30 regali di Natale 2019 per gli amanti del mondo Disney

Regali di Natale 2019 per gli amanti del mondo Disney: 30 originali idee regalo per trasformare le vostre feste in un sogno a occhi aperti.

I personaggi del mondo Disney

Quello per l'universo Disney è un amore senza età, capace di coinvolgere e affascinare adulti e bambini allo stesso modo. Impossibile dimenticare quei pomeriggi trascorsi a guardare in loop la stessa videocassetta del nostro classico preferito, come La Bella e la Bestia, Biancaneve e i Sette Nani o Il Libro della Giungla. O l'emozione del primo tanto desiderato viaggio a Disneyland Paris, improvvisamente immersi in un luogo da sogno e circondati da tutti i personaggi delle fiabe.

Oggi, grazie alle uscite in DVD e ai numerosi remake in live action delle più famose storie Disney, anche i più piccoli possono godere di questo mondo magico e conoscere da vicino eroi, mostri, principesse e tanti altri incredibili personaggi nuovi o appartenenti alla nostra infanzia. Allora perché non sorprendere un figlio, il partner o un amico con una sorpresa da fiaba da scartare sotto l'albero? Ecco a voi una lista dei più bei regali di Natale 2019 per gli amanti del mondo Disney, grandi e piccini.

1. Il cofanetto dei DVD di Toy Story

Il cofanetto DVD e Blu-ray di Toy Story

Se i tuoi figli hanno adorato Toy Story 4, è giunto il momento di far loro recuperare tutta la serie. Con il cofanetto DVD dei quattro capitoli di Toy Story, potrete passare le vacanze di Natale nella cameretta di Andy, vivendo incredibili avventure insieme a Woody, Buzz e a tutti gli altri amici giocattoli.

Dove tovarlo: Amazon.it

Prezzo: 26,99 € (31,49 € versione Blu-ray)

2. La tazza da viaggio di Mary Poppins

La tazza da viaggio di Mary Poppins

Basta un poco di zucchero e anche la giornata più difficile va giù, grazie a questa splendida tazza da viaggio di Mary Poppins, decorata con la scritta A spoonful of sugar e con i due simpatici pinguini del film. Portatela a scuola, in ufficio o in università e vedrete che tutto brillerà di più.

Dove trovarla: Shopdisney.it

Prezzo: 15,00 €

3. Libro de I Capolavori di Sempre Disney

Il libro I Capolavori di Sempre della Disney

Se siete dei fan dei grandi classici, questo magnifico libro de I Capolavori di Sempre Disney non potrà certo mancare nella vostra libreria. 300 pagine per un volume elegante, arricchito da splendide illustrazioni a colori e in stile pittorico e che raccoglie 10 tra le più belle fiabe Disney. Il regalo perfetto per i veri appassionati, magari anche un po' nostalgici.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 23,80 €

4. Il peluche di Simba

Il peluche di Simba de Il Re Leone

Vedere al cinema il live action de Il Re Leone vi ha riportato con la memoria a quando correvate liberi insieme a Simba, Pumba e Timon nella sconfinata savana africana? Allora il regalo giusto per voi (o per i vostri bambini) è questo fedele e morbidissimo peluche di Simba alto 34 centimetri.

Dove trovarlo: Shopdisney.it

Prezzo: 34,90 €

5. Chiavetta USB di Paperino

La chiavetta USB di Paperino

Siete degli smanettoni da tastiera ma con il cuore tenero? Allora non potete rinunciare a questa simpaticissima chiavetta USB da 8 giga a forma di Paperino, il papero più sfortunato e amato dell'universo Disney.

Dove trovarla: Multiplayer.com

Prezzo: 14,99 €

6. L'orologio da tasca del Bianconiglio

L'orologio da tasca del Bianconiglio

Avete paura di fare tardi come il povero Bianconiglio della fiaba di Alice nel Paese delle Meraviglie? Non potrà mai succedere con questo orologio da tasca al quarzo, meravigliosamente rifinito, con effetto bronzo anticato e un'immagine stile vintage del più famoso coniglio bianco delle favole.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 15,99 €

7. La lampada con la rosa incantata de La Bella e la Bestia

La lampada della rosa incantata de La Bella e la Bestia

Questa elegante lampada a forma di campana con sotto la rosa incantata del film La Bella e la Bestia è stata pensata per gli eterni sognatori, quelli che credono sempre nel lieto fine. Illuminate la vostra stanza con la luce della bellezza interiore, senza paura che la rosa sfiorisca.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 19,90 €

8. I gioielli di Anna ed Elsa

I gioielli di Anna ed Elsa di Frozen

Le vostre bambine stanno aspettando con ansia di poter vedere Frozen II - Il segreto di Arendelle? Allora a Natale saranno felicissime di scartare questo magico portagioie contenente tutti i più bei gioielli di Anna ed Elsa; ciondoli, perline e cordini per dar vita a creazioni davvero uniche, degne delle migliori principesse Disney.

