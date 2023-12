Me contro Te – La famiglia reale 2, Lui e Sofì: “Natale è il momento ideale per godersi questa serie'

Metti un tè a Milano con Luì e Sofì. Me Contro Te - La famiglia reale 2, la seconda stagione della loro serie, è disponibile dal 20 dicembre in esclusiva su Prime Video, e per presentarla è stato organizzato un tea party a Palazzo Parigi a Milano. La cornice ideale per introdurre il tema della "famiglia reale", che insieme a Luì e Sofì, è la protagonista di questa storia. È qui, nell'elegante palazzo milanese, tra un tè e qualche pasticcino, che abbiamo incontrato Luì e Sofì e abbiamo parlato con loro della nuova stagione della loro serie. Nel pomeriggio a Palazzo Parigi i Me contro Te hanno incontrato anche molti bambini, dei giovani baby influencer, che sono stati davvero emozionati ad incontrare i loro beniamini. Vi raccontiamo la loro nuova serie nella nostra videointervista ai Me contro Te, Luigi Calagna e Sofia Scalia. La serie è diretta da Gianluca Leuzzi, è prodotta da Colorado Film Production, Warner Bros. Entertainment Italia e Me Contro Te, in collaborazione con Prime Video.

Sofì: "C'erano un sacco di strati in quei vestiti, ci sono volute tre persone per aiutarmi ad indossarli"

Luì e Sofì con Federica Lucaferri, che interpreta Divina

La serie è piena di gag spassose, in particolare quella in cui Sofì, colpita da una scossa, si crede una nobile e comincia a parlare in quel modo. Come è stato? "È stato divertentissimo" ci risponde Sofì. "In realtà volevo farlo da un sacco di tempo e non vedevo l'ora che arrivasse queste puntata per diventare la miglior amica di Divina. Per entrare nella sua cabina armadio, vedere tutti i suoi vestiti, le sue scarpe. È stato molto divertente, anche se devo dire che lei ci è rimasta molto male quando sono tornata in me". "Sì, ma vi potete immaginare quando è arrivata sul set vestita da nobile duchessa" aggiunge Luì.

"C'erano un sacco di strati in quei vestiti, ci sono volute tre persone per aiutarmi ad indossarli. E anche il cappello era molto pesante". In realtà la gag viene da un famoso video, in cui Luì e Sofì fanno la parodia di due ricchi e ricoprono tutti i cibi di foglie d'oro. "Sì" risponde Sofì. "Con i nostri video abbiamo fatto un sacco di esperienze che ci servono poi in tutto quello che facciamo, i film, le serie tv". "Siamo entrati ormai nei panni di quasi tutti i personaggi e in tutti i mondi possibili" interviene Luì. "Dalla giungla alla Transilvania. Siamo fortunati per questo".

Me contro Te - La famiglia reale 2, la recensione: Lui e Sofì sempre più comici

Lui: "Il formato della sitcom è quello che più si avvicina al nostro mondo dei contenuti web"

Sofia Scalia e Luigi Calagna, per tutti Luì e Sofì

La serie è una vera e propria sitcom: non ci sono i balletti, le canzoni, l'azione. Così Luì e Sofì puntano tutto sulla recitazione e sulla mimica facciale. E sono diventati ancora più bravi del solito. "Il formato della sitcom è quello che più si avvicina al nostro mondo dei contenuti web, dove siamo più a nostro agio" ci spiega Luì. "In più qui tutta la storia è portata avanti dai personaggi più che dalla trama in sé, e ci siamo divertiti a scrivere gag con tutti i personaggi della famiglia reale, che adesso è allargata". Questi nuovi personaggi funzionano: in particolare Milo (Daniele Sciarrone), che con Tronaldo (Sebastiano Kiniger) forma una coppia demenziale. Come hanno scelto i nuovi attori? "I nuovi attori sono divertentissimi" risponde Sofì. "Ci hanno colpito proprio per la loro mimica facciale. Pensiamo che siano proprio buffi, Milo ci farà ridere tantissimo, con Tronaldo è una coppia vincente". "In più c'è Irene, l'assistente di Divina, che è diventa un'influencer di fama mondiale. Già era difficile gestirla prima, adesso sarà totalmente fuori controllo" aggiunge Luì.

Me Contro Te: Chi sono davvero Luì e Sofì?

Sofì: ""Natale è il momento ideale per godersi questa seconda stagione",

Lui e Sofì con Daniele Sciarrone, che è lo spassoso cuoco Milo

Me contro te - La famiglia reale 2 arriva su Prime Video proprio nel periodo di Natale, una festa che secondo noi si addice molto ai Me contro Te. E infatti è così. "Noi amiamo il Natale, è il periodo dell'anno che preferiamo" risponde Sofì. "Ci viene difficile scegliere tra l'estate e il Natale ma scegliamo il Natale. È un periodo magico, lo passiamo con le persone a noi più care, come i nostri amici e la nostra famiglia. Siamo felicissimi di aver fatto un disco di Natale, era il nostro sogno nel cassetto, e siamo felici che la seconda stagione possa uscire in questo periodo". "Siamo felici del disco" interviene Luì. "La musica ci ha sempre accompagnato nel corso di questi dieci anni. E siamo felicissimi di tutte le canzoni che sono uscite e di averle potute cantare dal vivo". "In questo periodo tutti quelli che ci seguono saranno a casa con le loro famiglie" aggiunge Sofì. "È il momento ideale per godersi questa seconda stagione"