Me Contro Te: Chi sono davvero Luì e Sofì?

Abbiamo incontrato Luì e Sofì, I Me Contro Te, in occasione del lancio della nuova serie tv Me contro Te - La famiglia reale, in streaming su Prime Video; è stata l'occasione per conoscerli meglio e per provare a capire qual è il segreto del loro successo.

I Me contro Te sono i nuovi Duran Duran. Nell'Hotel Palazzo Naiadi, a Roma, dove li abbiamo incontrati in occasione del lancio della nuova serie Me contro Te - La famiglia reale, in streaming su Prime Video dal 30 settembre, arrivavano in continuazione dei fan per incontrarli, chiedere autografi, fare una foto. E la stessa cosa era successa prima, al Cinema The Space Moderno. Una vera e propria LuieSofìmania. Un po' come la band di Simon Le Bon, solo che lì le fan erano adolescenti, qui sono dei bambini. Neanche il tempo di scherzare sui Duran Duran, e Luì e Sofì, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia, ci raccontano che anche loro faranno dei concerti, un vero e proprio tour nei palazzetti d'Italia (la partenza è il 5 novembre da Vigevano). Luì e Sofì sono così, non si fermano un attimo, non provano nessuna via che non possa essere tentata. E riescono bene in tutto. Conoscere, finalmente, da vicino, gli idoli dei propri bambini, è davvero interessante e pieno di sorprese. L'impressione è di avere di fronte delle persone che hanno prima di tutto il talento di essere sempre in sintonia con il loro pubblico (a cui tengono tantissimo), cioè i bambini, perché in fondo un po' bambini lo sono anche loro, sono riusciti a rimanere tali. E non è poco in un mondo in cui le giovani star (vedi Millie Bobby Brown di Stranger Things) crescono troppo in fretta. E in cui ormai diventa influencer chi ha più malizia. Ecco, loro di malizia non ce l'hanno, e riescono a parlare ai bambini con una semplicità che è difficile da trovare. La presentazione di Me Contro Te - La famiglia reale, è stata l'occasione per conoscerli meglio e provare a capire chi sono davvero Lui e Sofì. E per trovare il segreto del loro successo.

YouTube, cinema e serie tv: linguaggi e stili differenti

E non è facile da trovare neanche quella capacità di muoversi su più media. In comunicazione si direbbe che Luì e Sofì sono multicanale. Ma non declinano lo stesso contenuto su canali diversi, sono bravi a scegliere il contenuto giusto per il mezzo su cui si trovano. "Abbiamo voluto dividere i contenuti che realizziamo, in modo di essere più chiari con chi ci segue" ci spiega Luigi Calagna. "Su YouTube facciamo i giochi in casa, le sfide, ci sporchiamo con lo slime. Al cinema facciamo avventure, con una dose di mistero e anche di lotte. Nella serie abbiamo voluto raccontare i rapporti umani, abbiamo voluto mettere Luì e Sofì con nuovi personaggi". Luì ci spiega anche come sia proprio diverso il lavoro su ogni prodotto. "Nei nostri video su YouyTube facciamo un lavoro fatto in casa, siamo io e Sofì con il telefonino, improvvisiamo e registriamo" ci racconta. "Nei film ci scontriamo con gli effetti speciali, abbiamo stuntmen, coreografie, balli, veniamo appesi, sporcati. Mentre nella serie ci siamo scontrati con i dialoghi, abbiamo cercato di rendere più comica possibile la serie". "Girare una serie è abbastanza complesso, dietro c'è uno studio per le scene, per le luci" spiega Gianluca Leuzzi, a tutti gli effetti il terzo Me Contro Te, il regista che li segue dal loro primo film. "Nella serie non ci sono canzoni ed effetti speciali, perché abbiamo cercato di diversificare. La serie è incentrata sui personaggi e non sulla storia, e quindi c'è bisogno di uno spazio più ampio per raccontarli". Per trovare gli attori da affiancare a Luì e Sofì viene fatto ogni volta un casting molto accurato. E alla fine decidono loro tre, Luì, Sofì e il regista, spesso dopo discussioni nel loro gruppo WhatsApp: i tre sono praticamente sempre d'accordo. A proposito di cinema: il quarto film si farà, manca davvero poco. Il target, come vi abbiamo detto, è quello dei bambini. Ma in Me contro te - La famiglia reale, prova ad allargarlo. "La serie è più teen" ci spiega Luì. "C'è una forte componente Kids, ma abbiamo voluto dare più chiavi di lettura all'interno della serie. Infatti ci sono dei personaggi come Emma, la figlia ribelle, Tronaldo, il figlio nobilotto, Divina, la più snob, che tutti i teenager possono trovare nella loro classe, tra i propri amici".

