I 15 migliori film parodia da vedere e rivedere

Frankenstein Junior: una divertente immagine del film

Il cinema, si sa, è una citazione continua di sé stesso. Inquadrature, dettagli, contesti e situazioni possono riferirsi, volontariamente o meno, ad altre pellicole già esistenti. Basti pensare a tutti i film visti nella nostra vita per rendersi conto di come in molti di essi si trovino omaggi voluti, stili influenzati da maestri passati e il fascino delle atmosfere di un tempo. Eppure, bisogna arrivare agli anni '70 per concepire un modo di fare cinema che si autociti con l'intento di realizzare una satira, una versione caricaturale e/o comica il cui il cinema si è preso in giro, diventando un nuovo modo di conoscere sé stesso senza dimenticare di guardare al presente e al futuro.

Sebbene sia un genere che possa essere ritenuto superficiale e, bene o male, dagli schemi sempre quasi uguali, bisogna considerare che i film parodia sono cambiati molto nel corso degli anni a livello contenutistico e visivo, andando sempre ben oltre alla semplice storpiatura dei soli titoli. Così, abbiamo deciso di proporre la classifica dei migliori film parodia che a modo loro hanno segnato la storia del cinema, tra black humor, citazioni, caricature e rivisitazioni.

1. Robin Hood: un uomo in calzamaglia (1993)

Robin Hood un uomo in calzamaglia

Nato con il chiaro intento di parodiare Robin Hood principe dei ladri, Robin Hood - Un uomo in calzamaglia è stato uno dei film parodia che ha segnato i primi anni '90. Il film di Mel Brooks, con Cary Elwes, Amy Yasbeck e Richard Lewis, segue la storia di Robin di Locksley che, dopo un periodo di detenzione, riesce ad evadere e a tornare in patria. Tuttavia, il re d'Inghilterra, Riccardo Cuor di Leone, è partito per la Crociata in Terra Santa e il suo posto nel regno è stato già preso dal perfido fratello del re, il principe Giovanni.

Robin Hood un uomo in calzamaglia

A causa proprio di quest'ultimo e del crudele sceriffo di Ruttingham, il popolo è ridotto alla miseria, costretto a pagare tasse sempre più alte. La stessa condizione tocca anche a Robin che, dopo la confisca delle terre di famiglia, si rifugia nella foresta di Sherwood, seguito dai suoi fidati seguaci, Etcì, Little John e Bellosguardo. Diventato ormai il leader del popolo sempre più povero, Robin organizza un piano per fronteggiare il principe Giovanni e, soprattutto, lo sceriffo, anch'egli innamorato (come Robin) di Lady Marian di Batman, principessa in attesa dell'uomo che faccia breccia nel suo cuore e che riesca a scalfire la sua inossidabile cintura di castità.

2. Frankenstein Junior (1974)

Una scena del film di Brooks

Girato interamente in bianco e nero e con una fotografia che ricorda gli anni '30, periodo a cui risale il Frankenstein di James Whale, sin dal 1974 Frankenstein Junior continua ad essere uno dei migliori film parodia della storia del cinema ispirato al famoso romanzo di Mary Shelley. Diretto da Mel Brooks e interpretato da Gene Wilder, Marty Feldman e Peter Boyle, tra il lupo ululà e il castello ululì, il film segue la storia del famoso professore Frederick Frankenstein, nipote del celebre Dottor Victor von Frankenstein, che storpia la pronuncia del cognome in Frankenstin in quanto non condivide le teorie medico-scientifiche del nonno.

Una mitica scena di Frankenstein Junior

Tuttavia, alla morte di quest'ultimo, Frederick riceve in eredità un castello in Transilvania, luogo in cui si reca subito, facendo la conoscenza dell'aiutante Igor, della giovane assistente Inga e della misteriosa Frau Blucher. Inizialmente contrario alle teorie del nonno, Frederick cambia idea quando ritrova degli appunti e pensa che non sarebbe così impossibile creare la vita: dopo aver recuperato un cadavere ed un cervello, il professore riesce a dare vita ad una creatura che però non si comporta come pensato, in quanto il suo cervello è Abnormal. Così dopo essere scappato dal castello, essere recuperato da Frederick ed essere incarcerato, il mostro rapisce la fidanzata di Frankenstin, che era giunta in Transilvania per trovare il professore. Ma quest'ultimo, dopo aver compreso le sofferenze della sua creatura e conscio di volerle bene, decide di rimediare ai propri errori, cercando di trasferirle parte della sua intelligenza.

