedicati alla serie, dai complicatissimi set lego agli immancabili funko, ecco per voi 20 regali a tema Stranger Things su cui ogni appassionato farebbe di tutto per mettere le mani.

1. La t-shirt della terza stagione

La T-shirt con i personaggi in Stranger Things 3

Cominciamo subito con il merchandise dedicato all'ultima stagione con la t-shirt di Stranger Things 3. Come rinunciare ad un capo con Max, Will, Mike, Lucas e, ovviamente, Undici nel loro nuovo, coloratissimo, look anni '80? Decisamente imperdibile.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 9,79

30 regali di Natale 2019 per gli amanti del mondo Disney

2. Il Dungeons & Dragons della serie

Il Dungeons & Dragons di Stranger Things

Avete scoperto una passione smodata per i giochi di ruolo dopo aver visto Stranger Things? Per chi già conosceva Dungeons & Dragons o per chi lo ha provato per la prima volta grazie alla serie, questo set dicato a Will e ai suoi amici è, senza alcun dubbio, il regalo perfetto con cui rivivere le avventure dei nostri eroi contro il Demogorgone.

Dove trovarlo: Amazon.it Prezzo: 24,99

3. La tazza "Friends don't lie"

La tazza che cambia con il calore

Una delle battute più iconiche della serie? "Gli amici non mentono!" Cosa c'è di meglio per ricordare la nascita della profonda amicizia (che si trasformerà poi in amore) tra Mike e Undici con una tazza dedicata proprio alla prima stagione. Se riempita di un liquido caldo questa magica tazza rivelerà il suo messaggio nascosto, veicolato dalle lucine natalizie usate da Joyce, sempre durante la prima annata di Stranger Things, per comunicare con il figlio Will.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 13,95

4. Il Monopoly della serie

Il monopoly di Stranger Things

Un gioco da tavola dedicato a Stranger Things non può assolutamente mancare nelle lettere a Babbo Natale dei fan della serie. Tra tutti quelli disponibili abbiamo scelto il più classico dei classici, il Monopoly: in ogni partita potrete mettervi alla ricerca di Will tra le strade di Hawkins, evitando però di non rimanere incastrati nel Sottosopra e, soprattutto, di non farvi raggiungere dal Demogorgone.

Dove trovarlo: Amazon.it

DVD, Blu-ray e 4K: 10 regali da fare a Natale 2019

Prezzo: 30,98

5. Il portachiavi di Hawkins

Stranger Things: il portachiavi della serie

Per portarsi in giro il proprio amore per questa serie cult non c'è gadget migliore che il portachiavi dedicato a Hawkins, la cittadina dove vivono i nostri eroi. Con un gadget di questo tipo attirerete l'invidia di tutti i vostri amici amanti della serie.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 2,30

6. Lo zerbino che da il benvenuto nel Sottosopra

Lo zerbino di Stranger Things

Un accessorio imperdibile per tutti gli appassionati di Stranger Things? Lo zerbino che tramuta l'uscio di casa vostra nell'ingresso al misteriosissimo Sottosopra. Pronti ad avventurarvi nei suoi oscuri e pericolosi anfratti? Attenzione però, il Demogorgone è sempre in agguato!

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo:15,81

10 tra i migliori cofanetti da regalare a Natale 2019 agli amanti delle serie tv

7. Il Funko più terrificante di tutti

Il Funko Pop di Undici e del Demogorgone

In una lista di regali di Natale che si rispetti non può di certo mancare al meno un Funko Pop, tra gli oggetti da collezione più amati del momento. Nel caso di Stranger Things, seppur la scelta a riguardo sia vastissima, abbiamo deciso di proporvi quello dedicato ad Undici e al crudele ed affamato Demogorgone. Riproducendo una scena iconica della prima stagione, diventa un gadget imperdibile per le case dei fan della serie.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo:29,63

8. Il libro ufficiale

Il libro ufficiale della serie

Volete scoprire tutti i segreti della vostra serie preferita? Il modo migliore è certamente accaparrarvi il libro ufficiale di Stranger Things: Tra making of, messaggi segreti, mappe, foto di altissima qualità e curiosità delle prime due stagioni, questo volume è un must have per tutti gli appassionati della serie cult creata dai fratelli Duffer.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo:21,16

Stranger Things: Il libro ufficiale per prepararsi alla stagione 3

9. Portachiavi del Demogorgone

Il portachiavi del Demogorgone

Si lo sappiamo, c'è già un altro portachiavi in questa classifica, ma ci piacevano così tanto entrambi che non sapevamo quale scegliere. Il secondo che vi proponiamo è dedicato al Demogorgone: la temibile creatura troverà fissa dimora attaccata alle vostre chiavi e voi, ancora una volta, vi porterete in borsa o in tasca il simbolo tangibile del vostro smisurato amore per la serie.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 16,85

