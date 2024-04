Mary & George: tutto quello che sappiamo sulla serie con Julianne Moore

I period drama suscitano sempre un certo fascino perché raccontano di tempi più o meno lontani, pur parlando spesso dell'oggi e di tematiche estremamente attuali, e perché presentano una serie di scenografie, costumi e trucco da cui è impossibile non lasciarsi trasportare, viaggiando in epoche più o meno passate.

Allo stesso tempo sono gli scandali (a corte e non) a catalizzare l'altra parte dell'attenzione del pubblico quando si tratta di storie proibite che hanno rimescolato la storia per come la conosciamo e l'abbiamo studiata. Va ad inserirsi in questo frangente Mary & George, la nuova serie in costume con Julianne Moore, Nicholas Galitzine e Tony Curran. Al centro uno strano "triangolo" in cui la donna del titolo spinse il figlio del titolo a diventare "il favorito del re". Dal 7 aprile in esclusiva streaming solo su NOW con doppio appuntamento ogni domenica per quattro settimane.

La trama di Mary & George

Mary & George: Julianne Moore e Nicholas Galitzine in una scena

Prodotta da Hera Pictures in associazione con Sky Studios, Mary & George è scritta da DC Moore (Killing Eve, Temple), che si è ispirato al saggio The King's Assassin di Benjamin Woolley. A capo dei registi Oliver Hermanus (Living, Moffie). Nella trama della serie la Mary Villiers del titolo è una donna estremamente intelligente e ambiziosa, ma di umili origini: non essendo riuscita ad arrivare a Corte con le proprie doti e capacità, pensa di provare ad utilizzare quelle del secondogenito George (l'altra metà del titolo, che curiosamente non fa riferimento ad una coppia in senso stretto), un giovane carismatico e di bella presenza.

La donna vuole che il ragazzo irretisca Giacomo I d'Inghilterra, alias Re Giacomo VI di Scozia, per farsi strada e diventare così una delle donne più potenti del regno. Solo che a quel punto dovrà capire se la sua scelta le si ritorcerà contro. Da che parte sceglierà di stare George: quella della madre Mary, amorevolmente morbosa e calcolatrice, oppure quella del regno rappresentato dal suo amore, Giacomo, e dalla possibilità di entrare tra le pagine della Storia?

La storia vera dietro Mary & George

Mary & George: Nicholas Galitzine in una scena

Parliamo di Storia con la s maiuscola dato che quella di Mary & George è una storia vera, anche se volutamente romanzata. Intrighi di palazzo, seduzione e inganni sono gli ingredienti alla base di questa serie che strizza l'occhio a The Tudors con Jonathan Rhys-Meyers. Ad interpretare Mary Villiers è stata scelta il Premio Oscar Julianne Moore (anche produttrice e ora in sala con May December di Todd Haynes, abituata a ruoli complessi pieni di sfaccettature). La giovane promessa Nicholas Galitzine (Cenerentola, Purple Hearts, Rosso Bianco & Sangue Blu e presto in The Idea of You), che ha già dimostrato di essere "molto più di un bel faccino" diventa George Villiers e Tony Curran (Mayflies, Your Honor) è infine Re Giacomo.

Mary & George: una scena della serie

Il trio (pro)mette in scena un rapporto a tre pieno di colpi di scena, ripicche e sbugiardamenti, con Mary disposta a tutto pur di ottenere ciò che crede le spetti, George pronto a voler essere definito da qualcosa di più del suo aspetto fisico e Giacomo deciso a voler capire di chi possa fidarsi nella proprie Corte. Tutti temi che strizzano fortemente l'occhio all'attualità. Insomma non solo l'apprezzata ed elegante The Gilded Age di Julian Fellowes, ma ora anche Mary & George è tra i period drama per cui abbonarsi a NOW.

Cast e crew di Mary & George

Mary & George: il cast della serie Sky Original

Il vasto cast di Mary & George comprende anche Nicola Walker (The Split, Unforgotten), Niamh Algar (The Wonder, Malpractice), Trine Dyrholm (The Legacy, Queen Of Hearts), Sean Gilder (Sherwood, Slow Horses), Adrian Rawlins (Living, Chernobyl), Mark O'Halloran (The Miracle Club, The Virtues), Laurie Davidson (Masters of the Air, Guilty Party), Samuel Blenkin (Atlanta, The Witcher: Blood Origin), Jacob McCarthy (SAS: Rogue Heroes, The Tragedy of Macbeth).

E ancora Tom Victor (Consent), Alice Grant (Anthem at Almeida Theatre), Amelia Gething (Emily, The Amelia Gething Complex), Mirren Mack (The Nest, The Witcher: Blood Origin), Rina Mahoney (Happy Valley, Cobra) e Simon Russell Beale (The Death of Stalin, The Outfit). Liza Marshall è produttrice esecutiva per Hera Pictures insieme a Sam Hoyle per Sky Studios. La serie verrà distribuita da STARZ, in esclusiva, negli Stati Uniti e in Canada. La distribuzione internazionale è di NBCUniversal Global Distribution per conto di Sky Studios.