Come nasce una canzone dei Me Contro Te?

Conquistato YouTube, il cinema e ora le piattaforme di streaming, ai Me Contro Te mancavano i concerti dal vivo, e anche questo obiettivo è stato raggiunto. "Dopo i video su YouTube, la serie, il cinema, ora vogliamo cantare dal vivo nei nostri concerti" ci racconta entusiasta Sofia Scalia. Se, con i vostri bambini, avete visto i film dei Me Contro Te avrete sentito le loro canzoni, che sono piacevoli e costruite piuttosto bene. Ma come nasce una canzone dei Me Contro Te? "Le nostre canzoni nascono in questo modo" ci spiega Sofì. "Noi magari pensiamo a un tema, e cominciamo a buttare giù le parole. Però abbiamo un team che ci aiuta nella scrittura delle parole e anche della musica". Ma la cosa che non sapevamo è che Luì sa suonare. "Dovete sapere che Luì ha un passato da chitarrista" ci svela Sofì. "Da giovane aveva una band. È appassionato di musica, e si intende di strumenti. Quindi siamo noi in prima persona ad aiutare il team". Tra i tanti campi in cui i Me Contro Te sono attivi, proprio la musica è quella che li diverte di più, che li fa sentire più liberi.

Paura che il successo possa finire? No

Luigi e Sofia sono due ragazzi che hanno visto arrivare il successo in modo inaspettato, almeno in questa dimensione, e che stanno lavorando sodo per mantenerlo. Si impegnano molto. Hanno vinto molti premi, il David di Donatello, il Biglietto d'Oro, con i loro film, e ora non sentono più la pressione, non sentono di dover dimostrare qualcosa. E vogliono fare quello che li diverte. Ma che rapporto hanno con il successo? "Paura che il successo possa finire non l'abbiamo" ci spiega Luì. "Non abbiamo mai avuto una grande ambizione di successo, ma è arrivato da sé. Lo abbiamo accolto, abbiamo cercato di dare il massimo. Sentiamo di più la responsabilità di quello che facciamo. Influenziamo tantissimi bambini e quindi cerchiamo di misurare quello che facciamo".

Palermo, Milano e il matrimonio

Più parli con loro e più ti viene voglia di conoscerli. Ad esempio, cosa fanno nel tempo libero? "Ne abbiamo poco, lavoriamo sempre" risponde Sofì. "Ma quando ne abbiamo ci piace stare in famiglia, con i nostri amici, ascoltare musica, guardare la tv, viaggiare. Siamo dei ragazzi normali". I due vivono fa qualche anno a Milano, per un fatto logistico. Palermo, per ogni impegno, richiedeva voli e pernottamenti fuori. In Sicilia, però, è rimasta la loro grande fanbase. Luì e Sofì, compagni nella vita e nel lavoro, sono una coppia da 10 anni, e sono fidanzati. Tutti, allora, aspettano questo matrimonio. "Il matrimonio è una cosa che abbiamo in programma" ci rispondono. "Il fatto è che organizzare un matrimonio cercando di accontentare il nostro pubblico richiede tempo, che in questo momento non c'è. Tutti i progetti sono incastrati uno dopo l'altro".

Il segreto del successo

I due ragazzi hanno anche una certa saggezza. A chi chiede loro come reagiscono alla maleducazione, Sofì risponde "Alla maleducazione non reagiamo. La ignoriamo, e forse è la cosa migliore: non si possono cambiare le persone". Ma come si spiegano i Me Contro Te il loro successo clamoroso? "Ancora non ce lo siamo spiegati" risponde candidamente Sofì. "Ancora non abbiamo una risposta a questo. Ma crediamo che sia per la nostra spontaneità. Il nostro pubblico percepisce che siamo così come ci vede, e forse piacciamo per questo".