3. L'aereo più pazzo del mondo (1980)

L'aereo più pazzo del mondo

Parodia di film come Ora zero e della serie Airport, a quarant'anni dalla sua uscita al cinema L'aereo più pazzo del mondo continua ad essere uno dei film parodia più apprezzati grazie alle sue innumerevoli citazioni, all'associazione di parole, a frasi e azioni non sense. Diretto e sceneggiato dal trio Zucker-Abrahams-Zucker (ovvero Jim Abrahams e i fratelli David Zucker e Jerry Zucker) e interpretato, tra gli altri, da Robert Hays, Lloyd Bridges e Leslie Nielsen, il film segue la storia dell'ex pilota Ted Striker, rimasto vittima dello stress post-traumatico dopo la guerra del Vietnam che gli impedisce di tornare a volare.

L'aereo più pazzo del mondo

Tuttavia, nonostante la sua fobia, Ted riesce a prendere un aereo diretto a Chicago per riconquistare Elaine, la sua ex ragazza che lavora come hostess proprio su quel volo. Sarà un imprevisto a far cambiare il corso delle cose: un'intossicazione alimentare ha colpito gran parte dei passeggeri e dell'equipaggio, piloti compresi: Elaine e Ted si troveranno ad essere i soli in grado di portare a terra quell'aereo, un compito che Otto, il pilota automatico non è in grado di svolgere.

4. Balle spaziali (1987)

Rick Moranis in una scena di BALLE SPAZIALI

Che Mel Brooks sia un genio indiscusso dei film commedia e parodistici è un dato di fatto e lo ha dimostrato anche con Balle spaziali. Realizzato come parodia di Guerre stellari e di altri film fantascientifici, il film con Rick Moranis, Bill Pullman e John Candy, segue la popolazione del pianeta Spaceball che ha sprecato tutta la sua aria. Così, il presidente Scrocco pensa di costringere re Roland, del pianeta Druidia, a consegnare a Spaceball la loro aria e, per attuare il piano, decide di far rapire la figlia del re, Vespa, così da chiedere l'aria come ricatto. Dunque, il comandante militare di Spaceball, Lord Casco, si appresa a rapire la principessa durante il giorno del suo matrimonio con il principe Valium. Tuttavia, prima di raggiungere Druidia, la principessa scappa con la sua navicella Mercedes e con Dorothy, sua droide d'onore.

Una scena di Spaceballs

Al fine di riportare la principessa a casa, re Roland decide di assoldare il contrabbandiere Stella Solitaria e il suo assistente Rutto, essere metà uomo e metà cane. I due, a bordo del camper spaziale Eagle 5, intercettano Mercedes e Lord Casco cerca di seguirli, salvo poi innescare la velocità smodata, perdendo i fuggitivi di vista. A corto di carburante, Stella Solitaria atterra nel deserto della lune di Vega e i quattro passeggeri, cioè Stella Solitaria, Rutto, Vespa e Dorothy, si troveranno al cospetto di Yogurt, colui che gli insegnerà ad usare il potere dello Sforzo.

5. Una pallottola spuntata (1988)

Una pallottolla spuntata

Basato sulla serie Quelli della pallottola spuntata, progetto del trio Zucker-Abrahams-Zucker che parodiava film e telefilm di genere poliziesco, Una pallottola spuntata è il primo film di una trilogia che ha segnato la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Il film di David Zucker con Leslie Nielsen e Priscilla Presley segue la storia del tenente della polizia di Los Angeles Frank Drebin, uomo a cui viene affidato il coordinamento della security della Regina Elisabetta II, che arriverà in città a breve.