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: 24,99 €

9. Lo zerbino Disney

Lo zerbino della Disney

Il magico universo delle fiabe è un po' come la vostra seconda casa? Allora fatelo sapere a tutti, con questo divertente zerbino in fibra naturale di cocco, la scritta Home e il profilo unico del castello che ispirò Walt Disney. Rientrare a casa sarà sempre un'esperienza magica.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 25,48 €

10. Il pigiama per bambini di Topolino

Il pigiama per bambini di Topolino

Sonno agitato? Non più per i bambini che si lasceranno coccolare da questo morbidissimo pigiama di Topolino, composto da una comoda maglia con una grande immagine applicata e un paio di pantaloni slim fit con la stampa del personaggio. I veri fan di Mickey Mouse saranno alla moda anche sotto le coperte.

Dove trovarlo: Shopdisney.it

Prezzo: 17,00 €

11. Action figures Disney - Canto di Natale

Le action figures Disnet ispirate a Canto di Natale

Se tra le vostre passioni ci sono il Natale, la letteratura e il mondo Disney, allora questo è proprio il regalo che fa per voi: il playset composta da sei action figures, raffiguranti le più famose famiglie di paperi e topi Disney nei panni dei personaggi del racconto Canto di Natale di Charles Dickens.

Dove trovarle: Amazon.it

Prezzo: 37,99 €

12. Il gioco in scatola Disney Song Challenge

Il gioco da tavolo Song Challenge in edizione Disney

Da bambini amavate cantare tutte le canzoni dei vostri cartoni Disney preferiti e ancora adesso vi ricordate ogni singola strofa a memoria? Rivivete i momenti speciali della vostra infanzia, sfidando gli amici all'ultima nota, con il gioco in scatola Disney Song Challenge.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 24,90 €

13. Lo zaino di Coco

Lo zaino ispirato al film animato Pixar Coco

Rientrare a scuola dopo le vacanze di Natale può essere davvero divertente con questo coloratissimo zaino ispirato al film Pixar Coco; sulla parte frontale, i ritratti di Miguel, Coco, Ernesto de la Cruz, Hector, Dante e Mamà Imelda, inseriti in un tema ispirato al Giorno dei Morti messicano.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 17,95 €

14. La palla di Natale di Cip&Ciop

La palla decorativa di Natale di Cip&Ciop

Se decorare l'albero è uno dei vostri passatempi preferiti durante il periodo natalizio, allora non potete proprio lasciarvi scappare questa incantevole palla di Natale di Cip&Ciop; racchiusi in una sfera di vetro aperta, i due simpatici scoiattolini faranno di sicuro un figurone in mezzo alle luci e i fiocchetti del vostro abete.

Dove trovarla: Shopdisney.it

Prezzo: 17,00 €

15. Lego Disney - Il palazzo di Aladdin e Jasmine

Il palazzo Lego di Aladdin e Jasmine

Volate sul tappeto magico e rivivete tutte le più belle avventure di Agrabah con Lego Disney - Il palazzo di Aladdin e Jasmine. La confezione contiene tre sale del palazzo, la terrazza, il tappeto magico con funzione volante, una bancarella del mercato e l'ingresso della Caverna delle Meraviglie. Desiderio esaudito?

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 26,99 €

16. La pista da corsa di Cars 3

La pista da corsa di Cars 3

Sfrecciate insieme a Saetta McQueen in questa fantastica pista da corsa ispirata alle scene di allenamento di Thomasville di Cars 3. La pista può essere configurata in modi diversi, offrendo tre modalità di allenamento. All'interno, due trattori motorizzati con la funzione di ostacoli e, ovviamente, la mitica auto da corsa rossa fiammante.

Dove trovarla: Multiplayer.com

Prezzo: 36,90 €

17. Cofanetto I Capolavori di Walt

I Capolavori di Walt, una raccolta dei più grandi classici Disney in DVD

Se siete degli appassionati dei grandi classici Disney non potrete farvi mancare questo prezioso cofanetto de I Capolavori di Walt, una raccolta di venti opere intramontabili nate dal genio creativo di Walt Disney. Tra gli altri, il cofanetto contiene La Bella Addormentata nel bosco, Il Libro della Giungla, La Spada nella Roccia e Mary Poppins.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 99,00 €

18. Il maglione per animali di Pluto

Il maglione natalizio per animali con l'immagine di Pluto

Anche il vostro compagno a quattro zampe si merita di trascorrere un sereno e...caldo Natale, grazie al bellissimo maglione di Pluto, realizzato apposta per gli amici animali. Con questo modello a righe rosse e verdi, finiture a costine e la faccia di Pluto applicata, cani e gatti saranno davvero irresistibili.

