Me contro Te – La famiglia reale 2, la recensione: Lui e Sofì sempre più comici

La recensione di Me Contro Te - La famiglia reale 2: la seconda stagione delle serie è disponibile dal 20 dicembre su Prime Video; i bambini così potranno ritrovare Luì e Sofì in una nuova veste, ancora più divertenti e più comici.

Per tutti i bambini che attendono queste feste di Natale per godersi l'affetto della famiglia, un po' di riposo dalla scuola e qualche regalo sotto l'albero, quest'anno ci sarà un bel regalo in più. Da scartare, cioè da selezionare sull'app e premere play, ci sarà il nuovo regalo dei loro grandi amici, Luì e Sofì. Come vi raccontiamo nella recensione di Me Contro Te - La famiglia reale 2, la seconda stagione delle serie è disponibile dal 20 dicembre in esclusiva su Prime Video. I bambini così potranno ritrovare Luì e Sofì in una nuova veste, ancora più divertenti e più comici. La serie, infatti, vira sempre di più verso uno stile da sitcom e una comicità slapstick, e le doti recitative del duo sono sempre migliori. Con i Me contro Te, Luigi Calagna e Sofia Scalia, la serie è diretta da Gianluca Leuzzi, prodotta da Colorado Film Production, Warner Bros. Entertainment Italia e Me Contro Te, in collaborazione con Prime Video.

Sofì e Luì ritornano al palazzo reale

Me contro te - La famiglia reale 2: una scena della seconda stagione

Sofì e Luì dopo il loro viaggio in giro per il mondo ritornano al palazzo reale con i nipoti della regina: Emma è la solita irriverente, disprezza tutto ciò che riguarda il mondo dei reali e si diverte a scatenarsi con la sua batteria, Tronaldo è sempre più preso dalle sue giocate a bocce con i suoi amici anziani mentre Divina è riuscita nel suo intento di diventare un'influencer famosa, così al castello arriva anche Irene, la sua assistente, una ragazza dolce e gentile amante dei fumetti. Dario e Cornelia che continuano a prendersi cura del castello hanno assunto un aiuto cuoco, Milo, un ragazzo simpaticissimo, ma che si rivelerà un gran pasticcione.

Me Contro Te: Chi sono davvero Luì e Sofì?

Rispetto ai film è un altro universo narrativo

Me contro te - La famiglia reale 2: un momento della seconda stagione

Il pubblico di giovanissimi che segue i Me contro Te ritroverà la serie che ha amato nella prima stagione, ma troverà anche qualcosa di nuovo. Me contro te - La famiglia reale, come avevamo capito già nella prima tornata di episodi, si muove decisamente in un altro mondo, un altro universo narrativo rispetto a quello dei film. L'universo cinematico dei Me conto Te, infatti, è fatto di film collegati tra loro, una saga in cui un film continua la storia del precedente, e dove i personaggi ritornano costantemente: c'è azione, avventura, e ci sono le canzoni e i balletti. E, solitamente, mondi fantastici. Quella della serie, invece, è una storia a sé, non è collegata ai film e vede Luì e Sofì (Luigi Calagna e Sofia Scalia) in un mondo che ha sempre qualcosa di incantato, ma è comunque più terreno e realistico di quello dei film.

Sempre più nel terreno della sitcom

Me contro te - La famiglia reale 2: Luì e Sofì in una scena

Me contro Te - La famiglia reale si muove in realtà sempre più nel terreno della sitcom, un genere che, in Italia, ha avuto la sua storia (da Orazio a Nonno Felice a Casa Vianello a Zanzibar, per citarne alcune). Un genere che i Me contro Te e il fidato Gianluca Leuzzi adattano a loro piacimento, secondo il tono e i colori da favola che da sempre caratterizzano il loro mondo. Così la serie è girata tutta in interni, punta di più sulla comicità di battute e di situazioni, su gag brevi e riuscite.

Me Contro Te - La famiglia reale, la recensione: Una festa per bambini che prende vita sullo schermo

Luì e Sofì: comicità ed espressività dei volti

Il virare ancora più deciso verso questo stile fa sì che, senza l'azione e le canzoni, Luì e Sofì puntino di più sulla comicità e sull'espressività dei volti. I due idoli dei bambini sono cresciuti molto a livello di recitazione. In particolare, Sofì è spassosa nell'episodio 2, quello in cui, colpita da una scossa, si crede una nobile e discorre amabilmente con Divina parlando forbito con termini in francese.

Me contro te - La famiglia reale 2: una scena

E sono anche riusciti a circondarsi dei volti giusti per il tipo di racconto che vogliono fare, e, insieme a Leuzzi, a uniformare tutti i loro attori allo stile di recitazione del progetto. I nuovi ingressi funzionano: Irene (Siria Giraldo), l'assistente social di Divina, è simpatica e rappresenta un nuovo "tipo" del mondo di oggi, il social media manager vittima dell'influencer, una figura figlia dei giorni nostri. Ed è riuscito anche l'arrivo di Milo (Daniele Sciarrone), il cuoco, volto e movenze da fumetto, che con Tronaldo (Sebastiano Kiniger) forma una coppia demenziale e dedita alle gag slapstick davanti alle quali è impossibile non ridere. Anche Divina (Federica Lucaferri) ed Emma (Tiare Marotta), oltre a Dario (Giuseppe Gandini, il volto più noto del gruppo) e Cornelia (Beatrice Aiello), hanno i volti giusti per i loro personaggi.

I Me contro Te su tutti i media

Me contro te - La famiglia reale: un'immagine della serie

E così i Me contro Te, Luì e Sofì, riescono ormai a presidiare tutti i media. Dai social, in particolare YouTube, il media con cui sono nati, con i loro video di sfide, la cinema, media nel quale sono campioni di incassi, alla musica, con gli album e i concerti dal vivo, fino allo streaming, con questa serie tv (dalla durata perfetta, 20 minuti ad episodio). C'è anche l'editoria, con i loro libri. Ai Me contro Te che, visto il finale aperto del loro ultimo film, Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania, torneranno anche al cinema, a questo punto manca solo la favola più bella, il loro atteso matrimonio. Qualcosa ci dice che il prossimo anno potrebbe essere quello giusto...