Una pallottolla spuntata

Tuttavia, Frank rimane turbato al suo ritorno da Beirut quando scopre che Nordberg, un suo collega che stava lavorando sotto copertura indagando il traffico di droga, è rimasto gravemente ferito. Così, dopo essersi fatto raccontare alcune informazioni, Frank risale a Vincent Ludwig, un uomo molto influente che è responsabile del comitato di benvenuto della Regina. Dopo aver conosciuto l'attraente Jane, Frank ha ragione di credere che ci sia in ballo un complotto per colpire la Regina e tutto sembra essere più chiaro quando scopre che Mister Pahpshmir incontra il signor Ludwig, capendo che l'ipnosi sarà la chiave del caso.

6. Hot Shots! (1991)

Hot Shots!

Diretto da Jim Abrahams e parodia di Top Gun (senza dimenticare anche le citazioni cinematografiche come Via col vento e Superman), Hot Shots! ha segnato il cinema di inizio anni '90. Il film, che oltre ad aver consacrato Charlie Sheen come attore comico e vedere la presenza di Valeria Golino, Lloyd Bridges e Jon Cryer, segue la storia di Topper Harley, figlio di un pilota che era stato accusato di aver causato la morte di un collega.

Hot Shots!

Durante il tragitto per raggiungere la base alla quale è stato richiamato per affrontare una missione in Medio Oriente, incontra una cavallerizza acrobatica, scoprendo poi che si tratta della psichiatra Ramada Thompson che ha il compito di scavare proprio nel passato di Harley. Innamorato di Ramada e da ella ricambiato, Harley dovrà combattere contro i propri problemi di concentrazione e si troverà a dover sventare il tentativo di sabotaggio da parte del vice-comandante.

7. Dracula morto e contento (1995)

Dracula morto e contento

Ebbene sì, ancora una volta Mel Brooks, ma in questa lista dei migliori film parodia era impossibile non citare anche Dracula morto e contento. Ispirato al romanzo Dracula di Bram Stoker, nonché al film di Francis Ford Coppola, l'ultimo film del regista americano è ambientato nella Transilvania del 1893, anno in cui un avvocato di Londra, Thomas Renfield, si reca ad un incontro con il Conte Dracula così da portare a termine l'acquisto, da parte del Conte, dell'Abbazia di Carfax. Nonostante fosse stato messo in guardia, Thomas rimane affascinato dal Conte, tanto da essere reso schiavo.

Dracula morto e contento

In seguito, i due partono per Londra, si sistemano nella dimora appena acquistata e Dracula comincia a farsi strada nell'alta società londinese. Sarà così che il Conte farà la conoscenza del dr. Seaward, direttore di un famoso manicomio e padre di Mina. Quest'ultima è molto amica di Lucy, vero oggetto del desiderio di Dracula che, intanto, continua a dissanguare diverse vittime. Tuttavia, il Dr. Van Helsing, chiamato per capire perché Lucy continui ad essere sempre più priva di forze, si rende conto di avere a che fare con un vampiro e di adeguerà per cercare di incastrarlo.

8. Scary Movie (2000)

Scary Movie

Capostipite dei film demenziali del nuovo millennio e primo di una serie di cinque film, Scary Movie prende spunto dal genere thriller ed horror, prendendo in giro alcuni luoghi comuni e citando film come Scream, Matrix e Il sesto senso. I protagonisti del film, diretto da Keenen Ivory Wayans, sono un gruppo di ragazzi, amici e studenti, che si trovano a dover fare i conti con un killer che ha iniziato la sua serie di delitti uccidendo Drew Decker, studentessa e modella rimasta sola in casa.

Scary Movie

Sebbene la polizia non riesca a cavare un ragno dal buco, poiché il caso è affidato al reparto più imbranato di cui fa parte anche Doofy Gilmore, un agente con dei problemi mentali, Cindy (interpretata da Anna Faris), Brenda e Buffy sono convinte che l'assassino non possa essere molto lontano e, addirittura, Cindy pensa che l'uomo possa essere collegato ad un signore che era stato ucciso per sbaglio, un anno prima, dal trio di amiche e dai loro rispettivi fidanzati. Intanto, con il proseguimento degli omicidi, la giornalista Gail Halistrom cerca di filmare in diretta i tentativi di aggressione del serial killer: egli, infatti, cercherà di uccidere tutti gli amici di Cindy e la ragazza stessa.

