DVD, Blu-ray e 4K: 10 regali da fare a Natale 2019

Alla faccia dello streaming e del digitale, e anche dei menagrami dell'homevideo, i prodotti fisici DVD, Blu-ray e 4K sono duri a morire. Anzi restano ancora di moda e soprattutto verso Natale ritornano prepotentemente in auge. Eh già, perché nella loro tangibilità fisica le confezioni hanno sempre il loro fascino e restano il regalo più adatto da mettere sotto l'albero per gli appassionati di cinema.

Soprattutto se si tratta di ultimi arrivi, di novità, o di versioni speciali, magari steelbook o cofanetti dei film più famosi. Insomma i magici dischetti sono sempre una soluzione affidabile per i doni di Natale: ecco dunque dieci proposte per un'idea DVD, Blu-ray o 4K da mettere sotto l'albero.

1. Natale con gli Avengers: la collezione con i 4 film

Dopo la recente uscita di Avengers: Endgame, aggiornare la collezione della saga di grande successo potrebbe essere un bel regalo di Natale, soprattutto per i tanti fans dei personaggi Marvel e del loro universo. Capita dunque a puntino l'uscita di Avengers Uniti - La collezione, con il cofanetto contenente i quattro film, disponibile sia nella versione DVD che Blu-ray: all'interno The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War e ovviamente Avengers: Endgame, per una scorpacciata di azione, spettacolo, emozioni ed effetti speciali tutti da vivere con i supereroi più famosi riuniti in team. E nell'edizione blu-ray in più un disco bonus per gli extra.

Prezzo: 29,38 € in DVD - 34,99 € in Blu-ray

Dove trovarlo: Avengers Uniti in DVD - Avengers Uniti in Blu-ray

2. Natale con il nuovo Re Leone in ben quattro edizioni

La rivisitazione in chiave live-action del classico film d'animazione Disney del 1994, che ha avuto due sequel, due serie TV animate e perfino un adattamento musical a Brodway, ha sbancato il botteghino. Ecco dunque che l'uscita di metà dicembre de Il Re Leone, è perfetta per soddisfare i più piccoli ma anche tutta la famiglia, per rivivere le grandi emozioni di una storia universale.

Prezzo: 14,99 € in DVD - 19,99 € in Blu-ray - 24,99 € in 4K UltraHD - 29,99 in Steelbook (4K+Blu-ray)

Dove trovarlo: Il Re Leone in DVD - Il Re Leone in Blu-ray - Il Re Leone in 4K UHD - Il Re Leone in Steelbook

3. Natale in limited edition: Apocalypse Now - Final Cut

C'è un'uscita particolarmente attesa a dicembre, ideale per un regalo a chi ama i grandi capolavori del cinema e le edizioni speciali. Tanto più se si tratta di un'edizione a tiratura limitata con una versione mai vista prima: si tratta di Apocalypse Now - Final Cut. Il capolavoro di Francis Ford Coppola è proposto in un cofanetto con una card da collezione numerata e ben 4 dischi, con all'interno la versione Final Cut del 2019 in 4K UHD e in Blu-Ray HD, la versione Redux del 2001 in Blu-Ray e la versione originale del 1979 in Blu- Ray HD, il tutto arricchito da nuovi ed esclusivi contenuti extra. Per rivivere nel miglior modo possibile il mitico viaggio del Capitano Willard alla caccia del Colonnello Kurtz.

Prezzo: 49,99 €

Dove trovarlo: Apocalypse Now Final Cut - Limited Edition

4. Natale con le edizioni speciali di Spider-Man: Far From Home

Cover Spider-Man: Far From Home

Spider-Man: Far From Home è un altro di quei prodotti da mettere sotto l'albero, vista la recentissima uscita homevideo. Dopo l'incredibile successo al botteghino, grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia Spider-Man: Far From Home è disponibile in Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD (qui potete leggere la nostra recensione) e in tre altre esclusive edizioni speciali: una 3D contenente il diario di viaggio di Peter, una Steelbook Blu-ray e una Steelbook 4k Ultra HD, queste ultime entrambe con disco bonus di extra e speciale creatività di copertina.

Prezzo: 15,99 € in DVD - 19,99 € in Blu-ray - 26,99 € in 4K - 29,99 € in Collector's Edition 3D - 24,29 € in Steelbook

Dove trovarlo: Spider-man: Far From Home in DVD - Spider-man: Far from home in Blu-ray - Spider-man: Far from home in 4K UHD - Spider-man: Far from home Collector's Edition in 3D - Spider-man: Far from home in Steelbook - Spider-Man: Far from home in Steelbook 4K Mysterio Edition

5. Natale con Kubrick extralarge: Shining - Extended Edition

Sarà un genere che si abbina poco al Natale, in realtà agli appassionati di horror piacciono comunque questo tipo di regali. Soprattutto se si può rivedere un capolavoro del grande Stanley Kubrick rimasterizzato e in un'inedita versione estesa, finora esclusiva assoluta del mercato nord americano, e perfino in 4K. Ecco dunque grazie a Warner l'edizione di Shining - Extended Edition in 4K UltraHD (edizione che contiene anche il blu-ray, anch'esso con video restaurato e in versione estesa), con 24 minuti in più interamente ridoppiati che portano la durata complessiva a 144 minuti. Qui potete leggere la nostra recensione del prodotto.

