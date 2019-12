15 regali di Natale 2019 per chi ama i videogiochi

Norman Reedus in Death Stranding

Non di solo cibo vive il Natale. Le feste si alimentano soprattutto di altre due cose: visioni e giochi. E niente concilia meglio le due cose della nobile arte dei videogiochi, per i quali, di seguito segnaliamo i migliori regali a tema. Quella nobile arte in cui cimentarsi senza limiti e confini durante il periodo natalizio, finalmente pronti a perdere la cognizione del tempo in mondi altri.

Un'arte che, nonostante lo strapotere della componente multiplayer, non smette affatto di saziare gli appetiti degli appassionati di avventure in solitaria. Storie in cui la componente narrativa è sempre curata, intrigante, ricca di spunti e di temi capaci di riflettere persino sul mondo contemporaneo. Infatti, in questa nostra lista dei migliori regali di Natale 2019 per chi ama i videogiochi ci dedicheremo soprattutto a titoli in cui la storia raccontata ha un peso specifico degno di nota.

L'evocativa ambientazione di Days Gone

Ma siccome questo tipo di passione non si limita certo ai videogame, nella nostra lista natalizia troverete anche libri, giochi da tavolo e oggetti dal retrogusto videoludico che faranno la gioia degli affamati di pixel.

1. Death Stranding

Partiamo dal titolo più atteso e bramato dell'anno, ovvero dal criptico e oscuro Death Stranding di Hideo Kojima. Autore con una poetica ormai consolidata e un innato talento nell'immergere ogni suo lavoro in un fitto alone di mistero, Kojima sembra aver dato vita a un vero e proprio simulatore di corriere, in cui vestiamo i panni di un fattorino costretto a viaggiare in lungo e in largo all'interno di un mondo svuotato di vita ma non privo di colpi di scena. Un cast hollywoodiano (Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro e Nicolas Winding Refn) coinvolto in quello è un vero e proprio evento videoludico.

Piattaforma: PlayStation 4

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: 59,90 €

2. Star Wars: Jedi Fallen Order

Un'immagine di The Fallen Order

La grande saga agli sgoccioli è. L'hype per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker gestire dobbiamo. Un ottimo modo per cavalcare il nostro entusiasmo starwarsiano è gustarsi Star Wars: Jedi Fallen Order, un ottimo action RPG ambientato in un lasso di tempo a metà strada tra la fine di Episodio III e Rogue One. Il gioco targato Respawn Entertainment ci catapulta nella vita di un giovane padawan sulla via dei Jedi, dentro un'avventura dinamica e piena d'azione in cui si respira Star Wars in ogni scenario, arma e creatura.

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 60,99 €

3. Resident Evil 2

Leon e Claire in Resident Evil 2

Quella dei remake è un'abitudine che ha travolto anche il mondo videoludico. Un'abitudine che permette di giocare sul sicuro, ma che spesso denota anche pigrizia e mancanza di inventiva. Non è questo il caso del riuscito e apprezzato Resident Evil 2, che rimette a lucido il mitico gioco Capcom che nel 1998 riscrisse i canoni del survival horror. Una storia classica, che concilia investigazione e atmosfere claustrofobiche, senza dimenticare quella punta di nostalgia che non fa mai male.

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: 49,90 €

4. A Plague Tale: Innocence

Una scena di A Plague Tale: Innocence

Nonostante sia pieno di fascino, il Medioevo è stato un periodo storico alquanto balordo in cui vivere. Lontano dalle gesta epiche di cavalieri e dagli intrighi di corte, il suggestivo A Plague Tale ci fa vivere in prima persona gli stenti di un'epoca spesso prodiga di squallore. Attraverso l'affannosa fuga di una sorella e un fratello, il riuscito gioco stealth di Asobo Studio riesce a calare il videogiocatore in un Medioevo sporco, crudo e afflitto dalla peste nera.

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC

Dove trovarlo: Steam

Prezzo: 44,99 €

5. Remotheread: Tormented Fathers

Una sequenza tratta da Remotheread: Tormented Fathers

Pubblicato nel corso del 2018, lo spaventoso e lugubre Remothered: Tormented Fathers ha convinto così tanto pubblico e critica da arrivare anche su Nintendo Switch e in copie fisiche in questo 2019 ormai agli sgoccioli. Un successo che ci inorgoglisce, perché opera dello studio italiano Stormind Games, al lavoro su un sequel (Remothered: Broken Porcelain) in arrivo l'anno prossimo. Un survival horror torbido che bussa spesso alle porte del thriller investigativo, in cui una caparbia protagonista, ispirata alla Jodie Foster de Il silenzio degli innocenti, indaga sulla misteriosa scomparsa di una ragazza.

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 28 €

6. Days Gone

Una sequenza di combattimento di Days Gone

Il mondo dopo la fine, il mondo in ginocchio, il mondo infetto e abitato da famelici Furiosi pronti a sbranarti appena abbassi la guardia. Una moglie salutata troppo tempo fa, la speranza che sia ancora viva e una moto come unica, fedele amica di una logorante e faticosa lotta per la sopravvivenza. È questa la vita di Deacon St. John, protagonista del sorprendente Days Gone, titolo Bend Studio che viaggia a metà strada tra The Walking Dead e Sons of Anarchy. Un open world in cui avventura, azione e dramma umano si mescolano per dare vita a una storia con qualche colpo di scena ben assestato.

