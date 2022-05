Marvel: tutte le serie tv che vedremo nel 2022

Moon Knight: un'immagine del protagonista

Dopo un 2021 stracolmo di serie tv che non ci hanno lasciato un attimo di tregua, i Marvel Studios continuano a sfornare show di supereroi destinati a Disney Plus. Il 2022, infatti, sarà pieno di zeppo di nuovi personaggi da scoprire sul piccolo schermo. Abbiamo appena salutato Moon Knight, e lo ammettiamo, lo abbiamo fatto con un po' di amaro in bocca, perché la serie dedicata all'antieroe "stralunato" ci è sembrata promettente ma anche confusionaria e spesso inconcludente. Un gran peccato visto il fascino di un personaggio molto particolare e un attore incredibile come Oscar Isaac spesso spinto ai limiti dell'overacting fastidioso. A chi toccherà il compito di aggiustare il tiro? Cosa ci aspetta nei prossimi mesi? Ecco tutte le serie tv Marvel Studios previste su Disney Plus nel 2022.

1. Ms. Marvel (8 giugno)

Ms. Marvel: una scena

L'8 giugno sarà il turno di Ms. Marvel, serie tv dall'evidente taglio adolescenziale basato su un personaggio introdotto nei fumetti nel 2014. La serie racconterà il personaggio di Kamala Khan, un'adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e vorace scrittrice di fan-fiction, Kamala è una mega fan dei supereroi con un'immaginazione smisurata, in particolare quando si tratta di Captain Marvel. Eppure, la ragazza si sente sempre un po' a disagio... Finché non ottiene i superpoteri. Ma la sua vita sarà davvero migliore con i superpoteri?

2. Serie Marvel/Netflix (29 giugno)

The Defenders: una foto dei protagonisti

Finalmente il grande ritorno. Dopo aver lasciato Casa Netflix, sei serie Marvel traslocano su Disney Plus. Il giorno da segnare sul calendario è quello del 29 giugno, quando Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, The Punisher e The Defenders arriveranno sulla piattaforma portando contenuti più adulti e speriamo non censurati. Come sapete, la speranza è la miglior serie del pacchetto, ovvero Daredevil abbia una quarta stagione, ma per adesso ci accontentiamo di averle ritrovate, visto che per molte settimane tutte le serie erano praticamente sparite dalla circolazione.

3. She Hulk (fine estate-inizio autunno)

Una fanart di She Hulk

Non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma noi puntiamo tutto sulla finestra d'uscita che va dalla fine dell'estate all'inizio dell'autunno. Magari a settembre. Stiamo parlando di She Hulk, serie che Kevin Feige in persona ha definito "legal comedy". Sappiamo anche che gli episodi saranno molto agili, visto che dureranno circa mezz'ora. Nello show vedremo Bruce Banner (sempre interpretato da Mark Ruffalo) aiutare sua cugina Jennifer Walters, che ha urgente bisogno di una trasfusione che le inietterà i super poteri di Bruce. Il ruolo di Jennifer, creato nei fumetti nel 1980, è stato affidato Tatiana Maslany, che vestirà i panni di un'avvocatessa specializzata in legge superumana. Confermato anche il ritorno di Tim Roth nei panni di Abominio.

4. Werewolf by Night (Halloween 2022?)

Il logo di Werewolf by Night

Prepariamoci a sentire un lungo ululato. Perché il prossimo Halloween Werewolf by Night dovrebbe approdare su Disney Plus con uno speciale creato proprio per la notte delle streghe. Al centro dello show a tinte horror ci sarà Jack Russell, meglio noto come Licantropus, lupo mannaro creato nel 1972 all'interno dei fumetti Marvel che strizzavano l'occhio ai mostri classici della Universal. Nei panni del protagonista vedremo Gael García Bernal, mentre in cabina di regia assisteremo all'esordio di Michael Giacchino, celebre e stimato compositore premio Oscar, da poco "sentito" all'opera in The Batman.

5. Guardians of the Galaxy: Holyday Special (Natale 2022)

Il logo di Guardians of the Galaxy: Holyday Special

A proposito di festività, a Natale addobberemo Groot, perché James Gunn ci regalerà uno speciale natalizio dedicato ai guardiani della galassia. Sul progetto si sa veramente poco, tranne che sarà ambientato dopo i fatti di Thor: Love and Thunder e prima di quello che vedremo in Guardiani della Galassia Volume 3.

6. What If 2 / I am Groot (entro fine 2022)

What if...?: Iron Man zombie in una scena del quinto episodio

Ed eccoci davanti a due serie animate senza data di uscita, ma che quasi certamente arriveranno entro fine anno. La prima è la seconda stagione di What if?, che ci farà sbirciare in altri universi alternativi di tantissimi personaggi Marvel. Ancora non sappiamo quali eroi saranno della partita, mentre è ovviamente certo il ritorno dell'Osservatore. Novità assoluta invece per Baby Groot in cui Vin Diesel presterà la voce a una serie di cortometraggi animati dedicati al minuscolo guardiano della galassia.

7. Secret Invasion (entro fine 2022)

Il logo di Secret Invasion

Alcuni danno per certa l'uscita entro fine anno. Altri pensano che possa slittare all'inizio del 2023. Una cosa è certa: Secret Invasion sarà una delle serie più attese e ambiziose dell'universo Disney Plus. Ispirata al celebre crossover fumettistico di casa Marvel, Secret invasion sarà una spy story dedicata alle gesta di una fazione di Skrull mutaforma che si sono infiltrati sulla Terra per anni. Lo show Sarà guidato dal pilastro dell'MCU Samuel L. Jackson che riprende il ruolo di Nick Fury per la dodicesima volta. E forse la serie ci regalerà dei flashback dedicati alla giovinezza dello stesso Fury. Con lui troveremo Ben Mendelsohn, già apparso in Captain Marvel, che tornerà nei panni di Talos, lo pseudo-leader degli Skrull. Nel cast anche Emilia Clarke e Olivia Colman.