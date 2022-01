Me Contro Te Il film - Persi nel tempo, Luì e Sofì: "Piacciamo ai bambini perché siamo spontanei"

Me Contro Te Il Film - Persi nel tempo: Luigi Calagna e Sofina Scalia in una scena

A Luì e Sofì, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalìa, sono due ragazzi a cui si vuole bene. Se sei un genitore, e ha dei bambini, puoi viverli come un tormentone, perché i tuoi figli li vogliono vedere. Ma puoi viverli come degli alleati, come quegli zii o quei cugini più giovani che quando vengono a trovare i tuoi bambini li fanno divertire tanto. Una volta conosciuti da vicino, in occasione della presentazione di Me Contro Te Il film - Persi nel tempo, il terzo film della loro avventura al cinema, in sala dal 1 gennaio, capisci che loro sono proprio così come li vedi. Sono limpidi, sinceri, ed è questo che ai bambini piace. Ce lo ha confermato anche Sofì, quando le abbiamo chiesto proprio questo aspetto. "Inizialmente avevamo creato un canale che si chiamava Me contro Te perché facevamo delle sfide" ci racconta. "Ma non avevamo assolutamente pensato di rivolgerci a un pubblico di bambini. È stata una conseguenza: pian piano abbiamo capito di arrivare di più a quel pubblico lì. Noi tuttora non sappiamo perché questo sia successo. Probabilmente è perché noi siamo spontanei. I bambini capiscono, capiscono che ci divertiamo davvero".

Luì e Sofì: "Nei film emerge il nostro lato umano e sentimentale"

I film dei Me Contro Te, in fondo, sono molto diversi dai loro video su YouTube. "Il nostro obiettivo è quello di stupire chi viene a guardare i nostri film portandoli a vedere delle avventure che non vedono sul nostro canale YouTube, facendo provare loro delle emozioni vere". "Nei nostri video su YouTube ci sono la comicità, la curiosità, gli esperimenti" aggiunge Luì. "Mentre nei film emerge anche il lato umano e sentimentale nostro e dei personaggi che compongono questo mondo: la paura del cattivo, l'avventura, l'ansia. E anche l'amore, il fatto che noi in queste avventure spesso ci ritroviamo separati. È quello che coinvolge il pubblico e rende questi film un'esperienza unica, al cinema".

Luì e Sofì: "Ci piacciono Harry Potter e Ritorno al Futuro, Scooby Doo e le Winx"

Me Contro Te Il Film - Persi Nel Tempo, come si capisce dal titolo, vede i nostri eroi venire trasportati, a causa della rottura di una clessidra magica, in diverse epoche. E queste è l'occasione di mettere nella loro storia tutta una serie di riferimenti a film e cartoni molto amati. Ma quali sono i loro preferiti? "La mia saga preferita è Harry Potter, e si capisce da tutta una serie di riferimenti alla magia. Tra i riferimenti più specifici c'è quello a un film che ho amato tantissimo, ed è Ritorno al futuro. Ho voluto entrare in quel mondo lì". "Oltre ai film anche i cartoni animati ci hanno ispirato" aggiunge Sofì. "Noi vogliamo che i nostri film siano dei cartoni animati live action. E ci hanno ispirato molto Scooby Doo e le Winx".

Lui e Sofì: "Un quarto film? Perché no!"

I nostri "cartoni animati" si esibiscono anche in dei numeri di ballo e canto. "Tuttora studiamo" ci spiega Luì. "E scrivere canzoni è una delle nostre passioni. In ogni film aggiungiamo più canzoni, e in questa sono quattro: ci sono canzoni d'azione, canzoni romantiche e canzoni di festa". Il finale è aperto, e un quarto film è possibile. Lo vedremo? "Perché no!" risponde Sofì. "Questo conclude la trilogia, ma abbiamo in mente di continuare e ci piacerebbe scrivere gli altri capitoli" ci svela Luì.

