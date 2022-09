TUDUM Netflix: 10 serie e film che attendiamo di più

TUDUM, l'evento Netflix per annunciare le novità della nuova stagione streaming, tra alti e bassi nella presentazione non si è risparmiato nei ricchi e numerosi annunci fatti. Tra i tanti, ecco 10 serie e film dal TUDUM Netflix che ci hanno colpito o hanno confermato il nostro hype già elevato.

1. Mercoledì (23 novembre)

Locandina di Mercoledì

Dopo l'annuncio della data di uscita del giorno prima, il nuovo trailer ha confermato che Tim Burton potrebbe aver trovato il tono giusto per tornare ai fasti di un tempo e per raccontare l'infanzia di Wednesday Addams. La serie sarà un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima... tutto ciò mentre esplora nuove e complicate relazioni alla Nevermore. Nel ruolo della protagonista Mercoledì Addams ci sarà Jenna Ortega, affiancata da Gwendoline Christie (preside Larissa Weems), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams) e Isaac Ordonez (Pugsley Addams). Incrociamo le dita. Quelle di Mano, s'intende.

2. Pinocchio (9 dicembre)

Dopo quello (un po' deludente) di Zemeckis, un altro Pinocchio si appresta ad approdare sui nostri schermi: quello musical in stop-motion di Guillermo del Toro per Netflix. Dalle immagini viste, la conferma è quella della magia artigianale che solo questa tecnica nell'animazione può dare. Un progetto a cui il regista tiene moltissimo e a cui aveva iniziato a lavorare nel 2008. Nel cast di voci originali Ewan McGregor nei panni del Grillo Parlante, David Bradley in quelli di Geppetto, mentre l'esordiente Gregory Mann presta la voce a Pinocchio. Accanto a loro figurano anche Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, insieme al premio Oscar Christoph Waltz e Tilda Swinton. Poi però nessun nuovo Pinocchio per almeno 30 anni.

3. Entergalactic (30 settembre)

Lo speciale Entergalactic in arrivo a fine settembre sul servizio streaming, ci ha colpito dal trailer mostrato. Soprattutto visivamente per il mix insolito di musica e animazione, in cui l'amore è la risposta. Kid Cudi e Kenya Barris presentano questa storia d'amore animata e concept album.

4. The Redeem Team (2023)

Per tutti gli appassionati di docu-serie sportive, questa fa al caso vostro. The Redeem Team sarà la storia mai raccontata di una delle rimonte più famose nella storia dello sport. Guidata da Kobe Bryant, Dwyane Wade, Carmelo Anthony e LeBron James, la squadra di basket maschile degli Stati Uniti alle Olimpiadi del 2008 aveva tutto da perdere. E tutto da dimostrare.

5. The Watcher (13 ottobre)

La nuova miniserie della premiata ditta Ryan Murphy e Ian Brennan (American Horror Story) con un cast stellare capitanato da Naomi Watts. Dopo che la famiglia Brannock si trasferisce in quella che doveva essere la casa dei loro sogni di periferia, diventa rapidamente un vero inferno. Le lettere inquietanti di qualcuno che si fa chiamare "The Watcher" sono solo l'inizio mentre i sinistri segreti del quartiere vengono alla luce. Ispirato alla vera storia della famigerata casa "Watcher" nel New Jersey. Tratto dalla storia vera The Haunting of a Dream House di Reeves Wiedeman.

6. The Crown 5 (9 novembre)

Un teaser con pochissime immagini che mostrano Dominic West e Elizabeth Debicki nei panni di Carlo e Diana hanno creato ancora più hype per il 9 novembre: finalmente abbiamo una data di uscita per l'attesissima quinta e penultima stagione di The Crown, che racconterà gli anni travagliati della separazione tra il Principe e la Principessa del Galles. Tra i nuovi interpreti del canonico cambio di cast voluto dal creatore Peter Morgan ogni due stagioni, Imelda Staunton e Jonathan Pryce nei panni della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo suo consorte.

7. 1899 (17 novembre)

Altra serie attesissima, il nuovo lavoro dei creatori di Dark Baran bo Odar e Jantje Friese, uno dei successi mondiali di Netflix di matrice tedesca. La trama di 1899 è avvolta nel mistero e dovremmo rivedere delle vecchie conoscenze tra gli interpreti della precedente serie. Anche in questo caso finalmente abbiamo una data: 17 novembre! Nell'anno del titolo, i migranti di estrazione sociale e nazionalità diversa salgono a bordo di una nave che attraversa l'Oceano Atlantico per arrivare a New York, nella speranza di un futuro migliore. Durante la traversata incontrano un'altra imbarcazione, che si rivelerà molto diversa da ciò che sembra a prima vista.

8. Glass Onion: Knives Out 2 (23 dicembre)

Knives Out 2: una foto dei protagonisti di Glass Onion

Il nuovo capitolo giallo della saga di Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson con un cast stellare capitanato da Daniel Craig che torna a vestire i panni dell'investigatore Benoit Blanc, dal trailer mostrato omaggia ancora di più Cluedo con un gruppo di avventori invitati misteriosamente su un'isola per risolvere l'omicidio del loro ospite. Tra gli interpreti di Glass Onion: Knives Out 2 Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline con Kate Hudson e Dave Bautista.

9. The Witcher: Blood Origin (25 dicembre)

Lo spin-off The Witcher: Blood Origin di cui sono stati mostrati i personaggi e qualche scena in anteprima, farà tornare nel mondo tratto dai romanzi e dalla saga videoludica. Sarà una serie prequel che racconta della creazione del prototipo di Witcher ideale e gli eventi che hanno portato alla Congiunzione delle Sfere. Anche perché l'attesa per la terza stagione di The Witcher si protrarrà fino all'estate 2023.

10. The Three Body Problem (2023)

Tratta dalla trilogia di romanzi sci-fi cinese Il problema dei tre corpi, di Liu Cixin, questo maestoso progetto sembra voler essere la risposta di Netflix a House of the Dragon di HBO e Gli Anelli del Potere di Prime Video. Ad avere l'arduo compito di adattare questa saga stratificata e complessa gli ex showrunner de Il trono di spade: David Benioff e D. B. Weiss. Dalle prime immagini mostrate a TUDUM, è chiaro il grande investimento della piattaforma nel progetto. Speriamo a buon rendere.