I 20 migliori regali di Natale 2019 per i fan di Harry Potter

10. Il Mousepad del Sottosopra

Volete portare la vostra passione per Stranger Things anche in ufficio? Il Mousepad del Sottosopra sarà l'invidia di tutti i colleghi. Non c'è modo migliore per rendere la vostra scrivania il giusto tributo a questa imperdibile serie Netflix.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo:8,50

11. Le spille della serie

Le pins di Stranger Things

Siete creativi e vi piace decorare borse, zaini e capi di abbigliamento? Allora queste spille della serie fanno proprio al caso vostro. Cinque imperdibili pins dedicate sia a suoi protagonisti (fantastica quella con gli amati Eggo di Undici) che al loro arcinemico, il Demogorgone. Non lasciatevele scappare!

Dove trovarle: Amazon.it

Prezzo: 3,90

12. L'action figure di Undici nella stagione 3

L'action figure di Undici in Stranger Things 3

Le action figures sono tra gli oggetti da collezione più amati da tutti gli appassionati di cinema e di serie tv. Per questa ragione non potevamo non inserirne qualcuna anche in questa lista: tra tutte quelle esistenti - e sono davvero tante credeteci! - la prima che abbiamo scelto di proporvi quella di Undici, nella versione della terza stagione con la sua sfavillante tenuta anni 'Ottanta.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 33, 90

I 20 migliori regali di Natale 2019 per i fan dei supereroi Marvel

13. Le action figures dei protagonisti con i costumi da Ghostbusters

Le action figures dei protagonisti della serie

Continuiamo con le action figures con questo simpatico set dei protagonisti con i costumi da Ghostbusters. Non c'è modo migliore che ricordare i momenti più belli della seconda stagione che possedere nella propria collezione Will, Mike, Luke e Dustin pronti per la notte di Halloween.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 63,00

14. Il bracciale con i charms della serie

Il bracciale con i charms della serie

Un regalo originale per le vostra fidanzate? Niente di meglio che il bracciale con i charms dedicati alla prima stagione. Dalle luci di natale con cui Joyce comunica con Will nel Sottosopra alla mitica mazza da beseball brandita da Steve, le fan della serie impazziranno per questo gioiello elegante ed originale.

Dove trovarlo: Amazon.it

Costo:19,99

15. Gli stickers per decorare

Gli stickers della serie

Il portatile, lo smartphone o gli altri vostri gadget tecnologici vi sembrano troppo grigi e noiosi? Decorateli con questi stickers a tema Stranger Things, che renderanno ogni oggetto più divertente ed originale!

Dove trovarli: Amazon.it

Prezzo:11,95

16. Poster 3D della prima stagione

Il poster 3D della serie

Cercate un oggetto d'arredamento incredibilmente originale che scatenerà l'invidia di tutti i vostri amici? Il poster 3D della prima stagione è ciò che fa per voi! Stupite i vostri ospiti con questa stampa lenticolare che vi mostra i protagonisti della serie come se fossero sempre in movimento.

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo:12,90

17. Il maglione da indossare la Vigilia di Natale

Il maglione natalizio dedicato alla serie

Siete fan di Unidici & co. e cercate un capo di abbigliamento con cui esprimere il vostro amore per questa fantastica serie anche durante il cenone della Vigilia? La soluzione è accaparrarvi questo fantastico maglione natalizio di Stranger Things ed indossarlo per stupire amici e parenti.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo:8,41

18. Un Sottosopra di mattoncini

Il set lego di Stranger Things

Ricostruisci Hawkings ed il Sottosopra con i mattoncini più famosi di sempre: il set lego di Stranger Things vi permetterà di ricreare la cittadina dove vivono i vostri beniamini e la sua versione oscura, dove si trovano Will ed il temibile Demogorgone.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo:212,43

19. Una Polaroid in edizione speciale

La polaroid di Stranger Things

Il regalo perfetto per gli amanti della fotografia? L'edizione a tema Stranger Things della mitica macchina Polaroid: con i colori iconici dello show, il rosso e il blu, ed un design capovolto in onore della serie, non c'è oggetto migliore per chi vuole immortalare i momenti più importanti della propria giornata con stile.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo:98,35

15 regali di Natale 2019 per chi ama i videogiochi

20. Il cofanetto regalo con gli oggetti dedicati alla serie

Il cofanetto regalo di Stranger Things

Concludiamo questa lista con un con un cofanetto regalo pensato esclusivamente per i fan di Stranger Things. La confezione contiene una tazza, un portachiavi e un sottobicchiere decorati con il titolo della serie: un regalo perfetto da fare a Natale che non vi farà assolutamente sfigurare con amici e parenti.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo:19,85