9. Austin Powers - Il controspione (1997)

Austin Powers - Il Controspione

Primo film di una trilogia che intende parodiare il genere spy story (di cui soprattutto la figura di James Bond), Austin Powers - Il controspione si basa su alcuni dei personaggi ideati da Mike Myers che, non a caso, è anche autore della sceneggiatura. Il film, diretto da Jay Roach, è ambientato nella Londra del 1967, periodo in cui Austin Powers non perde occasione per seguire la moda, dai vestiti ai locali da frequentare.

Austin Powers - Il Controspione

Così, se di giorno è fotografo per riviste patinate, di notte diventa una spia pronta a difendere la Regina in caso di necessità. Dopo la sua ultima missione, Austin viene però ibernato, salvo essere scongelato trent'anni dopo: egli è così pronto ad affrontare il suo acerrimo nemico, il dott. Male, che è deciso a minacciare il futuro del mondo con il suo progetto Vulcano, realizzato grazie alla sua multinazionale Virtucon. Tuttavia, in questa missione Austin viene affiancato dalla giovane Vanessa, figlia di un'amica di vecchia data dello stesso Austin e che quest'ultimo comincia a corteggiare, cercando di conquistarla nonostante le rocambolesche avventure in quel di Las Vegas.

10. L'alba dei morti dementi (2004)

Shaun of the Dead: Simon Pegg va a caccia di zombie per le strade di Londra

Primo capitolo della Trilogia del Cornetto, L'alba dei morti dementi è un film diventato un cult nel giro di pochissimi anni, parodia di pellicole del genere horror. Diretto dal brillante Edgar Wright e interpretato, tra gli altri, da Simon Pegg e Nick Frost, il film segue la storia del giovane Shaun, un impiegato di un negozio di elettrodomestici che vive insieme ai suoi amici Pete e Ed nella periferia di Londra. Per Shaun la vita segue la solita routine tra un lavoro con lo soddisfa, il conflittuale rapporto con il patrigno, la relazione con la fidanzata Liz e le partite a videogame con i suoi amici.

L'alba dei morti dementi

Per il protagonista tutto cambia quando, dopo essere stato piantato dalla fidanzata ed essersi andato ad ubriacare con Ed, la mattina successiva, dopo essersi ripresi dalla sbornia, si rendono conto che un'ondata di zombie sta dilagando per le strade di Londra. Dopo essere riusciti ad annientare alcuni di loro e dopo aver barricato Pete in bagno poiché anche lui si è trasformato in zombie, i due amici scappano dalla madre di Shaun e, dopo aver fatto salire a bordo la signora e altri amici, cercano di raggiungere il Winchester. E se l'unica soluzione per entrare nel pub è di fingersi dei morti viventi, chi dice che umani e zombie non siano destinati a convivere pacificamente?

11. Mars Attacks! (1996)

Una scena di Mars Attack! di Tim Burton

Forse in questo caso, più che di parodia e citazionismo vero e proprio bisognerebbe parlare di satira e black humor, ma di fatto Marks Attacks! riprende quei film di serie B, appartenenti al genere fantascienza e realizzati negli anni '50. Diretto da Tim Burton e composto da un cast ricchissimo (basti pensare a Jack Nicholson, Glenn Close e Sarah Jessica Parker, solo per citarne alcuni), il film racconta l'attacco d'invasione da parte dei marziani ai danni degli Stati Uniti.

Una sequenza tratta dal film Mars Attacks!

Sebbene il Presidente James Dale sia convinto di poter trovare un accordo con gli alieni, questo evento stravolge le vite di alcuni personaggi che seguono la vicenda, dal giovane fornaio Richie, ai telecronisti Jason e Nathalie. Nonostante tutto fosse abbastanza tranquillo, i marziani fraintendono un segnale di pace dettato dagli umani, decidendo di colpire quest'ultimi con i loro raggi laser. Tuttavia, il fatto che siano alieni non li rende immuni dall'avere un punto debole che possa annientarli.

