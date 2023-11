Le uscite 2024 di Lucky Red: dal ritorno di Miyazaki fino a Past Lives e Wim Wenders

Qualità, qualità e ancora qualità. Se c'è un filo che lega il listino delle uscite Lucky Red, quello è da individuarsi nella grande trasversalità dei titoli, oltre che nei grandi autori scelti per completare un'offerta di altissimo valore. Da Wim Wenders a Hayao Miyazaki, da Celine Song a Todd Haynes, senza scordare Woody Allen. Le release Lucky Red, spalmate da fine 2023 fino alla primavera inoltrata 2024, prendono il meglio dai grandi festival - Cannes, Venezia, Berlino - offrendo così al pubblico prime visioni di alto valore artistico. Si inizia il 6 dicembre con Un Colpo di Fortuna - Coup de Chance di Woody Allen (qui la recensione), passato a Venezia 2023 e interpretato da un cast tutto francese: Lou de Laage, Valerie Lemercier, Melvil Poupaud e Niels Schneider. Tra sorrisi, sospiri e risate, il film d'autore per le feste di Natale. A seguire, il 21 dicembre, Foglie al vento (Fallen Leaves) di Aki Kaurismäki, visto e applaudito a Cannes. Storia di un amore improvviso e molto particolare.

Coup de Chance: il cast durante photocall della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia 80

Non manca l'animazione, e Lucky Red porta in Italia il 1° gennaio - puntando ad un ottimo botteghino - Il ragazzo e l'airone, il nuovo film di Hayao Miyazaki che tanto ci ha fatto commuovere alla Festa del Cinema di Roma (qui la recensione). Attenzione poi al 4 gennaio, quando al cinema esce Perfect Days di Wim Wenders (qui la recensione), che racconta le giornate meticolose di un sessantenne giapponese, amante di Otis Redding e di Lou Reed. Come da tradizione, Lucky Red ha un occhio di riguardo per i grandi classici: imperdibile l'edizione 4K de Il Cacciatore di Michael Cimino, con uscita evento il 22, 23 e 24 gennaio 2024.

Il 2024 di Lucky Red con Past Lives, Todd Haynes e Juliette Binoche

Past Lives: Greta Lee e Teo Yoo

Attesissimo, come raccontiamo nella nostra recensione in anteprima, Past Lives di Celine Song, con Greta Lee e Teo Yoo. Una storia d'amore che viaggia da Seoul a New York, tra passato e presente. Altra uscita evento, riecco Wim Wenders con il documentario Anselm, incentrato sull'artista Anselm Kiefer. Lucky Red all'inizio del 2024 porta in sala The Theacher's Lounge di Ilker Catak, protagonista Leonie Benesch, che interpreta un'insegnate intenzionata a far luce sui un suo studente accusato di furto.

Dopo il passaggio a Cannes, ecco La passione di Dodin Bouffant di Tràn Anh Hùng con Juliette Binoche (la nostra recensione). Visto alla Festa del Cinema di Roma, invece, E la festa continua del francese Robert Guédiguian. Una primavera che entra poi nel vivo con un'altra visione da Cannes, ossia May December di Todd Haynes con la coppia Natalie Portman e Julianne Moore.

May December, la recensione: Natalie Portman vs. Julianne Moore? Zero a zero

Eileen, e poi Quetin Dupieux e il film di Francesco Frangipane

Eileen: Anne Hathaway e Thomasin McKenzie ballano in una scena

A maggio? Si va al cinema: Lucky Red distribuisce il thriller psicologico Eileen con Anne Hathaway e Thomasin McKenzie. Successivamente, l'estro di Quentin Dupieux rivede il mito di Salvador Dalì in Daaaaaalì!, con Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche, Edouard Baer, Jonathan Cohen e Romain Duris, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2023. Incredibile storia vera poi in The Great Escaper di Oliver Parker, che ripercorre la vicenda di un quasi novantenne veterano inglese che scappa dalla casa di cura per la commemorazione del D-Day in Francia. Protagonista, Michael Caine. A chiudere il primo semestre 2024 di Lucky Red, il cinema italiano: esce al cinema l'ottimo esordio di Francesco Frangipane, Dall'alto di una fredda torre con la coppia Edoardo Leo e Vanessa Scalera, passato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023.

Ecco il listino completo delle uscite Lucky Red per il 2024 (e questo finale di 2023):