Dove trovarlo: Shopdisney.it

Prezzo: 22,00 €

19. Il guanto e le presine da cucina di Brontolo

Il guanto e le presine da cucina di Brontolo

Siete degli appassionati di cucina? Abbiamo il regalo di Natale 2019 a tema Disney che fa per voi: un set composto da guanto e presine da cucina con l'immagine di Brontolo dei Sette Nani, in uno splendido stile vintage. Anche la nonna sarebbe felice di trovarlo sotto l'albero.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 18,05 €

20. Il portachiavi Funko-Pocket Pop di Wall-E

Il portachiavi Funko-Pocket Pop di Wall-E

Porta sempre con te l'infinita tenerezza del robottino Pixar più amato di sempre, grazie al portachiavi Funko-Pocket Pop di Wall-E. Volete realizzare una sorpresa davvero irresistibile? Abbinatelo al portachiavi della sua degna compagna, l'automa Eve.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 12,99 €

21. Il puzzle di Lilli e il Vagabondo

Il puzzle da 1000 pezzi di Lilli e il Vagabondo

Inguaribili nostalgici? Perché, allora, non passare le fredde serate d'inverno cercando di completare questo bellissimo puzzle da 1000 pezzi di Lilli e il Vagabondo? Con il proprio partner, con tutta la famiglia o solo in compagnia di una tazza di cioccolata calda, il puzzle è davvero un gioco senza tempo, capace di riportarci con la memoria ai tempi dell'infanzia

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 13,23 €

22. Il set di maglioni Disney per tutta la famiglia

Il set di maglioni Disney per tutta la famiglia

La Disney ha pensato davvero a tutti con questo magnifico set natalizio composto da quattro morbidi maglioni per tutta la famiglia (anche acquistabili singolarmente) e una collana con luce di Topolino in sei diverse modalità luminose. Uno splendido regalo da condividere insieme ai vostri cari.

Dove trovarlo:Shopdisney.it

Prezzo: 143,00 €

23. Le pantofole di Winnie the Pooh

Le pantofole di Winnie the Pooh

L'adorabile Winnie the Pooh vi terrà compagnia nei vostri momenti di relax casalingo con queste pantofole per adulti in soffice tessuto e con suola antiscivolo. Con queste ai piedi, sarà come camminare per il Bosco dei 100 Acri.

Dove trovarle: Shopdisney.it

Prezzo: 20,00 €

24. Il trolley delle giovani Principesse Disney

Il trolley delle giovani Principesse Disney

Mettersi in viaggio sarà una magica avventura con l'esclusivo trolley delle giovani Principesse Disney. Il design vintage che ricorda i bauli antichi è impreziosito da una deliziosa stampa delle principesse bambine, circondate da paesaggi di fiaba. Il regalo perfetto per le piccole esploratrici del mondo.

Dove trovarlo: Shopdiseny.it

Prezzo: 55,00 €

25. Disney Art Academy per Nintendo 3DS

Disney Art Academy per Nintendo 3DS

Appassionati di disegno e fan dell'universo Disney, qui c'è pane per i vostri denti. Con Disney Art Academy per Nintendo 3DS, imparerete a disegnare, passo passo, più di 80 tra i vostri personaggi preferiti: da Topolino a Nemo, da Simba a Elsa. Cosa aspettate? È tempo di impugnare il pennino!

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: 31,90 €

26. Il piatto da portata di Topolino e Minni

Siete alla ricerca di un elemento per la tavola che lasci i vostri ospiti a bocca aperto durante la cena della Vigilia? L'avete trovato! Questo splendido piatto da portata di Topolino e Minni renderà ancora più gioioso il periodo delle feste natalizie.

Dove trovarlo: Shopdisney.it

Prezzo: 25,00 €

27. La mascherina per dormire di Malefica

La mascherina per dormire di Malefica

I villains Disney sono sempre stati i vostri personaggi preferiti? Allora non potete lasciarvi scappare questa mascherina per dormire di Malefica, il miglior accessorio per un buon sonno ristoratore; senza oscuri incantesimi o pungenti arcolai.

Dove trovarla: Shopdisney.it

Prezzo: 9,00 €

28. Il braccialetto Swarovski di Minni

Il braccialetto Swarovski con i ciondoli di Minni

Alla ricerca di un regalo speciale per una persona speciale? Se la persona in questione è anche un'appassionata del mondo Disney, questo gioiello sarà il regalo perfetto da farle trovare sotto l'albero: un braccialetto Swarovski con ciondoli di Minni placcati in oro rosa e impreziositi da strass trasparenti, neri e rossi.

Dove trovarlo: Shopdisney.it

Prezzo: 69,00 €

29. La biscottiera di Jack Skeletron

La biscottiera di Jack Skeletron

Se amate il Natale ma Halloween ha sempre un posto speciale nel vostro cuore, niente vi impedisce di scegliere un regalo alternativo da scartare sotto l'albero; come questa spaventosissima biscotteria di Jack Skeletron, re delle zucche nel meraviglioso film animato Nightmare Before Christmas.

Dove trovarla: Shopdisney.it

Prezzo: 30,00 €

30. Il cofanetto makeup di L'Oréal Paris in edizione Mary Poppins

Il cofanetto makeup di L'Oréal Paris in edizione limitata Mary Poppins

Natale è il momento migliore per... conciarsi per le feste. Fatelo al meglio con questo fantastico cofanetto makeup in edizione limitata Mary Poppins, contenente ben sette rossetti dai colori differenti e dalle confezioni personalizzate. Per essere sempre praticamente perfette sotto ogni aspetto.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 66,78 €