12. Hot Fuzz (2007)

Una scena di Hot Fuzz

Impossibile non citare in questa lista anche il secondo film della Trilogia del Cornetto, ovvero Hot Fuzz. Parodia e omaggio ai grandi classici del cinema d'azione, questo film, sempre diretto da Edgar Wright ed interpretato da Simon Pegg e Nick Frost, vede protagonista Nicholas Angel, ritenuto il miglior poliziotto di Londra e, proprio per questo, in grado di mettere in cattiva luce i colleghi. Per ovviare al problema, Nicholas viene trasferito a Sandford, un villaggio di campagna molto tranquillo. Messo in coppia con Danny Butterman, quest'ultimo crede che Nicholas possa dargli una carica di adrenalina in quanto proveniente da una grande città.

Gli attori Nick Frost e Simon Pegg in Hot Fuzz

Sebbene tutto sembri essere anche troppo calmo, una serie di morti comincia a minare la tranquillità del paese: tuttavia, se gli abitanti e i colleghi poliziotti pensano che si tratti di una sequela di semplici incidenti, Nicholas sospetta che si tratti invece di omicidio. Così, dopo l'ennesima disgraziata morte, l'agente comincia a sospettare del gestore di un supermercato locale, Simon Skinner, perché potrebbe aver avuto a che fare con le vittime, tutte quante coinvolte in un affare immobiliare di una certa consistenza.

13. 3ciento - Chi l'ha duro... la vince (2008)

Carmen Electra, Sean Maguire e Kevin Sorbo in una scena del film 3ciento - Chi l'ha duro... la vince

Nonostante non sia stato molto apprezzato ai tempi dell'uscita al cinema, 3ciento - Chi l'ha duro... la vince è uno dei film parodia più recenti che, in ogni caso, è rimasto nella memoria collettiva. Diretto da Jason Friedberg e Aaron Seltzer, interpretato da Carmen Electra, Sean Maguire e Ken Davitian, il film è una chiara di parodia di 300 (ma non solo). Non a caso, infatti, la pellicola si incentra sulla figura di Leonida che, dopo una serie di strane prove, riesce a diventare uno spartano a tutti gli effetti, anche in virtù del fatto di essere già nato con possenti addominali e con una barba folta. Una preparazione che, però, aiuterà Leonida quando sarà Re, momento in cui si troverà a combattere invasori di ogni epoca.

14. Johnny English (2003)

Johnny English

Primo film di una saga con il chiaro intento di parodiare i film che vedono protagonista James Bond, Johnny English ha segnato un punto fermo nella storia del cinema, sebbene non sia diventato un vero e proprio cult. Diretto da Peter Howitt e interpretato da Rowan Atkinson e John Malkovich, il film vede protagonista proprio Johnny English, uno degli agenti più imbranati che, a causa dell'improvvisa quanto inspiegabile morte dei suoi colleghi, si trova a dover proteggere il Paese. Ma non solo, perché l'agente dovrà scoprire anche chi si cela dietro la morte dei suoi colleghi e chi abbia architettato il piano per rubare i gioielli della Corona.

15. Non è un'altra stupida commedia americana (2001)

Non è un'altra stupida commedia americana

Diventato un cult del nuovo millennio, Non è un'altra stupida commedia americana prende spunto dai film adolescenziali, come Kiss me e Quasi famosi, per poi parodiarli e dare vita ad una commedia. Realizzato da Joel Gallen e interpretato, tra gli altri, da Chris Evans e Chyler Leigh, segue la storia della giovane Janey Briggs: la ragazza, che vive con il sogno di poter diventare un'artista, viene considerata brutta e viene emarginata perché indossa sempre una salopette sporca di pittura, porta gli occhiali e raccoglie sempre i capelli in una coda. Chi proverà ad aiutare Janey sarà Jake Wyler, il ragazzo più bello della scuola, che dopo aver accettato una scommessa tenta di trasformare il brutto anatroccolo in un cigno, convinto di poterla far diventare la reginetta del ballo di fine anno.