Mercoledì: tutto quello che sappiamo sulla serie Netflix di Tim Burton

Ora che abbiamo finalmente una data di uscita (e non poteva che essere un mercoledì) possiamo fare il punto su Mercoledì, la prima serie in assoluta di Tim Burton, che come molti registi prova a cimentarsi anche con il mezzo televisivo. Lo farà guarda caso per una piattaforma, in questo caso Netflix per provare a raccontare la storia della famiglia Addams dal punto di vista unico e mai analizzato prima, quello di Wednesday Addams, che sarà interpretata da Jenna Ortega. Ecco tutto quello che sappiamo su Mercoledì, dal 23 novembre - ovviamente un mercoledì come giorno della settimana, lo stesso che utilizziamo noi per raccontarvi quanto sappiamo finora - sulla piattaforma.

Approccio comico-macabro

Il nuovo poster e la nuova clip di Mercoledì, condivisi al TUDUM Netflix, confermano il tono - che speriamo sia mantenuto per tutta la serie - che unisce il tono dark e quello della comicità caustica tipici di Tim Burton, che sembra aver ritrovato nuova linfa e vitalità dopo gli ultimi tiepidi lavori sul grande schermo. Raccontando una storia molto vicina ai suoi canoni - ovvero quella della famiglia Addams, nata dai fumetti e resa celebre dallo show anni '60 e dai film anni '90 - puntiamo tutto su questo progetto per il suo ritorno ai fasti di un tempo. Cerchiamo di riassumere in questo articolo le informazioni finora ricevute sull'atteso dark serial, oltre alle nostre prime impressioni dalle immagini viste. Jenna Ortega, cresciuta su Disney Channel in Harley in mezzo, si è poi vista e apprezzata in Jane the Virgin come giovane Jane Villanueva, in You nei panni di Ellie Alves, la giovane vicina di casa del protagonista Joe, e al cinema nel prequel di Scream come sorella minore della protagonista. Ci sembra un ottimo casting e ci convince da queste prime immagini nei panni della primogenita di casa Addams. Una ragazza che ha sempre avuto la schiettezza, la cattiveria e la battuta pronta ma non è mai stata così protagonista come sarà in questo show, che racconterà la storia della famiglia dal suo punto di vista. Come ha confermato l'attrice, hanno cercato di costruire un'adolescente che fosse diversa da tutte le altre ma allo stesso tempo inserita nel mondo reale.

La Nevermore Academy e il cameo di Christina Ricci

Due saranno i nuclei dove a quanto pare sarà principalmente ambientata la dark comedy. Da un lato la Nevermore Academy, la scuola privata dove viene mandata a studiare Mercoledì. A "colorare" l'accademia la preside Larissa Weems interpretata da Gwendoline Christie (Brienne di Tarth del Trono di Spade e Lucifer di The Sandman), mentre altre studentesse e personaggi legati alla scuola saranno: Jamie McShane (Sheriff Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J. Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (Dr.ssa Valerie Kinbott). Christina Ricci ha accettato di tornare a lavorare con Tim Burton dopo Il mistero di Sleepy Hollow e nel mondo di Mercoledì, che ha contribuito a rendere celebre e iconica negli anni '90 nei due film dedicati alla famiglia Addams. Nel serial Netflix interpreterà invece Marilyn Thornhill. Al centro della storia un mistero - che quindi iscrive la comedy non solo nei toni soprannaturali ma anche in quelli investigativi - su un fattaccio successo 25 anni prima ai genitori della protagonista, cercando di risolvere una serie di omicidi. Mercoledì dovrà anche imparare a controllare i propri poteri e gestire le relazioni sociali con gli altri adolescenti... molto diversi da lei.

La famiglia Addams

Pur se "di contorno" (ma non troppo) non poteva non esserci attenzione di casting sul resto della famiglia Addams. Per interpretare gli altri iconici membri del nucleo di sangue sono stati scelti Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams, che ci sembra riuscitissima), Luis Guzmàn (Gomez Addams, forse quello che convince meno) e Isaac Ordonez (Pugsley Addams, il fratellino di Mercoledì a cui spesso lei fa scherzi e dispetti ai limiti del macabro). Le polemiche sul suo casting sono comprensibili fino ad un certo punto, perché in fondo il suo aspetto si dimostra il più fedele alle vignette originali di Charles Addams, così come hanno fatto i due film animati del 2019 e 2021, piuttosto che lo show degli anni '60 e i film degli anni '90, che sono entrati prepotentemente nell'immaginario collettivo. Lo stesso vale per il casting di Christina Ricci, che molti avrebbero voluto come Mercoledì ma la differenza d'età avrebbe reso tutto molto cringe. Altre due scelte a livello di interpreti che hanno fatto molto parlare di sé sono state quelle dei genitori di Mercoledì. I fan a gran voce avrebbero voluto due attori feticcio del regista del macabro, Johnny Depp e Eva Green, ma la scelta è andata su un altro tipo di direzione, non solo e non tanto per controversie e impegni in atto dei due interpreti, ma per continuare il sangue latino della protagonista e per non legarsi necessariamente alla filmografia precedente del cineasta. Questo potrebbe essere un bene, come il ritrovato tono visivo caratteristico di Burton, dato che entrambi sembrano "reboottati" e quindi potrebbero portare una ventata d'aria fresca sia alla rappresentazione precedente degli Addams nell'audiovisivo sia alla carriera cinematografica di Tim Burton. Non ci resta che augurarci che Mercoledì ci faccia morire... dal ridere.