Piattaforma: PlayStation 4

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: 34,90 €

7. Metal Gear Solid: un'opera di culto di Hideo Kojima

La copertina del libro dedicato al mito di Metal Gear

Noi cinefili abusiamo della parola cult, lo sappiamo. Un termine efficace che descrive alla perfezione anche molte opere videoludiche. E niente è più cult di Metal Gear, la meravigliosa creatura nata dalla fervida immaginazione di Hideo Kojima. Una saga dove spionaggio, fantapolitica e riflessioni sull'alienazione bellica si intrecciano dentro una narrazione complessa e metaforica. Ne parla con passione e competenza questo libro pieno zeppo di curiosità, retroscena e aneddoti che ripercorrono tutta la storia di Snake: dalla genesi sino al meraviglioso canto del cigno meglio noto come Metal Gear V: The Phantom Pain.

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: 14,90 €

8. Control

Jesse: la protagonista di Control

Jesse è entrata in contatto con un'entità paranormale che le ha donato incredibili poteri. Lo stesso è accaduto a suo fratello, caduto nelle grinfie di una losca organizzazione federale i cui veri scopi non sono del tutto chiari. Alla ragazza non resta che infiltrarsi nella sede del misterioso ente e cercare la verità. È questa la trama dell'avvincente e visionario Control, senza dubbio tra i migliori videogiochi usciti nel corso di questo ricco 2019. Tra citazioni cinematografiche, scontri spettacolari e derive disturbanti, Control è un videogioco che piacerebbe sicuramente a David Lynch.

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PC

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: 58,90 €

9. Libro su Final Fantasy VII

Il saggio dedicato a Final Fantasy VII

Ed ecco un altro volume che non può mancare nella biblioteca di un vero videogiocatore. Un'altra splendida edizione cartonata e compatta che racchiude i segreti del fenomeno globale di Final Fantasy VII. In attesa del suo remake, vi consigliamo di perdervi nei succulenti segreti di uno dei videogiochi che hanno segnato gli anni Novanta (e non solo) grazie al suo sapiente ibrido tra canoni del fantasy e immaginari cyberpunk.

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: 14,90 €

10. Storia dei videogame a fumetti

La cover di Storia dei videogiochi a fumetti

Un modo nuovo per rileggere la storia dei videogiochi. Dagli albori sino alla realtà aumentata, passando per i grandi classici come Pac-Man, Super Mario, Doom, Grand Theft Auto e Minecraft. Tutto in un ricco e denso fumetto che ripercorre le tappe fondamentali del media videoludico dedicandosi alle strambe e imprevedibili personalità che le hanno rese possibili. Scienziati stravaganti, universitari geniali, programmatori hippy rivoluzionari e imprenditori giapponesi a caccia di affari. Senza dimenticare Alan Turing, il padre dell'informatica da cui tutto ebbe inizio.

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: 17,10 €

11. Gioco da tavolo di Dark Souls

Il gioco da tavolo di Dark Souls

Punitivo, frustrante e cattivo, Dark Souls ha fatto volare milioni joypad fuori dalle finestre e messo a repentaglio molte console. Non contenti di aver creato incazzature in giro per il mondo, i cavalieri corazzati di Dark Souls hanno deciso di approdare anche sulla plancia di un lussuoso gioco da tavolo. Impreziosito da miniature definite in ogni minimo dettaglio, l'impegnativo boardgame di Dark Souls è un regalo perfetto per i giocatori più coraggiosi e masochisti.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 103 €

12. Action figure di God of War

L'action figure di Kratos

Ben 45 centimetri di epicità a portata di mensola. Ben trenta punti di articolazione, un'ascia e uno scudo per dare vita a una splendida action figure, pronta a dominare la scena in qualsiasi camera voi la esponiate. Stiamo ovviamente parlando del mitico Kratos di God of War, ricreato e dipinto con dovizia di particolari nella notevole ricostruzione in scala 1:4 targata NECA. Per fortuna dei vostri vicini, l'urlo di battaglia non è incluso nella confezione.

Dove trovarla: Mutiplayer.com

Prezzo: 112 €

13. Funko Pop di Gears of War

Il Funko Pop di Marcus Fenix

Economici, teneri, molto amati. Con i Funko Pop si va quasi sempre sul sicuro quando si tratta di regali. Nella sconfinata offerta delle ironiche riproduzioni del colosso americano abbiamo scelto la versione vissuta e anziana dell'indomito Marcus Fenix di Gears of War. Un personaggio talmente iconico da non perdere un briciolo di carisma anche quando è soltanto una dolce caricatura.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 9,99 €

14. Gioco da tavolo di Doom

Il boardgame di Doom

Perché rinunciare al godimento che provoca squartare abomini alieni nei panni di massicci marines anche in un gioco da tavolo? Le meccaniche violente e un po' tamarre del mitico Doom vengono rispettate alla perfezione anche nell'apprezzato boardgame pubblicato in Italia da Asmodee. Un ottimo modo per fare razzie di fetide creature a mani nude. Più o meno.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 68 €

15. Il Monopoli di Skyrim

Il Monopoli di Skyrim

Dimenticate il mitico Vicolo Stretto. Abbandonate il sofisticato Parco della Vittoria. Perché il gioco da tavolo più venduto, conosciuto e declinato di sempre questa volta vi farà girare attorno a castelli, torrioni e palazzi fantasy. Poteva forse mancare la versione Skyrim dell'intramontabile Monopoli? Ma certo che no. Peccato non ci siano miniature di draghi, ma in compenso ecco sei monete esclusive dal fascino decisamente medievale.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 35,84 €