Prezzo: 21,56 €

Dove trovarlo: Shining - Extended Edition

6. Natale con Stephen King: IT - Capitolo 2

Ma a proposito di horror, impossibile non ricordare che proprio poco prima di Natale, a partire dal 19 dicembre, sarà disponibile in homevideo It - Capitolo 2, il film di Andy Muschietti tratto dal celebre romanzo di Stephen King. It: Capitolo 2 sarà disponibile in DVD, Blu-ray, 4K UHD e con la Steelbook Blu-ray, tutti targati Warner Bros Home Entertainment.

Attenzione, se volete fare un super regalo in grande stile ai fans del mitico pagliaccio terrificante protagonista del romanzo e dei film, occhio alla Ultimate Collector's Edition, una super edizione che oltre alle versioni del film in 4K UltraHD e in Blu-ray, offre una fantastica statua di Pennywise con il palloncino..

Prezzo: 14,99 € in DVD - 19,99 € in Blu-ray - 22,99 € in Steelbook Blu-ray - 24,99 € in 4K UHD - 127,90 € la Ultimate Collector's Edition.

Dove trovarlo: It: Capitolo 2 in DVD - It: Capitolo 2 in Blu-ray - It: Capitolo 2 in 4K UHD - It: Capitolo 2 in Steelbook - It: Capitolo 2 Ultimate Collector's Edition

7. Natale con il cartoon: Toy Story 4

Per fortuna il franchise sul mondo dei giocattoli viventi, lanciato nel 1995 e che sembrava essersi concluso con il terzo capitolo nel 2010, non è finito. Ecco infatti Toy Story 4, il nuovo film Disney Pixar che ha stupito tutti con nuove stuzzicanti svolte narrative, e che non può mancare come regalo sotto l'albero. Un film capace non solo di meravigliare per le nuove vette tecniche di animazione, ma anche di divertire ed emozionare, grazie a personaggi che sono ormai entrati nel cuore di tutti.

Prezzo: 14,99 € in DVD - 19,99 € in Blu-ray - 26,99 € in Steelbook

Dove trovarlo: Toy Story 4 in DVD - Toy Story 4 in Blu-ray - Toy Story 4 in Steelbook

8. Natale con Halloween: il cofanetto con gli otto film della saga originale

Per gli appassionati della lunga saga di Michael Myers, dal 12 dicembre ecco un prodotto assolutamente imperdibile targato Midnight Classics: è la Halloween Film Collection, un super cofanetto che disponibile sia in DVD (11 dischi) che in Blu-ray (9 dischi), corredato con un book da collezione. Il box in edizione limitata contiene tutti gli otto film della saga originale, restaurati per la prima volta in alta definizione: Halloween - La notte delle streghe (1978), Halloween II - Il signore della morte (1981), Halloween III - Il signore della notte (1982), Halloween 4 - Il ritorno di Michael Myers (1988), Halloween 5 - The Revenge of Michael Myers (1989), Halloween 6: La maledizione di Michael Myers (1995), Halloween 20 anni dopo (1998), Halloween la resurrezione (2002).

Prezzo: 82,90 € in DVD - 119,99 € in Blu-ray

Dove trovarlo: Halloween Film Collection in DVD - Halloween Film Collection in Blu-ray

9. Natale in grande stile: The House of Hichcock

Volete fare un regalo davvero super nel segno del grande cinema e in particolare agli appassionati di Alfred Hitchcock? Ecco il prodotto ideale, The House of Hitchcock collection, che contiene tutti i film del catalogo Universal del grande maestro in formato Blu-ray, all'interno di una grande collection che mette in mostra un'incredibile creatività di copertina data dal design lenticolare. All'interno del loop 3D, sarà possibile scoprire alcuni dettagli animati provenienti dai film del maestro. All'interno del cofanetto, una fantastica rassegna di memorabilia dedicati a Hitchcock e ai suoi film più famosi, tra cui una raccolta di lettere originali, storyboard, planimetrie e poster dei film e moltissimo altro ancora, con contenuti speciali per oltre 15 ore.

Prezzo: 159,80 €

Dove trovarlo: The House of Hitchcock

10. Natale con il cinema italiano in 4K: la Alberto Sordi Collection

Vogliamo trascurare chi invece ama il cimena italiano di una volta? Assolutamente no. Ecco il perfetto regalo per l'occasione, la Alberto Sordi Film Collection, che contnene i grandi film dell'artista in edizione restaurata e per la prima volta in 4K. Il cofantto contiene anche le versioni blu-ray per un totale di dieci dischi. I film all'interno sono Fumo di Londra (1966), Un italiano in America (1967), Mamma mia, che impressione! (1951), Scusi, lei è favorevole o contrario? (1966) e Incontri proibiti (1998).

Prezzo: 91,90 €

Dove trovarlo: Alberto Sordi Film Collection 4K e Blu-ray